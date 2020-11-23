Сторож или видеокамера: в Ижевске обсудили нововведения в области охраны школ и детских садов

С 2021 года школы и детсады Ижевска начнут переходить на новую автоматическую систему охраны Фото: pixabay.com

В образовательных учреждениях Ижевска грядут очередные нововведения. С 2021 года школы и садики собираются переводить на единую централизованную систему охранного видеонаблюдения. В перспективе высокотехнологичная система имеет очевидные плюсы, но у родителей, директоров школ и заведующих детскими садами пока остается много вопросов относительно ее реализации. Для того чтобы на них ответить, 19 ноября по инициативе Общественной палаты и городской администрации Ижевска в медиагруппе «Центр» состоялся круглый стол.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

По словам замглавы администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова, необходимость в модернизации системы безопасности образовательных учреждений назревала давно. Когда-то у школ и садиков не было альтернативы – следить за порядком по ночам мог только сторож. Однако теперь современные технологии позволяют выстроить систему более эффективно, и нужно шагать в ногу со временем.

Круглый стол по вопросам безопасности в школах и садиках Ижевска Фото: Амир Закиров

– Существующий механизм работает не идеально. Охранника часто может не быть на месте, а при личном общении не всякий сторож может четко ответить на вопрос, что конкретно он должен делать в критической ситуации. Минусы системы нам наглядно показал прошлый год, когда во время проекта «Большой Ремонт» ночью затапливались этажи, и никакой реакции не было, потому что человек просто спал, – говорит Дмитрий Чистяков. – На мой взгляд, ночной сторож – это атавизм, который не несет никакой охранной функции.

Кроме того, сторож не может распознавать и запоминать лица так, как это делает видеокамера, а каждые 1,5-2 часа он уходит на обход территории, который может закончиться совершенно непредсказуемо.

– Безопасность детей складывается из трех составляющих, которые мы должны обеспечить любым способом, – рассказывает Наталья Шевякова, руководитель Ресурсного центра Управления образования администрации города Ижевска. – Мы должны предотвращать проникновение посторонних лиц, выявлять нарушителей и предотвращать возможность терактов. Все это проще сделать с современной техникой.

В настоящее время администрацией Ижевска подготовлено техническое задание по оснащению образовательных учреждений системой охранного видеонаблюдения. В основу техзадания легли как опыт других городов, так и рекомендации Росгвардии, Роспожнадзора и Роспотребнадзора.

Охранное видеонаблюдение предполагается как изнутри зданий, так и снаружи Фото: pixabay.com

Согласно проекту, школы и детсады откажутся от ночных сторожей, а система видеонаблюдения будет работать круглосуточно. При этом днем она станет подспорьем охране, если таковая имеется, а ночью по тревоге будет выезжать группа быстрого реагирования. Принимать решение о вызове полиции и МЧС будут по ситуации, как это делается и сейчас.

– Подрядчик, который выиграет тендер, будет вынужден установить три модуля видеоаналитики, - рассказывает Андрей Пичугин, консультант по техническим вопросам. – Модуль «люди и машины» будет работать в ночное время и выходные дни, когда учреждение зарыто, модуль «оставленные предметы» и «огонь-дым» работает круглосуточно. Территорию школы лучше будет закрыть, чтобы не было проходных моментов и оператор мониторингового центра не отвлекался на случайных прохожих.

И техническое обеспечение, и длительное хранение данных, и группу быстрого реагирования будет обеспечивать подрядная организация – какая именно, станет известно лишь по итогам конкурса.

Наблюдение планируется организовать не только в помещениях, но и на прилегающих территориях, причем, отслеживаться будут не только попытки проникновения посторонних, но и оставленные предметы. Также в единой системе предполагается реализовать автоматическое отключение воды в ночное время – учитывая изношенность коммуникаций во многих учреждениях, это позволит избежать аварий в отсутствии людей.

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Муниципальный контракт предполагается заключить на три года. Как сообщил Дмитрий Чистяков, это минимальный срок для того чтобы сработала принятая бизнес-модель. Реализацию планируют начать в 2021 году, в настоящее время идет работа над техзаданием.

Система видеонаблюдения будет вводится поэтапно. По словам Натальи Гвоздковой, начальника Управления образования администрации города Ижевска, проект тщательно прорабатывался, собиралось несколько рабочих групп – отдельно по техническому обеспечению, отдельно по действиям персонала. На данный момент очевидно, что учреждения подключатся к новой системе не одновременно, но график будет обсуждаться лишь тогда, когда определится подрядчик.

Вероятно, для лучшей работы системы пришкольные территории потребуется закрыть от посторонних Фото: Диля Ахмадишина

– У нас если некоторые школы и учреждения дополнительного образования, которые пока невозможно перевести на данную услугу, – говорит Наталья Гвоздкова. – Они будут участвовать в конкурсе позднее, а сейчас участие примут те организации, которые готовы к введению системы. Что касается оплаты, то в проекте просчитаны все риски, и мы гарантируем, что расходы не лягут на плечи родителей.

