Удобство и контроль или ненужные затраты: правда и мифы о школьных картах в Ижевске

Фото: Ильяс Бекмансуров

В период пандемии как никогда актуальными становятся технологии бесконтактной оплаты, вопросы здорового питания, а также соблюдение мер безопасности в местах массового скопления людей. И если взрослые могут использовать банковскую карту, а также самостоятельно контролировать свои траты, то как быть спокойными за школьников? Одно из решений для родителей и учителей с 2011 года внедряет Датабанк - это специальный проект, который называется «Моя школьная карта».

Система успешно работает во многих школах, однако у родителей достаточно часто возникают вопросы, связанные с использованием карты и платежами. Чтобы ответить на них, сотрудники банка собрались за круглым столом с представителями администрации Ижевска, ижевских школ и общественных организаций.

Проверено временем

Сотрудничество со сферой образования - один из приоритетов в деятельности Датабанка, и рождение проекта «Моя школьная карта» произошло именно в результате этого взаимодействия.

- Это дружба, проверенная временем, - говорит Илья Чукавин, заместитель директора АО «Датабанк». - История школьной карты началась почти 10 лет назад, когда к нам обратился директор одной из школ с просьбой помочь организовать должным образом оплату питания. Мы изучили опыт других городов и регионов, в частности, Москвы и Казани, и поняли, что сможем сделать лучше!

Фото: Ильяс Бекмансуров

Система разрабатывалась с учетом особых потребностей как самих школ, так и родителей. Из множества вариантов реализации выбрали тот, который максимально соответствовал требованиям безопасности, а также экономил время и средства. Так, в ходе обсуждения проекта было решено отказаться от идеи использования биометрии. Вход по отпечатку пальца был бы удобен с той позиции, что ребенок никогда не забудет и не потеряет носитель, но при этом не подходил по другим параметрам. Гораздо быстрее, дешевле и функциональнее оказалась электронная карта, на ней и остановились, значительно усовершенствовав систему за годы работы.

Что дает школьная карта родителям

На сегодняшний день «Моя школьная карта» представляет собой небанковскую персонализированную карту со встроенным чипом. Это инструмент, сочетающий в себе сразу несколько важных функций:

- пропуск в школу;

- инструмент для безналичной оплаты школьного питания;

- школьный проездной;

- возможность контроля питания и перемещения ребенка.

Школьная карта действительно позволяет родителям быть уверенными в том, что ребенок потратит деньги по назначению, будет накормлен, а также войдет в школу и покинет ее пределы в положенное время. Вся эта информация доступна в личном кабинете, в который можно зайти как со стационарного компьютера, так и при помощи бесплатного мобильного приложения. Кроме того, в личном кабинете отображается подробный состав школьного обеда и маршрут общественного транспорта, на котором передвигался ребенок.

- Мы пользуемся, в принципе, нас все устраивает, - говорит мама одного из учащихся среднего звена школы №5. - Очень нравится, что можно посмотреть в личном кабинете, что именно ел ребенок. Ох, кому-то одно время влетало за постоянные шоколадки вместо обеда! Абонентская плата, конечно, есть, но мы считаем ее адекватной за такие услуги.

Плата за вход?

Однако не все родители довольны тем, что есть плата за обслуживание.

- И нравится, и не нравится, - признается Анна, мама учащегося третьего класса школы №67. - Из плюсов: здорово, что не надо ребенку давать наличку и можно видеть всю информацию в личном кабинете. Из минусов - не дали выбора, сказали надо и все. Есть плата за обслуживание и это минус, я считаю, если это обязательно, то делать нужно бесплатно.

Но раз за пользование картой взимается абонентская плата, получается, нужно платить за вход ребенка в школу? Именно так думают некоторые родители, однако специалисты банка успокаивают: если карта используется только как пропуск в школу, а питается ребенок за наличные деньги или бесплатно по государственной программе, то родители не платят ничего. Абонентская плата списывается только при подключении дополнительных услуг, таких как оплата питания (для учащихся 5-11 классов) или просмотр в личном кабинете состава питания для учеников начальной школы, школьного проездного, информации о времени входа/выхода ребенка, а также страхование ученика и рассылка уведомлений. Плата составляет всего 250 рублей в год. При этом, если в одной школе обучаются два и более ребенка из одной семьи, то абонентская плата для использования карт старшими детьми составит уже 100 рублей за одного старшего ребенка в год. Списание абонентской платы происходит только за счет положительного и достаточного остатка денежных средств на балансе карты.

