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Общество

«Диагноз - бесплодие»: ижевчанка выиграла миллион рублей на суррогатную мать

Как девушка решилась на участие в федеральном шоу и почему хранит фото умершей дочери?
Ксения Аксенова
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Ижевчанка выиграла миллион рублей на суррогатную мать

Ижевчанка выиграла миллион рублей на суррогатную мать

Ижевчанка Алена Яковлева не раз становилась участницей федеральных шоу. Сначала – худела на проекте «Взвешенные люди» (16+) и похудела почти на 100 кг. После – боролась в шоу «Миллион на мечту» (16+) за исполнение своего самого сокровенного желания – стать матерью. И победила! Алене подарили 1 000 000 рублей на оплату суррогатной матери. Девушка поделилась своей историей с журналистом «Комсомолки».

Алена Яковлева, 34 года

Алена Яковлева, 34 года

Справка КП

Алена Яковлева, 34 года

Высшее экономическое образование, бухгалтер

Хобби: читает, ухаживает за растениями на даче, проходит различные курсы повышения квалификации

Чтобы не повторять ошибки молодости, правильно питается и занимается в тренажерном зале

«Так вот ты какой, Яковлев!»

С будущим мужем Алена познакомилась на работе. Виталий устроился электромонтажником в фирму, где девушка была бухгалтером. Однако вскоре компанию расформировали. Деньги молодому человеку, как и большинству уволенных сотрудников, не выплатили.

— Он постоянно звонил в бухгалтерию и очень жестко ругался. А я человек любопытный: мне было жутко интересно, кто же такой бесстрашный. Я нашла его страничку в соцсетях и написала: «Так вот ты какой, Яковлев!», — вспоминает Алена.

Виталий тепло отреагировал на сообщение. Вскоре Алена «выбила» зарплату и положенные для парня компенсации. Правда, за это пришлось расплатиться собственным увольнением.

— Я ценю и уважаю его, всегда стараюсь мотивировать его, помогать достигать цели и поставленных задач. Я никогда не думала, что смогу встретить такого же человека, как я сама...

Страшный диагноз

В марте 2019 года молодожены узнали, что у них будет ребенок. Однако, после установки пессария (специальное устройство для сохранения беременности – прим.ред.) в организме Алены начался воспалительный процесс.

Радость и счастье сменилось неутихающей болью. Малышку Еву девушка потеряла. Как и возможность забеременеть снова.

Еву девушка потеряла

Еву девушка потеряла

Как девушка решилась на участие в федеральном шоу и почему хранит фото умершей дочери?

Как девушка решилась на участие в федеральном шоу и почему хранит фото умершей дочери?

- Я помню, как заведующая гинекологическим отделением, после того как они натворили дел и сделали операцию, все боялась за мое психическое состояние. Она даже привела ко мне психиатра в реанимацию, чтобы та дала свою рецензию по мне. Психиатр после общения со мной поняла, что я адекватная и с головой у меня все в порядке. И заведующая отстала от меня...

Вскоре после трагедии Яковлевы решили, что хотят стать родителями. Но не для ребенка из детского дома, а своего, выношенного суррогатной матерью.

Счастливая случайность

Однажды Алена увидела рекламу кастинга в шоу «Миллион на мечту». И решила подать заявку.

Однажды Алена увидела рекламу кастинга в шоу «Миллион на мечту»

Однажды Алена увидела рекламу кастинга в шоу «Миллион на мечту»

—Я не сомневалась ни секунды! Я не публичный человек. Я крайне редко рассказываю о том, какие испытания выпадают в моей жизни. Но именно тогда я поняла, что это один из самых простых вариантов для решения той ситуации, которая произошла со мной, — говорит Алена.

Виталий супругу поддержал, однако для родных все оставалось в тайне вплоть до поездки в Москву, на съемки. Участие в передаче далось ей тяжело. Девушку даже пытались обвинить в сумасшествии! Все дело в том, что Алена показала членам жюри единственное фото малышки Евы. Ижевчанка сделала ее в больнице, после гибели ребенка.

- Люди говорят, мол, как можно хранить фотографию умершего малыша. О чем, вы, люди? Если эта фотография – это единственное, что осталось на память от моего родного ребенка, которого я сама родила! Какая разница, где она – в цифровом фотоаппарате, или в телефоне, распечатана и хранится в фотоальбоме? Я же не смотрю на нее ежедневно. Она просто хранится в памяти телефона. У большинства из вас есть фотографии умерших родителей при жизни, которые вы не удаляете, а храните на память. Так и я точно также!

Миллион – на анализы и гонорар

Алена говорит, что часть от выигранного миллиона уйдет на оплату анализов – их с мужем и суррогатной матери. Оставшаяся часть суммы – гонорар суррогатной матери при рождении и передаче малыша родителям.

Алена говорит, что часть от выигранного миллиона уйдет на оплату анализов – их с мужем и суррогатной матери

Алена говорит, что часть от выигранного миллиона уйдет на оплату анализов – их с мужем и суррогатной матери

— Остальные деньги на ежемесячное содержание суррогатной мамы мы с мужем будем выплачивать из своей заработной платы! Это 270 тысяч рублей, по 30 тысяч на протяжении 9 месяцев. Для нас двоих это уж не такая огромная сумма, по сравнению с миллионом. Ее спокойно может потянуть семья, которая стабильно работает и зарабатывает деньги, — уверяет Алена.

Сейчас Яковлевы ждут, когда поступят деньги от канала и проходят консультацию у врача-репродуктолога.

— Все родные и знакомые очень рады за нас, что у нас реально появился такой шанс! Я благодарна организаторам и спонсорам этой программы за такое чудо! Я всегда мечтала о полноценной и любящей семье, в которой царит любовь, взаимопонимание, уют и покой. О родном малыше – самом любимом, самом желанном. О моем солнышке, ангелочке, которому мы с мужем отдадим всю свою любовь и заботу. Наш малыш будет самым счастливым и любимым ребенком на земле!

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