Создатели проекта признаются: он получился очень сложным, так как в нем пытались предусмотреть абсолютно все моменты. Вплоть до того, что система будет работать не так, как предполагалось. Например, техзадание предусматривает доустановку оборудования за счет подрядчика, в том случае если окажется, что первоначального комплекта не хватает. Здесь определенные полномочия будут у руководителей учреждений, которые смогут оценить эффективность и удобство системы, а затем в случае необходимости внести свои коррективы.

Наталья Гвоздкова, начальник Управления образования администрации города Ижевска Фото: Амир Закиров

В итоге, по предварительным подсчетам, система охранного видеонаблюдения, несмотря на свою дороговизну, обойдется городу и республике намного дешевле, чем оплата труда сторожей. Ожидаемые затраты составляют около 586 млн. рублей, тогда как на оплату труда ночных сторожей за три года выделяется около 772 млн из консолидированного бюджета республики и города.

Как пояснила Надежда Онищенко, депутат Госсовета Удмуртии и директор школы № 74, экономия средств за три года составит около 180 млн, и эти деньги будут реинвестированы в сферу образования – на обновление противопожарной системы и коммуникаций, хорошее состояние которых, в свою очередь, является залогом успешного внедрения новой охранной системы. Школы и садики Ижевска должен получить примерно половину этих средств.

СТОРОЖ - ЛУЧШЕ?

Сокращение ставок сторожей – уже вопрос фактически решенный. Администрация Ижевска сообщает, что всех, кто потеряет работу, но захочет остаться в отрасли, трудоустроят. По состоянию на 1 ноября – это 278 работников, не считая пенсионеров и совместителей. Им предложат вакансии уборщиков, дворников и вахтеров. В промежуточный период до введения системы видеонаблюдения потребность в последних будет довольно высокой, так как в период с 19:00 до 23:00 на вахте обычно никого не бывает – дневная охрана заканчивает работу, а технический персонал и педагоги дополнительного образования еще присутствуют в школе.

Родители школьников задают много вопросов о новой системе безопасности Фото: Диля Ахмадишина

Тем не менее, несмотря на все явные плюсы охраной системы видеонаблюдения, родительское сообщество и ряд руководителей учреждений пока относятся к грядущим нововведениям весьма настороженно. В частности, многие родители против исключения позитивного человеческого фактора. В пример приводятся истории, когда именно грамотные действия сотрудника смогли помочь разрешить критическую ситуацию и сэкономить драгоценное время.

– Если в школе начался пожар, прибывших пожарных должен встретить живой человек, - объясняет Надежда Заварзина, директор Гуманитарно-юридического лицея №86. – Он должен показать, где произошло возгорание, и помочь разобраться в схеме школы, так как все школы разные, а перед этим предпринять первые шаги к пожаротушению. Кроме того, техслужащие и работники столовой приходят поздно вечером или рано утром – как они будут запускаться в школу, если там никого не будет?

А больше всего волнует неясность в отношении подрядчика: в стране существует множество примеров введения охранных систем, и все случаи разные, среди них есть как положительные, так и негативные. И если охранника, который не исполняет свои обязанности, можно уволить, то как быть, если охрана будет централизованная для всех садиков и школ? Родителей пугает сама глобальность проекта.

– Меня как родителя заботит, кто выиграет этот лот, и какое оборудование будет поставлено, – говорит Дмитрий Выдрин, руководитель Родительского комитета Удмуртской Республики. – Как мы узнаем, будет ли оно давать в полной мере гарантии безопасности детей? Кроме того, во многих школах своя система охраны оттачивалась годами, есть ли смысл сейчас что-то менять в таких учреждениях? Тем более что у директоров сейчас и так непростое время, а такие нововведения – серьезная дополнительная нагрузка.

Охранное видеонаблюдение будет интегрировано с системой противопожарной безопасности Фото: Архив КП

– Какие компании в Ижевске смогут охватить такое количество школ и садов? Есть ли столько групп реагирования и транспорта, если что-то враз случится в нескольких школах? – присоединяется Надежда Заварзина. – Я пока не увидела программу, как все это пошагово будет внедряться. Хотелось бы видеть подробную презентацию, но пока проект обсуждался только на словах.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ

Все новое неизбежно порождает сомнения, и в администрации Ижевска считают, что для того чтобы они исчезли, необходимо просто начать работать с новой системой. Два года назад видеонаблюдением уже были оснащены учреждения культуры, и этот опыт успешен. Тем не менее, школы и детские сады – объекты более требовательные к безопасности, более сложные и разнообразные, поэтому ряд вопросов еще предстоит решить.

