Погода в Ижевске: тепло и снежно

Почти всю неделю в Ижевске ожидаются снегопады Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Всю следующую неделю Удмуртию пасмурная и снежная, но довольно теплая погода, об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

В понедельник, 23 ноября, дневная температура составит около -3..-5°С. Временами ожидается небольшой снег. Скорость южного ветра будет достигать 7-12 м/с. Ночью снегопад продолжится, температура воздуха снизится до -7°С, а скорость ветра до 5 м/с, пройдет небольшой дождь.

24 ноября, во вторник, снегопад может усилиться, на термометре -3°С. Ветер южный, 5 м/с. Ночью около -5°С и снегопад. Скорость ветра 4 м/с, направление прежнее.

В среду, 25 ноября, днем до -3°С, небольшой снег. Ветер изменит направление на юго-восточное, его скорость составит 4 м/с. Ночью до -8°С, и по-прежнему снег. Ветер утихнет до 2 м/с.

26 ноября, в четверг, днем до -4°С. Небольшой снег и восточный ветер со скоростью 1 м/с. Ночью снова до -8°С и снег. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

В пятницу, 27 ноября, дневная температура достигнет -6°С, осадки прекратятся. Ветер восточный, около 1 м/с. Ночью похолодает до -11°С; ветер снова изменит направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью 2 м/с.

В субботу, 28 ноября, выглянет солнце. Температура днем около -7°С. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Ночью до -5°С.

А в воскресенье, 29 ноября, по данным сервиса Яндекс. Погода, может вновь пройти небольшой снег. Температура, как ночная, так и дневная, около -4°С.

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