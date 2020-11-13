Астролог из Ижевска: «Предсказываю «счастливые» даты для зачатия и заключения брака»

Юлия - ведический астролог, поэтому в обычные, западные гороскопы не верит. Фото: Личный архив героя.

Иногда на ее консультациях клиенты плачут. Она знает, почему вы все время попадаете в любовные треугольники и почему не можете забеременеть. Он верит в карму, ретроградный Меркурий, но не читает гороскопы в журналах. Она не отмечает праздники по субботам, а перед встречей с клиентами читает мантру Ганеше. В очередном выпуске проекта «Моя работа» рассказываем о профессии астролог.

СПРАВКА КП

Юля Повышева, 33 года

Образование: высшее, психологический факультет УдГУ

Замужем, недавно родился сын

Привычные знаки зодиака в западной и ведической астрологии не совпадают

Юлия - ведический астролог, поэтому не читает западные гороскопы, которые печатаются на сайтах или в журналах.

- Раньше я верила в них, а сейчас знаю, что привычные знаки зодиака в западной и ведической астрологии не совпадают. В ведической за сутки проходит все 12 знаков зодиака, поэтому рожденный в конце марта в западной астрологии будет точно Овном, а в ведической - может быть любым знаком зодиака, - говорит Юля.

Каждый день Юля составляет прогнозы, смотрит, каким будет день, что можно делать, а какие дела лучше отложить на другие дни, делится прогнозами со своими читателями и сама же им следует. Это помогает спланировать жизнь. Юлия говорит, что дела лучше выполняются, если выбирать для них более сильные даты, а серьезные события, подстраиваемые под прогнозы, дают высокую результативность.

Астрология – это модно!

Астрология сейчас весьма модная сфера деятельности и заработка, говорит ижевчанка. Люди готовы платить за расшифровку своей натальной карты, за информацию о своих сильных чертах, о своем кармическом предназначении и о своем будущем.

Однажды Юлина начальница попросила ее найти делопроизводителя, но только не Близнецов – почему-то они ей не нравились.

- Тогда я подумала, что она имеет против нас, Близнецов (в системе подсчета западной астрологии я как раз этот знак). Конечно, я не стала этого делать. Считаю, что это исключение из правил, «бзики» некоторых людей. Сейчас, кстати, моды и практики подбирать персонал по знаку гороскопа нет, - говорит Юлия.

При этом ижевчанка не считает себя профессиональным астрологом. Она только на пути к этому.

Юлия не считает себя профессионалом. Она только на пути к этому. Фото: Личный архив

- С одной стороны, это здорово – мне есть, чем заниматься и куда стремиться. С другой стороны, сейчас столько людей, которые пройдя один курс и прочитав одну книгу, считают себя великими астрологами, - делится девушка.

Кто такой астролог?

- Астролог – это такой же обычный человек, как и остальные. Но он умеет строить и расшифровывать астрологические карты (схематические изображения расположения небесных тел в определенный момент времени – прим. ред.). Он умеет читать гороскопы. Не те прогнозы, написанные в журналах, а схематические карты неба, видимого в определенный момент времени в некоторой географической точке земного шара. С помощью определенных программ он видит больше, чем другие люди.

У астролога нет магического шара

Многие сравнивают деятельность астролога чуть ли не с магией и колдовством.

- У меня нет магического шара, шляпы колдуньи и темного плаща. Я не колдунья (хотя иногда хочется ею быть). И уж тем более я не астроном, который наблюдает за звездами, - смеется Юля. - Ноутбук со специальными астрологическими программами – вот мои рабочие инструменты.

Рабочий инструмент Юли - ноутбук со специальными программами. Никаких магических шаров, как привыкли думать обыватели. Фото: Личный архив

Сейчас Юля не работает, вышла в декретный отпуск. Астрологией занимается дома. От клиентов ей нужна дата, точное время и город рождения. На подготовку к консультации уходит 4-5 часов. Раньше – больше. Надо не просто составить, к примеру, натальную карту, но и правильно ее расшифровать, посмотрев всевозможные комбинации расположения планет к друг другу. Все консультации проходят онлайн.

- Я считаю, что астролог – это хороший психолог. Одно дело расшифровать карты, увидеть, что дано человеку. И совсем другое дело, как ты это преподнесешь ему. Чтобы он не испугался, чтобы не сидел и не ждал опасности или наоборот чуда, а принял это, пошел что-то делать и что-то менять. Я – не вершитель судеб. Можно обсудить наиболее подходящую клиенту профессию, но то, насколько он будет в ней успешен, зависит от него, а не от того, что я ему скажу.

Астрологи-предсказатели

Каждая планета влияет на свои сферы, и смотря, как они расположены, многое можно предугадать. Например, какие-то крупные несчастья.

- Когда случился пожар в соборе Нотр-Дам, все планеты стояли в огненных знаках. И многие астрологи говорили, что возможны несчастья в центральной Европе, в районе Франции. Я такое не могу предсказать, может быть, это придет с опытом.

Еще с помощью астрологии можно узнать, стоит или не стоит ехать в путешествие, а также пол будущего ребенка.

- Не в определенные города, конечно. А общее направление – например, что человеку благоприятнее ездить на запад, чем на восток. А на счет ребенка… Ведическая астрология показывает наиболее благоприятное время для зачатия для пары, будут ли проблемы с зачатием или нет, какие отношения будут с детьми. Пол тоже можно определить.

Астрологом стала случайно

Кстати, Юля стала астрологом совершенно случайно. Несколько лет она продавала телефоны, была менеджером по персоналу. С 2014 года она – эйчар-специалист в сфере IT.

