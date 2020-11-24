«Сара» надвигается: бушующий в Москве снежный циклон дойдет и до Удмуртии

Бушующий в Москве снежный циклон дойдет и до Удмуртии? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уже несколько недель в Удмуртии стоит сухая и морозная погода. Однако буквально на днях ситуация может измениться – до нашей республики дойдет снежный циклон «Сара», бушующий в столице России. Как он проявит себя у нас?

Снегопад в Ижевске Фото: Константин ИВШИН

Как поясняет преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский, первый признак приближения теплого фронта – слоистые облака, которые появились в Ижевске 23 ноября.

- Теплый воздух несет слоистые облака. Это значит, что скоро у нас с вами выпадет снег, - комментирует эксперт.

В полную силу циклон проявится с обычным отставанием от Москвы в полтора - два дня. Ожидать его в Удмуртии можно уже сегодня-завтра и пройдет он до конца текущей недели. В регионе точно также будут снегопады, однако не такие интенсивные, как в Москве. Погода с ясной и сухой сменится на влажную и снежную.

— Если сейчас снежный покров в Ижевске 5-6 см., то за снежные дни до конца недели он повысится ещё на 5 см., — рассказывает Адаховский.

Снегопад в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Подтверждает информацию и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как сообщает руководитель, по северу страны сейчас перемещаются центры циклонических образований. Идут они вдоль северных регионов страны в сторону европейской части России и в том числе сейчас они надвигаются на Приволжский Федеральный округ. Так как в Москве температура воздуха около нуля, то циклон проявляется в виде осадков. В Удмуртии температурный фон ниже, поэтому до конца недели в регионе будет снег.

— Очень больших снегопадов не ожидается, лишь небольшой снег в течение всей рабочей недели, — комментирует Роман Вильфанд.

Снегопад в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Напомним, 21 ноября «Комсомолка» писала о том, что циклон «Сара» погрузит Москву в снежную бурю. Синоптики предупреждали, что видимость на дорогах города будет составлять менее одного километра. Высота снежного покрова достигнет десяти сантиметров. Эксперт подчеркнул, что из-за снегопада в Москве также возможны перебои в авиасообщении и пробки на дорогах. Показания барометров резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых, добавил метеоролог.

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