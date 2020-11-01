Погода в Ижевске: потепление до +5°C и дожди

В какие дни прогуляться, а в какие лучше не выходить из дома — расскажет «Комсомолка», Фото: Архив КП

По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. Сервис «Яндекс. Погода» на эту неделю обещает потепление до +5°C и дожди.

В понедельник, 2 ноября, температура днем опустится до −2°…−1°C. При этом будет облачно с прояснениями, а северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1,3 м/с. Ночью обещают похолодание до -4°С.

Вторник, 3 ноября, обещает быть малооблачным, возможно солнечно. Дневная температура поднимется до +1°…+2°C. Ветер сменит направление на восточное и подует со скорость 2 м/с.

Среда, 4 ноября, станет самой теплой на неделе — воздух прогреется до +4°…+5°C. При этом будет облачно с прояснениями, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В четверг, 5 ноября, начнутся дожди. Несмотря на обещанные +4°C днём, будет пасмурно, а ночью начнется дождь.

Пятница, 6 ноября, весь день будет сырой. С утра до ночи обещают дожди, а температура днем по-прежнему будет стоять +4°С. Юго-западный ветер усилится до 3 м/с.

Суббота, 7 ноября, ничем не отличится от пятницы — те же дожди целый день и температура +4°С.

В воскресенье, 8 ноября, температура начнет снижаться и столбик термометра опустится до +3°С. Весь день будут дожди, а западный ветер поднимется до 3,7 м/c.

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