Итоги недели в Ижевске: иск Соловьеву, судьба Генеральского дома, лучшие врачи и открытие кино и театров

Рассказываем о всех значимых событиях недели
Фото: Константин ИВШИН
На улице с каждым днем все холодней. Самая приятная пора, чтобы сидеть дома с кружкой горячего любимого напитка. Пока вы строите планы на воскресенье, предлагаем прочесть главные события города минувшей недели.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
«А кольца понесет черепаха»: первая собачья свадьба прошла в Ижевске
Радио «Адам» и «НАШЕ РАДИО» в Ижевске стали победителями премии «Хрустальный микрофон-2020»
Педагог из Удмуртии вышла в финал Всероссийского конкурса
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной России
16 трамваев «Львенок» появятся в Ижевске
В Удмуртии усилили меры по дезинфекции в подъездах и транспорте
Миллионы просмотров и сотни тысяч читателей: сайту «Комсомольская правда»-Ижевск» 12 лет
Ижевчанка, вышедшая замуж за голландца: «Его родители сначала подумали, что я хочу его денег»
Браслет для больных эпилепсией создал ижевский школьник Ижевчане продолжают поздравлять своих мам с Днем матери
Зимой на дорогах Ижевска будут использовать новый реагент
Опасная рыбалка: еще один житель Удмуртии провалился под лед и утонул
Более 4 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки от кори
Ижевск может стать столицей Тотального диктанта - 2021
Родственников погибшего во время ВОВ солдата ищут в Удмуртии
Две больницы в Ижевске сменили главврачей
12 коррекционных школ Удмуртии получили гранты
14 новых детских садов появится в Удмуртии
Предновогодние рейды по предотвращению незаконной вырубки елок начались в Удмуртии
Пожилую ижевчанку осудили за мошенничество с недвижимостью на 52 млн рублей
Олимпийские чемпионы встретились с юными спортсменами в Ижевске
Жителей Удмуртии просят не спасать лебедей на замерзающих водоемах
3 популярных вопроса ижевчан про отопление
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Новый иск Соловьеву
Генеральная прокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Стало известно, что Александр Соловьев на протяжении 9 лет скрывал свой официальный уровень заработка. Теперь он и члены его семьи должны передать государству незаконно приобретенное имущество на сумму более 200 миллионов рублей. Подробности в нашем материале.
Итоги проекта «Лучшая клиника – 2020»
Василий Ремняков, уролог ГКБ №6, победитель в номинации «Лучший уролог»
Стали известны имена лучших врачей Удмуртии 2020 года. Организаторы проекта подвели итоги народного и экспертного голосования. Список победителей уже выложен на сайте лучшаяклиника.рф, организаторы награждают каждого из них дипломами и дарят ценные подарки от генерального партнера проекта. Узнать имена врачей можно в нашей статье.
Что будет с Генеральским домом в Ижевске?
В реставрацию здания нужно вложить минимум 100 млн рублей
Фото: Архив КП
Неделю назад появилась информация, что инвестор для реконструкции Генеральского дома найден. «Комсомолка» выяснила что планируют сделать с историческим зданием. Подробности в нашем материале.
Открытие театров и кинотеатров
В шахматном порядке: как в Ижевске будут работать театры и кинотеатры
Фото: Архив КП
17 ноября в Удмуртии разрешили работу театров и кинотеатров. Какой репертуар ждет ижевчан, как будет организована работа и подорожают ли билеты, узнаете в нашей статье.
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