- 2018 год стал для меня годом учебы: я решила обучиться всему, чему только можно. Случайно на глаза попался бесплатный 3-дневный курс по астрологии. А я всегда увлекалась гороскопами. К тому же на тот момент я осознала, что нечто неосязаемое помогает мне в моей жизни. Решила попробовать и… Меня засосало! Я решила, что обязательно освою эту профессию, но чуть позже – в декрете. Подписалась на инстаграм школы, преподавателей. Следила за ними. И однажды на почту от них пришло приглашение на учебу. С персональной скидкой и дополнительными «плюшками». В общем, обычный маркетинговый ход, но он отлично попал под мой настрой и желания.

Курс стоил 40 тысяч рублей.

- У нас с мужем общий бюджет, поэтому я задумалась, как рассказать ему об этом. Мой муж – скептик, который совсем не верит в астрологию. У меня было несколько дней, чтобы решится, и я подгадывала разговор под его хорошее настроение. В итоге получилось все отлично: он сказал, что если тебе это надо и ты считаешь это нужным, иди!

Первый клиент

Первым клиентом Юли стала ее подруга, которая собиралась переезжать на в другую страну. Она терпеливо ждала окончания учебы и начала практики.

- Я очень волновалась! Ведь я осталась один на один с человеком и его картой. Никто мне ничего не подскажет в случае чего. Это огромная ответственность: это мои рекомендации, по которым человек будет менять свою жизнь. Я была очень неуверенной, но храбрилась, на какие-то вопросы, по-моему, даже не ответила. Да и потом долгое время меня преследовали тревоги – сказать клиентам не те слова, увидеть не все, что от меня ждут, напугать человека. Кстати, подруга говорит, что мой разбор всегда у нее под рукой, и она следует моим рекомендациям.

Перед консультациями Юлия волнуется.

- Невозможно быть стойким оловянным солдатиком 7 дней в неделю. Я каждый раз волнуюсь, повторяю мантру Ганеше перед консультацией и ищу подходящий тон к каждому конкретному человеку.

Кто клиенты?

Львиная доля клиентов – женщины, самой юной из которых – 19 лет, а самой возрастной – 65. Это и владелицы своего бизнеса, которые хотели прокачать себя с помощью планет. И мамы, которым интересно узнать сильные черты ребенка. И женщины 55+, которые решили задуматься о себе, о своем бизнесе. И что удивительно, все мужчины-клиенты у Юли пока с именами на букву «а».

- Самые «некомфортные» клиенты – это мужья, которых отправили на консультацию жены. Им в принципе не нужна эта информация, они откровенно скучают, некоторые нервничают и хотят побыстрее все это закончить. Естественно, я чувствую это. Человек должен сам прийти к пониманию необходимости в астрологе. Бывает, что я отказываю. Когда, что называется, не на одной волне, когда уже во время предварительного разговора чувствуется раздражительность, скепсис.

Рабочие встречи у Юли прописаны на несколько недель вперед, в день она консультирует по 1 одному человеку.

- Иногда клиенты плачут. От того, что «наступаю им на больную мозоль». Например, рассказываю девушке о ее проблемной сфере, что у нее могут быть любовные треугольники. Она плачет, потому что я оказываюсь права, и она страдает от таких отношений. Однажды мне написала девушка, которая собиралась поехать в ЗАГС подавать заявление. Попросила посмотреть хорошая ли дата. Я посмотрела, увидела, что выбранная дата никак не подходит. Подобрала лучшую – и, что удивительно, жених прислушался, они изменили дату и теперь живут счастливо! Часто приходят клиенты со сложными отношениями с мамой. И после моих рекомендаций по проработке этой сферы эти отношения улучшаются: у одной девушки мама вышла на контакт и попросила прощение.

Родные и астрология

Кстати, родные Юли не знают, что она стала астрологом. А вот подружки – очень рады!

Родные девушки до сих пор не знаю о том, что она занимается астрологией. Фото: Личный архив

- Когда я только проходила первую свою учебу по астрологии, практиковалась на своих подругах. И они каждое мое занятие ждали с нетерпением, как новую серию сериала. Они рады за меня, что я нашла свое призвание. А одна, посмотрев на меня, тоже решила стать астрологом.

Муж Юли Михаил сначала скептически отнесся к увлечению астрологией – по жизни он материалист. Теперь же редко, но прислушивается к астросоветам своей жены.

- Я поняла, что каждый человек приходит в нашу жизнь не просто так. Даже подруги, которые чем-то бесят вас. Они даны нам для того, чтобы что-то прокачивать у себя.

Юля уже закончила курс по нумерологии (которая по числам помогать еще больше понять человека), через несколько лет планирует начать преподавать и передавать свои знания другим. А пока совмещает материнство с практиками.

Блиц

Что будет, если подстричься на убывающую луну?

- Ничего страшного. Волосы будут расти медленнее.

Когда стоит обращаться к астрологу?

- Я бы рекомендовала обращаться на пороге каких-то важных событий – переезда, покупки жилья. Например, сейчас бы я выбрала правильную дату своей свадьбы.

Верите в Бога?

Сложный вопрос. Меня им в детстве пугали.

А в карты Таро, метафорические карты?

Да! Это все очень тесно связано с психологией, которая мне близка и интересна.

Каким будет 2021 год и когда закончится истерия с эпидемией коронавируса?

2020 год был переломным. И начало 2021 года обещает быть непростым. Положение некоторых планет (Юпитер снова переходит в знак Козерога и встречается там с Сатурном) будет точь-в-точь таким, как весной при начале самоизоляции и экономического кризиса. Ждать улучшения пока не стоит, но все это временно, все наладится. Надеюсь, что все закончится в 2021 году. Советую всем сохранять спокойствие, быть терпимее и доброжелательнее к людям.