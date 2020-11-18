Стали известны имена лучших врачей Ижевска и Удмуртии этого года

Рекордсмен по количеству врачей-победителей - Республиканский клинико-диагностический центр. Фото: Амир Закиров

Организаторы проекта «Лучшая клиника – 2020» подвели итоги народного и экспертного голосования. Список победителей уже выложен на сайте лучшаяклиника.рф, организаторы награждают каждого из них дипломами и дарят ценные подарки от генерального партнера проекта.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 20 клиник и 690 врачей различных специальностей. Также жители республики прислали в адрес врачей около 800 отзывов со словами благодарности, которые публиковались на сайте IZHLIFE и звучали в эфире радио «Адам»(16+).

– В этом году в проекте «Лучшая клиника» на первый план вышли именно врачи. Это и участники конкурса, которых на этот раз было рекордное количество – почти 700 человек, и, конечно же, это те медики, которые лечат пациентов с коронавирусом. Я очень рада, что мы смогли таким образом еще раз сказать спасибо всем, кто работает на передовой, всем, на кого сейчас ложится невероятная нагрузка, – говорит Анастасия Сергеевна Власова, директор медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты Ижевска.

Надежда Бутолина, победитель в номинации «Лучший стоматолог», работает в салоне «Облик»

Напоминаем, что «Лучшая клиника» – это проект медиагруппы «Центр», реализуемый при поддержке Общественной палаты Ижевска и генерального партнера – сети магазинов Корпорации «Центр». Этот ежегодный конкурс медучреждений и врачей Ижевска и Удмуртии проводится уже в четвертый раз. В рамках проекта жители Ижевска и Удмуртии могли заявить на конкурс любимые медицинские учреждения и самых достойных врачей. При этом медучреждения могли быть абсолютного любого формата – небольшие кабинеты частной практики и крупные многопрофильные центры, стоматологии и офтальмологические клиники, санатории и диагностические центры.

– Конкурс «Лучшая клиника» в этом году – особенный. Сейчас, как никогда, важно поддержать медицинских работников. Корпорация «Центр» рада внести свой вклад в столь значимый проект. Я, от лица всех сотрудников Корпорации «Центр», хочу выразить безмерную благодарность всем сотрудникам сферы здравоохранения. Спасибо вам, что в этот непростой период вы работаете для нас, – отмечает Анастасия Михайловна Харитонова, директор розничной сети магазинов Корпорация «Центр».

Партнер конкурса выделила наборы бытовой техники для ковид-отделений в больницах Ижевска и Завьялово. Так Корпорация «Центр» старается поддержать медиков, которые работают в «красной зоне». Врачи, победившие в народном голосовании, получают подарок от партнера проекта – сертификат на покупки в Корпорации «Центр» и торговой сети «Сэлдом». Их лично вручают организаторы. Об этом «Комсмолка» рассказывает читателям каждый день.

Василий Ремняков, уролог ГКБ №6, победитель в номинации «Лучший уролог»

Победители в номинации «Лучшая клиника»

Республиканский клинико-диагностический центр в номинации «Лучший многопрофильный центр»

Центр восстановительной медицины и реабилитации в номинации «Лучший реабилитационный центр»

Стоматологический салон «Центральный» в номинации «Лучшая стоматология»

Глазная клиника «Мона Лиза» в номинации «Лучшая офтальмология»

Диагностический центр «МРТ ПЛЮС» в номинации «Лучший диагностический центр»

Санаторий-профилакторий «Сосновый» в номинации «Лучший взрослый санаторий»

Санаторий для детей «Малышок» в номинации «Лучший детский санаторий»

Детское отделение неврологии и рефлексотерапии «Реацентр» в номинации «Лучший детский неврологический центр»

Победители в экспертных номинациях:

Лечебно-диагностический центр «Камский доктор» в номинации «Прорыв года» за высокую экспертную оценку полноты и уникальности оказываемых услуг

Стоматологическая клиника «Авангард» в номинации «Стоматология с лучшим сервисом» за высокую экспертную оценку качества работы с пациентами

Стоматологическая клиника «Дантист Мастер» в номинации «Лучшая семейная стоматология» за высокую экспертную оценку персонального подхода к каждому пациенту

Стоматологическая клиника «Белый клык» в номинации «Высокое качество работы» за высокую экспертную оценку качества и эффективности предоставляемых услуг

Стоматологическая клиника «Вип-Дент» в номинации «Лучшая вип-стоматология» за высокую экспертную оценку качества услуг, оснащения и сервиса

Санаторий-профилакторий «Сосновый» в номинации «Лучший санаторий социальной направленности» за высокую экспертную оценку доступности и качества предоставляемых услуг

Санаторий для детей «Родничок» в номинации «Высокое качество услуг и сервиса» за высокую экспертную оценку предоставляемых услуг

Кабинет частной практики Вячеслава Комиссарова в номинации «Лучший кабинет мануальной терапии» за высокую экспертную оценку качества предоставляемых услуг

Кабинет частной практики Дмитрия Теплякова в номинации «Лучший кабинет рефлексотерапии» за высокую экспертную оценку качества предоставляемых услуг

Победители конкурса «Народный врач»:

Морякова Валентина Леонидовна в номинации «Лучший аллерголог»

Михайлов Алексей Сергеевич в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог»

Норкин Александр Владимирович в номинации «Лучший врач-диагност»

Михайлова Тамара Михайловна в номинации «Лучший гастроэнтеролог»

Капачинская Дина Леонидовна в номинации «Лучший гинеколог»

Кузнецова Марина Владимировна в номинации «Лучший дерматовенеролог»

Перминова Тансылу Флуновна в номинации «Лучший инфекционист»

Шаехов Марат Илшатович в номинации «Лучший кардиолог»

Юминов Сергей Александрович в номинации «Лучший маммолог»

Сухова Дарья Владиславовна в номинации «Лучший невролог»

Воробьев Алексей Анатольевич в номинации «Лучший нейрохирург»

Михайлова Татьяна Владимировна в номинации «Лучший неонатолог»

Гордеев Степан Борисович в номинации «Лучший оториноларинголог»

Третьякова Надежда Анатольевна в номинации «Лучший офтальмолог»

Семенова Марина Вячеславовна в номинации «Лучший педиатр»

Муллахметов Разиль Хупбиевич в номинации «Лучший проктолог»

Жукова Ирина Вениаминовна в номинации «Лучший пульмонолог»

Галимова Альмира Альбертовна в номинации «Лучший ревматолог»

Бутолина Надежда Сергеевна в номинации «Лучший стоматолог»

Фаррахов Марат Тальгатович в номинации «Лучший терапевт»

Мокрецов Виктор Анатольевич в номинации «Лучший терапевт»

Каменских Максим Сергеевич в номинации «Лучший травматолог-ортопед»

Ремняков Василий Валентинович в номинации «Лучший уролог»

Гайнутдинов Владислав Олегович в номинации «Лучший хирург»

Барышникова Оксана Владимировна в номинации «Лучший эндокринолог»

Шикалова Марина Александровна в номинации «Спасибо, доктор!»

Генеральный партнер конкурса «Лучшая клиника – 2020» – сеть бытовой техники и электроники Корпорация «Центр».

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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