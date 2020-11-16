Накопить за 10 лет: в закон о капремонте в Удмуртии внесли важные изменения

В закон о капремонте в Удмуртии внесли важные изменения Фото: Архив «КП» в Ижевске

В июне 2020 года в закон Удмуртской Республики №64 «О капитальном ремонте» внесли важные изменения. По ним собственники, выбравшие счет Регионального оператора, должны рассчитаться за выполненный ремонт, например, крыши дома в течение 10 лет. В противном случае работы выполнять не будут.

- Например, собственники 18-квартирного дома могут собирать на капремонт 30 тысяч рублей в год, то есть 300 тысяч рублей за 10 лет. Чтобы отремонтировать крышу стоимостью миллион, им придется увеличить размер ежемесячного взноса или искать другие источники оплаты в течение 10 лет, - объясняет председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», член Общественной палаты России Александр Евсеев.

Для чего такие изменения?

Такая мера позволит обеспечить стабильную работу Регионального оператора.

- Сейчас ситуация такая: оператор ежегодно выполняет много работ, за которые собственники не смогут рассчитаться в течение десятилетий. И даже работа по принципу «кассы взаимопомощи» не сможет обеспечить стабильный и своевременный ремонт в необходимых объемах, - говорит Александр Евсеев.

Важно отметить, что по сути речь идет о 10-летней беспроцентной рассрочке оплаты. Для сравнения: дома, находящиеся на специальном счете, вынуждены брать кредиты и займы на гораздо более короткий срок и под существенные проценты.

КСТАТИ

Этому и другим вопросам, касающимся капремонта, посвящен первый выпуск передачи «Управдом» на ТРК «Удмуртия», посмотреть который можно по ссылке.

Цикл из трех телепередач подготовлен в рамках проекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов под контроль жилищных активистов» при поддержке Фонд президентских грантов. Вторая и третья передачи выйдут в эфир на телерадиоканале «Удмуртия» 17 и 23 ноября в 19:10.

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