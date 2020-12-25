В доме на Автозаводской, 13 - почти 400 квартир. Сейчас он переживает не лучшие времена. Собственники разделились на два лагеря - одни хотят перевести дом в ведение управляющей компании, другие - сохранить ТСЖ. Между сторонами разворачивается серьезный конфликт - жильцы проводят общедомовые собрания и относят протоколы в Госжилинспекцию, а потом обвиняют друг друга в подделке подписей. Тем временем, долги ТСЖ растут.Выставили долг ТСЖ в платежкиЗа переход в «управляйку» выступает молодая часть собственников. Они давно уже были недовольны работой ТСЖ - по их словам, за 15 лет существования ТСЖ в доме ничего не делалось. Асфальт потрескался, детская площадка старая, ремонта в подъездах не было давно. Молодежь хотела поучаствовать в программе инициативного бюджетирования и сделать парковку, но отклика от ТСЖ не получила. Также молодые жители дома возмущены, что ТСЖ накопило долги.— Мы начали бить тревогу в марте, когда увидели на сайте Арбитражного суда иски со стороны «Энергосбыта» и УКСа. Мы говорили жителям, что долги лягут на нас, но нас не слушали. В итоге приставы арестовали счет ТСЖ, и все платежи теперь уходят на погашение долгов. Мы понимаем, что деньги до ресурсников не доходят, и просто перестали платить за «коммуналку», — говорит активная жительница дома Марина.Собственники не оплачивают счета ресурсоснабжающим организациям напрямую, поэтому деньги проходят через ТСЖ. Организация должна передать все деньги ресурсникам, даже если часть квартир не оплачивает счета. Но ТСЖ этого не делало и накопило долг перед ресурсоснабжающими организациями, говорят жильцы. Сейчас, по их словам, в Арбитражном суде на ТСЖ заведены производства на общую сумму 9 млн рублей. И действительно, на сайте суда есть дела, где различные организации судятся с ТСЖ из-за долгов. Жильцы подчеркивают, что обращались в ТСЖ за документами, в том числе через систему ГИС ЖКХ. Но ответа не получили.Летом 2020 ТСЖ, по словам молодых собственников, попробовало заставить жителей оплатить долги организации. В платежках жителей появилась строка «долг по суду». Для самых маленьких 2-комнатных квартир в доме сумма составила 1400 рублей, для 4-комнатных — более 2000. Тогда жители заявили, что это нарушение. На следующий день им пришли новые платежки без этой строчки. После этого молодые собственники решили, что нужно переходить в управляющую компанию. Тем более что тарифы, по их словам, останутся прежними.Подделывали подписиЖители выбрали управляющую компанию недалеко от дома. Активисты организовали общедомовое собрание. Жильцы проголосовали за переход в УК, и их подписи отнесли на проверку в Госжилинспекцию. Но ситуация осложнилась тем, что ТСЖ, по утверждению собственников, подделало их подписи за сохранение организации и тоже отнесло в ГЖИ.— Председатель ТСЖ рассказывала, что в подъездах якобы висели объявления о проведении общедомового собрания. Этого не было. Мы выложили подписи в нашу группу «ВКонтакте», и многие люди написали, что они не подписывали эти документы. Только одна женщина признала, что подпись ее. Она голосовала против. Но в кворум ее голос все равно засчитывается, — рассказывает активная жительница дома Марина.Из-за поддельных бюллетеней приостановилась проверка документов жителей, выступающих за переход в УК. Собственникам пришлось доказывать, что они не ставили подписи в голосовании за сохранение ТСЖ. Жители отпрашивались с работы и ездили в Госжилинспекцию.Пожилые поддерживают ТСЖПредседатель ТСЖ Валентина Втюрина уверяет, что на самом деле дом против управляющей компании. Ее поддерживают пожилые жители. Тарифы в доме низкие, недавно здесь сделали ремонт. По ее словам, конфликт начался из-за управляющей компании, которая хочет забрать дом, накопивший 10 млн рублей на капремонт. Факт появления строки «долг по суду» в платежке председатель ТСЖ отрицает, подделку подписей в протоколах тоже.— В полиции идет проверка по подделке их подписей. Наши пожилые жители сейчас решают вопрос с депутатами. Они обещают помочь, чтобы сохранить ТСЖ. Я приглашаю всех жильцов, чтобы познакомить с документами. А они не идут, говорят, что ничего в этом не понимают. Что же они тогда хотят? — говорит председатель ТСЖ.Валентина Втюрина признает, что у организации накопился долг, но не 9 млн, а 2 млн. В задолженности она обвиняет молодых жильцов, которые из-за конфликта отказались платить за жилищно-коммунальные услуги. Из-за целого подъезда с молодыми жильцами образовался долг в 1,1 млн рублей.