Подала на развод и сбросила 20 кг: похудеть ижевчанке мешали сложные отношения

Фото: личный архив героини публикации

В январе 2020 года Анастасия задумалась. А стоит ли спасать разрушающийся брак? Частые ссоры, большое расстояние между женой и мужем (девушка живет в Ижевске, а ее супруг – в Сербии). Постоянные уколы: «Ты толстая, тебе нужно сбросить вес». В марте Анастасия решилась на развод. После этого она сбросила около 20-ти килограммов.

Фото: личный архив героини публикации

Пять часов в тренажерке и ноль результата

Анастасия ходила в спортзалы около девяти лет. Пыталась не есть мучное и сахар. Но чуда не произошло.

– Я ходила в спортзал по вечерам, тратила там много калорий, – делится девушка. – Занималась 3–4 часа, иногда 5. Бывало, что я проголодаюсь в зале, и после у меня начинался дикий жор. Я приходила домой и наедала больше, чем натренировала.

В еде Анастасия находила отдых. После тяжелого рабочего дня или ссоры с мужем девушка приходила домой, наливала бокальчик красного вина и заедала его чипсами и сухариками.

«Я хотела похудеть всегда, но многочасовые тренировки не давали результатов»

Ижевчанка срывалась, бросала тренировки. К тренерам идти не хотела, жалела денег. Какие-то упражнения подсмотрела у других, спрашивала советы. Но отражение в зеркале радовать никак не хотело.

– Я ходила в магазины и ревела в примерочных. Все маленькое, все обтягивает. У меня был день рождения, мне сестра отправила подарок из Англии. Это была кофточка. Я ее надела и поняла, что выгляжу, как сарделька.

Анастасия отправилась к мужу в марте, они собирались съезжаться. Супруг был очень требователен к себе, занимался спортом, оборудовал свой дом как спортзал.

– От набранных килограммов у него волосы дыбом вставали. Я пыталась его успокоить. Говорила, что он мягонький, приятный, но муж отвечал: «Нет, я жирный». Потом он мог мне тыкнуть в живот пальцем. В открытую мог сказать, что мне пора худеть. Это меня угнетало, и я еще больше набирала.

Анастасия не могла сбросить лишний вес около 9 лет

Анастасия приехала к мужу в марте. Тогда у ижевчанки начались проблемы со здоровьем. Появилась сыпь, которой никогда раньше не было, после ссор начали холодеть руки и ноги.

– Мне подруга-врач сказала, что аллергия – это неприятие себя или ситуации, – рассказывает девушка. – Я была не готова психологически все бросить и переехать в чужую страну. Хотя я нашла работу, меня ждали в одной клинике Белграда. Но бросать своих клиентов и переезжать было тяжело психологически. Все аллергии прошли, когда я вернулась в Ижевск.

После приезда Анастасия поняла, что брак спасти не удастся, и подала на развод. В этом же месяце она получила сообщение от местного спортклуба. Ижевчанку пригласили на бесплатное занятие с тренером. Почему бы и не попробовать?

Сбросила вес без страданий

Это было вводное занятие. У Анастасии расспрашивали про здоровье, показывали упражнения. Первая тренировка выдалась легкой и интересной. Девушка решила продолжить занятия и оплатила месяц тренировок.

Килограммы не волнуют Анастасию. Главное – хорошо выглядеть и получать удовольствие от занятий

– Тренировки у нас были два-три раза в неделю. Я приходила на взвешивание, и у меня каждый раз было примерно минус 200 грамм. Это было удивительно, потому что до этого у меня такого рывка не было.

Не обошлось и без изменений в питании.

– В том спортзале мне помогли проработать диету. Оказалось, что я вообще все делала не так. Тренер заставил меня питаться чуть ли не каждые два часа. Единственное – мне запретили есть после шести–семи вечера. Это был шок. Я могла пропустить обед, но часто ела около десяти вечера. Боялась, что начну голодать.

Но страдать ижевчанке не пришлось. Ела она много, пыталась выкроить пару минут во время работы на перекус. В контейнере всегда сложные углеводы, белки и клетчатка: рис, курица и овощи.

В тренировочном зале старые комплексы уходят

Тренировки протекают быстро и легко. Анастасия занимается спортом примерно 50 минут. Силовые плюс растяжка. Спортзал девушка теперь не бросает.

– Я с самого начала загорелась этими тренировками. С тренером они эффективнее. Тут ты уже записался к нему, ты приходишь. Это дисциплинирует. Перестаешь искать отмазки: «Ой, я сегодня устала, я не пойду». Сейчас я хожу к тренеру, как к другу. Хочется с ним пообщаться.

Ижевчанка считает, что все дело в привычке. Стоит походить на тренировки больше 25-ти раз, и уже не сможешь без них жить.

Тренироваться и после достигнутой цели

Анастасия ходит в спортзал уже примерно 7 месяцев. За это время она сменила размер одежды – перешла с 50-го на 46-ой.

– Моей целью было не испытывать отвращения, а получается, я ее даже передостигла. Я начала от себя кайфовать. Начала выкладывать фотографии в купальнике, хотя никогда такого не делала. Я стеснялась.

Теперь девушка не худеет, но продолжает заниматься спортом. Вместе с тренером они укрепляют мышцы.

«Растяжкой я занимаюсь около семи лет, но на шпагат села только в этом году»

– Я как врач понимаю, что это все полезно. Это усиливает приток крови в суставы. Остеохондроз – это потеря кровоснабжения. Кости срастаются. Раньше и у меня спина побаливала. Я мало двигалась. Машина – работа – дом. Но после тренировок спина перестала болеть.

Тренер очень помог Анастасии похудеть. Проработал меню, научил правильно выполнять упражнения. Однако, самую важную задачу девушка выполнила сама.

– Вес рос, пока я не разобралась со своей головой. Если тебе не комфортно с каким-то человеком, в каких-то ситуациях, то надо говорить нет. Мы с мужем были вместе пять лет, а в браке больше года.

Больше никто не тычет Анастасии пальцем в живот, не говорит, что она толстая. Девушка получает удовольствие от тренировок, своего нового тела.

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