Например, по данным МЧС, сейчас до 70% противопожарного оборудования образовательных учреждениях требует замены, хватит ли на это выделенных средств?

Кроме того, успех охранной системы зависит от Интернета, но все ли школы и садики смогут обеспечить достаточно широкий канал связи для передачи данных с видеокамер?

– Послание 2-3 года среди организаций республики и города наблюдается явная тенденция к установке видеонаблюдения, – рассказывает Николай Рупасов, директор МТС в Удмуртии. – У меня есть уверенность, что мы движемся в верном направлении и чем раньше мы начнем заниматься, тем быстрее добьемся требуемого результата. У нашей компании тоже есть пилотный проект в городе Соликамске, это комплексный цифровой безопасный детский сад. Система реализована и работает. Но есть и риски. В некоторых учреждениях каналы связи слабые, требуется прокладывать оптоволокно. С нашей стороны вообще есть рекомендация – всегда иметь два канала – основной и резервный, и лучше один проводной, а другой – беспроводной.

Как пояснил эксперт, нарушения каналов связи случаются в Ижевске практически еженедельно, например, при каких-то строительных или ремонтных работах. Если школа останется без связи, не будет работать и охрана.

Другое опасение: что будет, если конкурс выиграет подрядчик из другого региона, возможно ли будет организовать достаточно эффективный механизм работы? Сейчас заявиться на конкурс сможет любая организация, которая сможет выполнить условия договора.

Общественная палата города Ижевска вышла с инициативой по созданию рабочей группы Фото: Амир Закиров

– Не лучше ли провести конкурс с ограниченным кругом участия? – спрашивает Владимир Старцев, член Общественной палаты Ижевска и представитель Удмуртского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур в сфере охраны и безопасности. – То есть между организациями Ижевска, которые могут участвовать в этом тендере, имеют соответствующую оснащенность и ресурсы, штатные единицы.

Тем не менее, пока администрация города не может исключить вариант, что логистический центр может находиться даже во Владивостоке – таковы особенности 44 федерального закона. А выигравший тендер предприниматель может заключить договор субподряда с местными охранными агентствами. Кроме того, по закону охраны нет в перечне услуг, по которым проводятся конкурсы с ограниченным участием.

– В рамках совместной закупки каждая школа заключает отдельный договор и работает в рамках этого договора. Все штрафные санкции прописаны в данном договоре. Каждое учреждение будет работать с подрядчиком в рамках своего договора. Если подрядчик не выполняет обязательства, всегда предусмотрена возможность расторжения договора в одностороннем порядке, – отмечает Андрей Пичугин.

НУЖЕН ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

По итогам круглого стола было принято решение о создании рабочей группы для общественного контроля реализации проекта. Она будет включать в себя представителей Общественной палаты города Ижевска, образовательных учреждений, родителей и действующих охранных предприятий.

Председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова Фото: Амир Закиров

– Безопасность детей – один из главных приоритетов. Это вопрос, в котором вообще не должно быть ошибок, потому что любая ошибка может стать ценой здоровья и даже жизни ребенка. Поэтому к принятию любых решений в этой области нужно подходить взвешенно и очень внимательно, – говорит председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова. - Конечно, автоматизация должна быть в перспективе, это правильно. Камеры, пульт, мгновенная реакция - это все только плюсы. Я поддерживаю идею такого проекта в целом, но пока не уверена в готовности к переходу в масштабе всех школ и детских садов Ижевска. Безусловно, работа ведется, ресурсный центр прорабатывает этот проект, но на сегодняшний день заметен ряд недоработок. В том числе и по важнейшим вопросам: качество интернет-сигнала, само техзадание и механизм выбора подрядчика. К примеру, охранный рынок Ижевска готов ли к таким объемам? Проект предполагает участие одного-двух частных охранных предприятий, но в нашем городе вряд ли есть компании, способные полностью выполнить условия технического задания. И у меня пока есть большие сомнения, что размер оплаты за охрану для родителей не изменится – проект слишком дорогостоящий. Вопросов возникает много, главным образом, потому что проект прорабатывался в довольно закрытом формате, без привлечения общественников, и теперь готовится к реализации в весьма сжатые сроки. Мы запросили для ознакомления техзадание, и лишь внимательно его изучив, сможем сделать более конкретные выводы. Но уже сейчас я считаю, что подходить к решению такого вопроса сразу массово не следует. Сначала должен быть осуществлен успешный пилот на базе трех-пяти-десяти объектов. Только после того как система будет отработана, а возможные проблемы выявлены и решены, проект можно будет запускать в масштабе всего города. Мы вышли с инициативой к Администрации города создать группу общественного контроля по реализации данного проекта, куда войдут и общественники и родительский комитет и эксперты в области безопасности.

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