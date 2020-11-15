Погода в Ижевске: на следующей неделе ожидается потепление

Следующая неделя будет морозной и бесснежной. Фото: Диля АХМАДИШИНА

Ноябрь удивляет ижевчан настоящей зимней погодой. Кажется, выпавший снег останется с нами до весны! А какие сюрпризы приготовила погода на предстоящую неделю, расскажем в традиционном прогнозе от «Комсомолки».

Так, в понедельник, 16 ноября, в городе будет пасмурно. Днем столбик термометра опустится до -11 градусов, а ночью – до -12. Ветер западный, 2,1 м/с.

Во вторник потеплеет. Температура днем составит -8 градусов, а ночью – -12 градусов.

В среду сохранится тот же температурный фон. А вот погода изменится. Сначала – на облачную с прояснениями, а после – и вовсе на ясную.

19 ноября вновь потеплеет. Термометр покажет -5 градусов днем и -3 градусов ночью. Ожидается пасмурная погода. Ветер юго-западный, 4,7 м/с.

В пятницу столбик термометра покажет всего 1 градус ниже нуля днем и -4 ночью. Пасмурно.

В выходные, 21 и 22 ноября, незаметно похолодает. Днем – до -3 градусов, ночью – до -6. Ветер южный, 2 м/с.