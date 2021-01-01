2021 год приготовил для ижевчан много сюрпризов и нововведений. О главных - расскажет «Комсомолка».Прививки от ковидаВ 2020 году в Удмуртию начали поступать партии вакцины от коронавируса. В первую очередь прививать начали людей из группы риска - медиков. А в 2021 году защититься от новой инфекции сможет любой желающий. Планируется, что в республике развернут 60 пунктов вакцинации. Пока прививку делают только одним препаратом - «Спутник V». Эффективность этой вакцины разработчики оценивают в 95%.Материнский капитал увеличитсяПенсионный фонд России подготовил проект на 2021 год. Согласно документу, материнский капитал проиндексируют на 3,7%. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, на второго - с 616 617 до 639 432 рублей.Повысят и размер пенсии. Выплаты увеличатся на 6,3 процента. Средний размер пенсии составит 17 444 рубля.На маршруты Ижевска могут выйти новые автобусыПереговоры о покупке нового транспорта между администрацией города и компанией ИПОПАТ начались еще в 2020 году. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, сто автобусов - это минимальное количество транспорта, которое уже требует замены. Такое обновление позволит урегулировать график движения автобусов.Нет кострам на частных участкахВ сентябре правительство России опубликовало постановление, по которому с 1 января в России будут действовать новые противопожарные правила. Костры нельзя будет разводить не только в общественных местах, но и на частных территориях. Пожарить шашлык на мангале все-таки получится. Запретят готовить еду вне специальных и оборудованных мест, сжигать траву или другие материалы. Нарушителям грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Если же по их вине произойдет пожар, сумма возрастет до пяти тысяч рублей.10 мест для выгула собакВ следующем году в Ижевске появится 10 новых площадок для выгула собак. Для этих территорий уже подготовили проекты. На площадках будут размещены скамейки, урны для отходов и тренажеры для собак. В этом году в Ижевске построили две площадки для выгула собак. Одна находится в парке «Тишино», другая - на Заречном шоссе.На «удаленку» по новым правиламВ декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует удаленную работу. Документ начнет действовать с 1 января. По нему работодатель может перевести сотрудника на «удаленку» без его согласия, но должен обеспечить необходимым оборудованием. Также, по закону, удаленная работа не является основанием для снижения зарплаты.Отремонтируют библиотекуУже в следующем году в Ижевске отремонтируют Национальную библиотеку им. Ленина. Объект должны сдать в марте 2021 года, а для читателей двери откроются к маю. Ранее сообщалось, что после ремонта библиотека обзаведётся автоматической системой пылеудаления и климат-контролем. Должен появиться лифт для посетителей, два лифта для книг. Также обещали появление пандусов для гостей с ограниченными возможностями здоровья.Заработают вытрезвителиГосдума приняла законопроект, который разрешит регионам России создать платные медицинские вытрезвители. Общие правила работы таких организаций будет определять правительство России.Перед тем, как человека поместят в вытрезвитель, его осмотрит медицинский работник. Также в Госдуме пояснили, что из-за алкогольного опьянения в стране гибнет около 50 тысяч граждан трудоспособного возраста.Благоустроят скверТакже в следующем году в Ижевске благоустроят сквер «Заречный». Там построят сцену, детские и спортивные площадки, установят фонари и скамейки. Его сделают удобным для маломобильных групп населения.Водители смогут собрать аптечки самостоятельноВ пресс-службе минздрава России сообщили, что с 1 января 2021 года водителям разрешили не покупать уже готовые автомобильные аптечки. Теперь они смогут укомплектовать наборы сами.В них должны быть две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще три - шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.Цены на коммунальные услуги вырастутС 1 января в России перестает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Его вводили из-за пандемии коронавируса.Также, по сообщению федеральной антимонопольной службы, в следующем году плата за ЖКУ вырастет примерно на 4% и не превысит инфляции. Однако ресурсоснабжающие компании могут добиваться более серьезного повышения цен на тарифы. Так они смогут покрыть убытки за 2020 год.Подорожают и сигареты с алкоголемВ следующем году акцизы на сигареты подорожают на 20%. Такой закон приняли этой осенью. По нему, акцизы на алкоголь также подорожают, но уже меньше. Рост цен на спиртные напитки не превысит инфляцию и составит 4%.Бумажные трудовые книжки - в электронныеЭтим летом премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в России перестанут выдавать бумажные трудовые книжки. Жителям России, кто будет устраиваться на работу в первый раз после 1 января, будут заводить только электронные.Уже трудоустроенные могут выбрать, в каком виде они хотят иметь трудовую книжку. Решение можно изменить в любой момент.Появится два вида аптекМинздрав России издал приказ о том, что аптеки будут разделены с 1 января следующего года. Некоторые останутся самостоятельными, другие будут структурными подразделениями медицинской организации.Аптеки при медицинских учреждениях, в отличие от самостоятельных, смогут изготавливать и радиофармацевтические лекарственные препаратов.Рассчитывать МРОТ по-новомуГосдума приняла законопроект, по которому с января 2021 года в нашей стране предполагают изменить методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Его будут рассчитывать не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина населения получает больше, другая - меньше).МРОТ предлагают установить в размере 42% от медианного дохода. В 2021 году он вырастет на 5,5% и достигнет 12 792 рубля. Прожиточный минимум составит 44,2% от медианы за прошлый год. В следующем году его размер будет равняться 11 653 рубля. Он вырастет на 3,7% по сравнению с этим годом.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.