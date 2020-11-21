Итоги недели в Ижевске: иск Соловьеву, судьба Генеральского дома, лучшие врачи и открытие кино и театров

Рассказываем о всех значимых событиях недели Фото: Константин ИВШИН

На улице с каждым днем все холодней. Самая приятная пора, чтобы сидеть дома с кружкой горячего любимого напитка. Пока вы строите планы на воскресенье, предлагаем прочесть главные события города минувшей недели.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

«А кольца понесет черепаха»: первая собачья свадьба прошла в Ижевске

Радио «Адам» и «НАШЕ РАДИО» в Ижевске стали победителями премии «Хрустальный микрофон-2020»

Педагог из Удмуртии вышла в финал Всероссийского конкурса

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной России

16 трамваев «Львенок» появятся в Ижевске

В Удмуртии усилили меры по дезинфекции в подъездах и транспорте

Миллионы просмотров и сотни тысяч читателей: сайту «Комсомольская правда»-Ижевск» 12 лет

Ижевчанка, вышедшая замуж за голландца: «Его родители сначала подумали, что я хочу его денег»

Браслет для больных эпилепсией создал ижевский школьник Ижевчане продолжают поздравлять своих мам с Днем матери

Зимой на дорогах Ижевска будут использовать новый реагент

Опасная рыбалка: еще один житель Удмуртии провалился под лед и утонул

Более 4 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки от кори

Ижевск может стать столицей Тотального диктанта - 2021

Родственников погибшего во время ВОВ солдата ищут в Удмуртии

Две больницы в Ижевске сменили главврачей

12 коррекционных школ Удмуртии получили гранты

14 новых детских садов появится в Удмуртии

Предновогодние рейды по предотвращению незаконной вырубки елок начались в Удмуртии

Пожилую ижевчанку осудили за мошенничество с недвижимостью на 52 млн рублей

Олимпийские чемпионы встретились с юными спортсменами в Ижевске

Жителей Удмуртии просят не спасать лебедей на замерзающих водоемах

3 популярных вопроса ижевчан про отопление

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Новый иск Соловьеву

Генеральная прокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву Фото: Архив «КП» в Ижевске

Стало известно, что Александр Соловьев на протяжении 9 лет скрывал свой официальный уровень заработка. Теперь он и члены его семьи должны передать государству незаконно приобретенное имущество на сумму более 200 миллионов рублей. Подробности в нашем материале.

Итоги проекта «Лучшая клиника – 2020»

Василий Ремняков, уролог ГКБ №6, победитель в номинации «Лучший уролог»

Стали известны имена лучших врачей Удмуртии 2020 года. Организаторы проекта подвели итоги народного и экспертного голосования. Список победителей уже выложен на сайте лучшаяклиника.рф, организаторы награждают каждого из них дипломами и дарят ценные подарки от генерального партнера проекта. Узнать имена врачей можно в нашей статье.

Что будет с Генеральским домом в Ижевске?

В реставрацию здания нужно вложить минимум 100 млн рублей Фото: Архив КП

Неделю назад появилась информация, что инвестор для реконструкции Генеральского дома найден. «Комсомолка» выяснила что планируют сделать с историческим зданием. Подробности в нашем материале.

Открытие театров и кинотеатров

В шахматном порядке: как в Ижевске будут работать театры и кинотеатры Фото: Архив КП

17 ноября в Удмуртии разрешили работу театров и кинотеатров. Какой репертуар ждет ижевчан, как будет организована работа и подорожают ли билеты, узнаете в нашей статье.

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