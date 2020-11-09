«Я за нее рву и мечу!»: жительница Удмуртии без обеих ног вышла замуж за молодого блогера

Галина Кашникова нашла свое счастье в 40 лет. Фото: Личный архив героев

Они познакомились в социальных сетях. Сначала переписывались и созванивались, а потом, встретившись, не смогли жить друг без друга. Это история могла бы быть совершенно обычной, если бы не ее главные герои – 40-летняя Галина Кашникова из Сарапула, у которой нет обоих ног, и 28-летний Илья.

После «Пусть говорят» дали квартиру… на 5 этаже

Трагедия с Галиной произошла в 2005 году. Во время кесарева сечения врачи занесли инфекцию, началась гангрена – с разницей в год она лишилась сразу двух ног. Потом ей поставили диагноз – диабет. Из-за семейных неурядиц ей с двумя детьми пришлось переехать в крохотную комнату в общежитие. За умершую мать она выплачивала долги по кредитам – денег не хватало даже на жизнь. В 2015 году одна из подруг Гали решила помочь ей и написала Андрею Малахову, который тогда вел программу «Пусть говорят» (16+).

Галю пригласили на программу и о ней узнали: начали присылать деньги, вещи для ее детей. И даже выделили квартиру. Правда, на 5 этаже. Для нее – инвалида на коляске – это стало настоящей трагедией. Но все обошлось – через некоторое время ей поменяли квартиру, уже на 1 этаже.

Познакомились в «ТикТоке»

С прежним мужем Галя рассталась. А потом неожиданно попала в больницу, отказали почки.

- Очень тяжелое состояние было, - рассказывает Галина. - Ухаживали там мои дети – Дима и Паша. И пока лежала в больнице все время смотрела «ТикТок» (модная социальная сеть с короткими, забавными видео, - прим. ред.). И Павлуша – младший сынок – говорит мне: «Мам, давай и тебя зарегистрируем, снимать будешь». Сопротивлялась, но он меня зарегистрировал там. Выставила парочку видео с моими рецептами. И вдруг пишет мне в комментариях молодой человек по имени Илья: «Здравствуйте, вам нужна какая-то помощь?». Я ему ответила, что не надо, что мы сами справляемся.

28-летний Илья первый написал Галине. Поинтересовался, не нужна ли ей помощь по хозяйству. Фото: Личный архив

- А я зарегистрировался в «ТикТоке» за 4 дня до того, как написал Гале, - вступает в разговор Илья. - Она сначала сказала мне посмотреть видео с передачи Малахова. Я посмотрел. И честно, не сдержал слез. Попросил у нее номер телефона. Сначала не хотела давать, мол, дети, все дела, но потом сообщила. И мы начали общаться. Говорили по несколько часов в день…

Илья работал в Москве. В отпуск уехал в маме, в родной Красноярск. Он написал Гале в марте 2020 года, в самый разгар обострения ситуации с коронавирусом. И обратно в Москву на работу не смог улететь на самолете (все рейсы отменили), поехал на поезде.

- А в Москве мало того, что закрыли магазин, в котором я работал, так еще и сказали сидеть на карантине, в гостинице, за свой счет. Это был шок. Я купил шаурму, сел на лавочку и… позвонил Гале, рассказал ей все. Она мне тогда сказала: «Приезжай к нам в гости!». Я сопротивлялся. Но потом приехал в Сарапул. С этого все и началось.

Они просто дружили. Но – как говорится в фильмах – потом между ними пробежала искра. Молодой человек пару раз уезжал на работу, а потом признался Гале в любви и сделал предложение.

«Всю душу вложили в свадьбу»

Со свадьбой влюбленные не стали тянуть и отметили ее через 8 месяцев после знакомства, в начале ноября.

Галина и Илья сначала просто дружили. Но потом, как в фильмах, между ними пробежала искра. Фото: Личный архив

- Я решил, что свадьба будет пышной! Занимался всем сам, но советовался с Галей. Свадьба прошла шикарно. К нам приехала моя мама с Красноярска, друзья-тиктокеры. В общем, всю душу вложили и отгуляли хорошо!

- Мы уже подали документы в МФЦ – скоро у Гали будет моя фамилия! – по интонациям мужчины чувствуется, как он горд этим.

Похудела на 70 кг

Пять лет назад Галя весила около 150 кг. Сейчас – 80 кг!

- Скоро совсем худышкой станет, - улыбается Илья. – Я ее голодом не держу – она сама ничего не ест! Капризная такая!

На самом деле, с ее заболеваниями – леведо-некротический воскулит, диабет, ишемическая болезнь сердца – похудеть на столько килограмм очень сложно. Но когда очень хочешь ходить, то возможно все!

«Рвется в бой»

- Галю на протезирование натолкнул я, - говорит Илья. – Спросил у нее, хочет ли она ходить? «Да, но как это сделать?», - ответила она мне тогда. И мы начали думать. Обратились в больницу, они посмотрели Галю, сказали, что протезы обойдутся примерно в 1 млн 200 тысяч рублей. Для нас сумма неподъемная. Можно квартиру продать, но тогда где жить?

Они обратились к журналистам: на телеканале «Спас» объявили сбор. А потом снова отправили все документы в больницу: врачи попросили еще пройти дополнительные анализы.

- Мы все прошли, вплоть до УЗИ. Но я же работаю, а Галю еще и спускать надо на коляске… Но мы все равно хотим сделать протезирование, чтобы она привыкала ходить, жить своей жизнью, ходить. Реабилитация же долгая… Мы первое время даже ругались. Она рвется в бой: думает, что раз – протезы поставят, и она сразу же пойдет. Но также не будет, там примерно полгода будет реабилитация…

«Я за нее рву и мечу!»

- Для протезирования я все стараюсь делать! Я ведь скандальный. В Сарапуле люди молчат, а я не такой. Я за нее рву и мечу! Пришли в банк и не смогли заехать. Я так матюгался, так орал, зато теперь они там пандус устанавливают. Госучереждения «зажрались», если честно…

- Когда узнали, что Галю приедут снимать журналисты, засуетились. Приехали смотреть наш пандус. Мы вышли. Я им говорю: «Он нерентабелен. Коляска не влезает в него, мы падали 2 раза». Они нам: «Мы вам сделаем балкон с выходом на улицу». Представляете?! Ну, вот 3 месяца прошло, ничего нет… Я уже за год выучил Сарапул, как «Отче наш»: где что находится, куда идти, кого просить и как…

«Теперь я молодой папа!»

Кстати, протезы Гале нужны и для того, чтобы… родить еще одного ребенка. Уже совместного с Ильей.

- Младшего Пашу я усыновляю. Получается, что теперь я молодой папа. Я рад, что у меня уже 2 сына! Им по 15 и 17 лет, но мы на одной волне. Мы можем покричать друг на друга, но потом извиняемся.

Для Ильи дети Галины от первого брака стали родными. Фото: Личный архив

- Маму Ильи теперь тоже мамой называю, - вступает в разговор Галина. - А сыновья говорят – теперь у нас есть бабушка!

- Я ни о чем не жалею. Она у меня самая лучшая жена! Она постоянно меня фарширует – вкусняшки делает, я даже в весе прибавил. Мы стряпаем вместе, готовим вместе, все делаем вместе! Душа у Гали открытая. Она очень любящая мать и жена. А еще собственница: за своих порвет любого!

- Это любовь? – спрашиваю я.

- Это любовь!