- Карта есть у моей 15-летней дочери, - рассказывает Мария, мама двоих учащихся средней школы села Первомайский. - Она питается по этой карте, «абонентка» автоматически списывается в начале учебного года. А вот сыну-первокласснику карта сейчас не нужна, так как кормят теперь бесплатно. Я сходила в банк, хотела закрыть эту карту, чтобы не платить абонентскую плату, но мне сказали, что она и так списываться не будет до четвертого класса, так что закрывать не стала. Мне эта система нравится.

- А мы картой вообще сейчас не пользуемся, потому что младшие классы кормят бесплатно, - рассказывает другая мама из Ижевска, ребенок которой учится в школе №84. - Раньше нам, в принципе, все нравилось. Но для входа в школу мы пользовались домофонным ключом.

Как подтверждают специалисты Датабанка, некоторые школы, где турникеты были установлены до начала использования школьных карт и оснащены другими считывателями, действительно, не отказываются от старой пропускной системы - это их право. Однако это снижает безопасность доступа в школу, а ребенку неудобно носить с собой два разных электронных чипа. Поэтому для большей эффективности лучше поменять оснащение турникета на то, которое может быть интегрировано с системой.

Почему это важно для учеников и школы

Для самих школ такие карты - чрезвычайно удобная система. Во-первых, они обеспечивают четкий контроль посещаемости. В любой момент на основе имеющихся данных можно получить точное количество учащихся, которые присутствуют в школе. При этом никто чужой зайти не сможет: несмотря на то, что система введена во многих школах, карта каждого образовательного учреждения действует только в нем и нигде больше. Кроме того, при проходе через турникет охранник видит фото ребенка на мониторе и может отследить, со своей ли картой пришел ученик. Тот же принцип действует при оплате обеда в столовой.

Для учителя также существует специальная карта.

- Ранее учителя были озадачены сбором и учетом средств для организованного питания, - говорит Елена Суркина, руководитель проекта «Моя школьная карта». - Мы избавили учителей от этой необходимости, у каждого классного руководителя есть простой и удобный инструмент - карта класса, которая позволяет в считанные минуты произвести расчет в столовой за целый класс, к которому привязана данная карта. Это можно сделать даже удаленно.

Фото: Ильяс Бекмансуров

- Когда мы пять лет назад устанавливали эту систему, мы, конечно, переживали, - рассказывает Елена Рассомахина, директор школы № 58. - Но теперь можно сказать с уверенностью, что с появлением такой карты в школе повысилась безопасность. Были случаи, когда ребенок забывал кару и передавал товарищу, чтобы тот прошел через турникет. Родители сразу на это реагировали, звонили в школу. Это хороший показатель: родители отслеживают подобные моменты. Детям на таких примерах тоже объясняли, что школьная карта - это индивидуальная карта, ее нельзя никому передать. В результате стало гораздо больше порядка.

Кстати, детям система нравится тем, что позволяет им почувствовать себя взрослыми, и родители признаются: использование карты заметно дисциплинирует детей, а еще ребенок никогда не потеряет деньги, выданные на обед.

Карта, брелок или браслет?

Изначально каждый ребенок получает школьную карту, на которой нанесен уникальный идентификатор - это 8-значный номер договора. По желанию родителей в дальнейшем карту можно обменять на браслет, брелок или наклейку. В целях безопасности одновременно может действовать только один носитель, так как при наличии нескольких ребенок может потерять один из них и не заметить этого вовремя. Если ребенок потерял карту, переживать не стоит, вся масса денежных средств остается на балансе договора и переходит на следующий носитель, главное, вовремя заблокировать прежний.

- А почему с меня взяли деньги за восстановление потерянной ребенком карточки? - задаются вопросом родители в соцсетях.

И вот здесь следует разобраться. Изначально карта выдается бесплатно, но плата взимается разово только при замене, если носитель потерян или есть иная необходимость его перевыпустить. Изготовление нового носителя имеет стоимость, так как это дополнительные трудозатраты и расход материалов. Замена карты на брелок стоит 150 рублей, браслет - 250 рублей, наклейку - 80 рублей.

- Нас тоже волновали моменты, прозвучавшие в соцсетях, - говорит Людмила Исаченко, член Общественной палаты Ижевска. - Чтобы понять, есть ли проблема, мы провели среди родителей и работников школ небольшой опрос. По результатам оказалось, что их устраивает этот проект. Возможно, у некоторых родителей младших школьников был страх, что ребенок не разберется или потеряет карту, но хочется сказать, что наши дети - это уже дети нового времени, они хорошо осваивают такие приемы. А я как руководитель детского сада считаю, что школам действительно повезло, что у них есть такой замечательный продукт - это и безопасность, и статистика. Думаю, в будущем было бы хорошо примерить это проект и для садиков.