— У нас было всего два суда с УКСом: в 2016 и 2020 году. Второй суд был по поводу той же суммы, что и первый, и УКС его все-таки выиграл. В 2016 году мы делали жителям перерасчет, и сейчас я должна им эти суммы доначислить. Но пока я этого не сделала. Долг сторнирован, и сейчас мы готовим иск, потому что это незаконное обогащение, — говорит Валентина Втюрина.«Комсомолка» пыталась связаться с жильцами, поддерживающими ТСЖ. Но некоторые из них отказались от комментариев, у других оказались неверными номера телефонов.Менять правление или переходить в УКПредседатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев отмечает, что если собственников не устраивает текущая работа ТСЖ, то нужно либо сменить правление в ТСЖ, либо сменить способ управления домом - перейти в управляющую компанию. Но в таких конфликтных ситуациях решение вопроса может затянуться на долгий срок.— Бытует мнение, что управляющие компании — это зло, а ТСЖ — добро. Однако на практике проблемы по некачественному управлению зависят не просто от способа управления. В ТСЖ многое зависит от добросовестности, профессионализма и открытости правления. Если руководство ТСЖ перестает отвечать на запросы собственников, пытается скрывать информацию о своей деятельности - это явный повод для собственников задуматься о смене такого правления — рассказывает эксперт.В доме на Автозаводской смена правления может оказаться проблематичной: организация накопила долги, и вряд ли новый председатель захочет за за них отвечать. Второй вариант — перейти в управляющую компанию, а в отношении ТСЖ принять решение о ликвидации. Обычно эта процедура занимает месяц — два, но в таких конфликтных ситуациях может растянуться на долгий срок. Ликвидация ТСЖ, накопившего долги, будет происходить через процедуру банкротства, в рамках которой будут устанавливать причины возникновения этой задолженности. Если эта задолженность возникла по вине руководства ТСЖ, то за эти долги будут отвечать именно они. Организации придется выплачивать долги. Если правоохранительные органы выяснят, что было установлено преднамеренное банкротство, то может быть административная или уголовная ответственность.Также Александр Евсеев считает, что платить за «коммуналку» все-таки стоит, несмотря на конфликты.— Желательно платить, чтобы потом к собственнику не было претензий. Можно платить напрямую ресурсникам, но это сложно, потому что не они выставляют счета. Поэтому лучше оплачивать через ТСЖ и сохранять чеки, чтобы потом не было претензий со стороны приставов, — комментирует эксперт.При этом из-за долгов ТСЖ жители пострадать не могут, то есть подачу ресурсов им не ограничат. Именно ТСЖ должно было озаботиться, чтобы собираемость была полная, или перейти на прямые договоры. Взыскать деньги могут только с жителей, которые не оплачивают счета.Накопленные на специальном счете средства на капитальный ремонт при смене способа управления никуда не пропадут, они защищены законом. Собственникам на общем собрании необходимо выбрать владельца спецсчета - им может стать либо управляющая компания, либо региональный оператор по капремонту. Эти деньги без решения общего собрания никуда потрачены быть не могут, поэтому за них беспокоиться не стоит.Также Александр Евсеев напомнил, что протокол общедомового собрания — это документ. Подделка подписей собственников — это статья уголовного кодекса. Поэтому жителям стоит обратиться в полицию.— Процесс серьезно отработан. Собственникам нужно отнести личные заявления, собственноручно подписанные, что они не принимали участия в собрании, — поясняет эксперт.Как сменить управляющую организацию?Для смены управляющей организации нужно либо дождаться, когда истечет срок управления домом, либо сделать это в силу серьезных оснований. К ним могут относиться долги компании или неисполнение условий договора управления, комментирует Александр Евсеев. Для смены управляющей компании нужно:- Принять решение на общедомовом собрании- Составить договор управления с новой управляющей компании- Отнести протокол собрания в Госжилинспекцию- Госжилинспекция вносит изменения в реестр управляющих компаний- Если меняется способ правления, как и на Автозаводской, дожидаться срока истечения договора не нужно. Подробнее о смене управляющих компаний мы рассказывали здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:У жителей ижевской многоэтажки бесследно исчезли накопления на текущий ремонтКто в Удмуртии может легально не платить взносы на капремонт?Жителей Удмуртии переведут на «умные» счетчики: кто и как будет устанавливать и следить за приборами?