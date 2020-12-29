В праздники найдется место отдыху и полезным делам, увлекательным открытиям и приключениям. Если вы всё ещё не придумали, как встретить Новый год и провести каникулы ловите 5 идей, для которых вам потребуются только готовность интересно провести время и смартфон.1. Сделать персональные видеооткрыткиЧувствуете, что у вас артистический талант и хотите оригинально поздравить с праздником близких людей? Можно сделать сколько угодно персональных поздравлений с особой мудростью или пожеланием для каждого. Это лучше, чем отправить обычную анимированную открытку! Если позволяет тариф, то объёмы данных для мессенджеров не важны: можно наснимать хоть гигабайты роликов для друзей и родных. Поверьте, такое поздравление запомнится надолго, а пожелания обязательно сбудутся.2. Встретить новый год несколько разТеперь для этого не надо быть космонавтом! У каждого найдутся близкие люди в самых разных регионах нашей огромной страны. С помощью видеоконференций можно организовать встречу нескольких Новых годов в разных часовых поясах! Самые крепкие могут попробовать устроить челлендж и отпраздновать Новый год целых 9 раз — именно столько в России часовых поясов.3. Начать киномарафонНет ничего плохого в том, чтобы в каникулы просто лежать, «потому что у меня лапки». Иногда нужен и такой отдых! Вспомните все фильмы и сериалы, которые вы пообещали посмотреть за прошлый год, и наверстайте упущенное. Проще всего сделать это с помощью смартфона. Тем более, ваш мобильный оператор уже мог включить в тариф доступ к ТВ-каналам и позаботился о качественной связи. Например, Билайн в Удмуртии высокими темпами расширял инфраструктуру связи, и жители могут не переживать, что интернет зависнет в самый не подходящий момент.4. Заняться ЗОЖУ кого-то «лапки», а для кого-то новогодние каникулы — отличный повод начать жизнь с чистого листа и заняться здоровым образом жизни. Существует множество фитнес-приложений и умных советчиков для смартфона, которые помогут правильно начать. А приправит всё это музыка, с которой приятнее заниматься спортом.5. Устроить Instagram-репортажВариант для тех, кто планирует провести каникулы на ногах, посетив как можно больше интересных мест. Только в этот раз при планировании путешествий зайдите с обратной стороны. Сперва придумайте сюжет и настроение своего Instagram-репортажа, а уже потом ставьте флажки на карте. Пройдитесь по особенному маршруту в своём городе или откройте новые места на природе, и поделитесь ими с подписчиками!Сегодня смартфоны умеют почти всё. Делиться с родными и друзьями атмосферой новогоднего праздника намного удобнее, если разделить с ними один тариф на всех. Так устроено предложение от Билайн: линейка тарифов «Близкие люди»*. Чем больше людей подключено, тем меньше стоимость услуг для каждого в отдельности.«Близкие люди»* — это неограниченные разговоры внутри сети, безлимитный трафик мессенджеров, 20 ТВ-каналов и можно выбрать столько интернета, сколько вам нужно. Подарите своим близким лучшие условия мобильной связи в 2021 году!А чтобы зимой смартфон не разрядился на морозе, и памяти хватило для всех новогодних фото и видео, обратите внимание на специальное предложение на смартфоны** в магазинах Билайн.*Более подробная информация о тарифах, а также правилах и сроках акции, ее ограничениях, моделях и перечне доступных дополнительных товаров доступна на сайте на www.beeline.ruИнформация от партнера