Как полагают представители общественных организаций, сомнения родителей возникают только в тех случаях, когда имеет место недостаток информирования.

- У нас есть пожелание чаще выходить к родительским сообществам и администрациям учреждений, - говорит Альбина Ахметшина, член «Родительского Комитета Удмуртской Республики». - Но от лица родителей могу сказать, что большинству система очень нравится. Она работает очень четко, позволяет в каждый момент времени знать, где находится ребенок, пришел ли в школу, поел ли он. И самим детям очень нравится. Брелоки и яркие браслеты вызывают у них интерес, и дети сами начинают относиться к этим вещам более ответственно и бережно.

Технические тонкости

Уже 64 школы из 83 существующих в Ижевске подключились к сервису «Моя школьная карта».

- Это очень удобно и для родителей, и для детей, - комментирует Наталья Гвоздкова, начальник Управления образования администрации Ижевска. - Для Управления образования такая система тоже полезна - она помогает лучше вести учет и статистику.

Фото: Ильяс Бекмансуров

В настоящее время «Моя школьная карта» используется в 185 школах Удмуртии и Пермского края. Как правило, инициатива по внедрению системы идет именно от самих образовательных учреждений. Представители Датабанка обязательно встречаются с руководством школы и приходят на родительские собрания, чтобы ответить на все возникающие вопросы.

- Мы не используем никаких административных рычагов воздействия, - подчеркивает Елена Суркина. - Если представители родительской общественности согласны присоединиться к проекту, оформляется соответствующая заявка от школы. После этого начинается изучение документов. Основной документ - это договор присоединения к сервису «Моя школьная карта», с ним можно ознакомиться на сайте банка. Если родителей все устраивает, они подписывают соглашение о присоединении к правилам сервиса и согласие на обработку персональных данных.

Банк устанавливает в школьной столовой специальное считывающее оборудование, а также размещает в фойе школы или в непосредственной близости от школьного здания терминал для пополнения баланса карты без комиссии. Для того чтобы система работала без перебоев, также организуется высокоскоростной Интернет, а на совмещенные с системой контроля и управления доступом компьютеры устанавливается особое программное обеспечение. Все это Датабанк делает за свой счет.

- Почему я не могу сам дать ребенку банковскую карту? Терминал в школе их не принимает! - продолжают возмущаться некоторые родители.

Этому также существует объяснение. В проекте «Моя школьная карта» используются специальные терминалы, которые работают совсем не так, как банковские, они могут взаимодействовать только со школьными картами. Давая ребенку полноценную банковскую карту, нельзя проконтролировать ни перемещение ребенка, ни его расходы, а школьная карта - не столько платежный инструмент, сколько инструмент контроля и обеспечения безопасности.

- Польза этого проекта для школ очевидна и понятна, но это не должна быть инициатива школ, - отмечает Дмитрий Чистяков, заместитель главы администрации города Ижевска по социальной политике. - Безопасность ребенка - это задача родителя. Мы живем в такое время, что риски постоянно увеличиваются и становятся несколько иными, чем раньше. Школьная карта - одна из передовых технологий, отказываясь от использования такого инструмента, мы пускаем на самотек ряд проблем. Обслуживание карты стоит определенных денег, но безопасность ребенка трудно оценить финансово. Решение за родителями, мы только лишь даем им возможность усилить безопасность своих детей.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Немного о перспективах

В следующем году проекту «Моя школьная карта» исполнится 10 лет, и все это время он не стоит на месте. На сегодняшний день полностью обновлена технологическая база, в том числе и мобильное приложение. Среди ближайших возможных перспектив - возможность предзаказа школьного обеда и полная информация о составе бесплатного школьного питания в личном кабинете для родителей младших школьников. Кроме того, в скором времени все карты станут пропуском во Дворец детского и юношеского творчества, так что родители ребят, посещающих кружки, смогут отслеживать и внешкольную деятельность своих детей.

А для школьников старше 14 лет готовится отдельный серьезный проект - школьная карта, совмещенная с банковской. Счет, который сможет использовать подросток, с одной стороны, будет иметь ограничения, установленные родителями, и с другой стороны будет учить юного владельца карты ответственному обращению с деньгами.

- Наш глобальный замысел - создание своеобразной стартовой площадки для реализации единой образовательной платформы, - поясняет Илья Чукавин, заместитель директора АО «Датабанк». - Электронный дневник, результаты медицинских обследований ребенка и многое другое можно интегрировать в единую систему и сделать доступным родителям по одному клику. Мы считаем, что за подобной системой будущее.

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