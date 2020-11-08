Погода в Ижевске на неделю: минусовая температура и снег Фото: pixabay.com

По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. Сервис «Яндекс. Погода» на эту неделю обещает минусовую температуру и снег.

В понедельник, 9 ноября, температура днем будет держаться в пределах +1°…+2°C. При этом будет пасмурно. Ночью столбик термометра опустится на нулевую отметку. Снег будет падать днем и ночь.

Вторник, 10 ноября, будет облачно и небольшой снег. Дневная температура составит -1°C. А ночью опустится ещё ниже до -2°C.

Среда, 11 ноября, снова будет идти снег, а солнце спрячется за тучами. Температура воздуха днём составит -2...0°C. А ночью вновь будет ещё большее похолодание -3...-5°C.

В четверг, 12 ноября, днём - снег и температура -2°C. Ночью столбик термометра опустится до отметки -4...-3°C. Весь день будет дуть ветер с западным направлением со скоростью 2,5 - 3,3 м/с.

Пятница, 13 ноября, луна находится в убывающей фазе. С утра до ночи будет идти снег, а температура днем сохранится составит -4...-3°С. Ночью похолодает ещё сильнее и температура воздуха будет держаться в пределах -7°C.

Суббота, 14 ноября, станет самым ясным, но и самым холодным днем. Температура с утра до вечера будет понижаться и может опустится до -7°C.

В воскресенье, 15 ноября, снова станет пасмурно, снега не будет. Днём потеплеет и температура воздуха составит -3°C. А ночью вновь опустится до -6°C.