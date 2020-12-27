По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. По данным, «Яндекс. Погоды», последние дни 2020 года будут морозными. А вот начало января 2021 порадует теплой погодой и снегопадами. Далее – с подробностями.Понедельник, 28 декабря, будет снежным. Температура воздуха составит -6...-4 днем, -11...-6 вечером. Ветер западный и северо-западный, 2-3 метра в секунду.Во вторник, 29 декабря, ожидается солнечная и морозная погода. Температура составит -19...-15 градусов днем, -23...-20 градусов ночью. Ветер северо-западный, 1-2 метра в секунду.В среду, 30 декабря, в Ижевске вновь будет идти снег. Погода будет пасмурной, -21...-16 днем, -16...-15 вечером. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.Последний день года будет пасмурным. Воздух прогреется до -11...-10 градусов днем, -12...-11 градусов ночью. Утром возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.В пятницу, 1 января, нас ждет небольшой снег и -9 градусов днем и вечером. Ветер юго-восточный, 3-4 метра в секунду.В субботу, 2 января, Ижевск вновь накроют снегопады. Столбик термометра поднимется до -6...-5 градусов днем, -6 вечером. Ветер южный, до 4 метров в секунду.Снежная погода будет и в воскресенье, 3 января. Днем -4 градуса, вечером -5. Ветер южный, 2 метра в секунду.