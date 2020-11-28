Катки в Ижевске: где можно покататься и сколько стоит прокат коньков?

Когда и где ижевчанам можно будет покататься на коньках? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Зима только вступает в свои права, а в Ижевске уже можно покататься на коньках. Какие площадки уже работают и сколько стоит прокат коньков, расскажет «Комсомолка».

Стадион «Купол»

На «Куполе» залита и хоккейная коробка, и сам стадион. Для тех, кто приходит кататься со своими коньками, ограничений по времени нет. Есть буфет, и теплая раздевалка. Внимание, с января цены поменяются!

Где: парк им. Кирова

Телефон: 57-64-55

Режим работы: с 12:00 до 22:00 в будние дни, в выходные с 10:00 до 22:00

Цены:

• Со своими коньками: дети до 5 лет, бесплатно, 6-12 лет 60-80 рублей; взрослые 80-100 рублей

• Прокат коньков (вход включен в стоимость): 160-180 руб./час для взрослых; 150\160 руб. час для детей до 12 лет.

Ледовый дворец «Молодежный»

В спортивном комплексе в дни массовых катаний одновременно смогут кататься 160 человек в час. Есть гардероб и буфет.

Где: проспект Калашникова, 15

Телефон: 600-581

Режим работы: суббота - с 19.00до 22:00; нужно уточнять по номеру телефона режим массового катания.

Цены:

• Со своими коньками: 200 руб. для взрослых, 100 руб. для детей (3-10 лет) без ограничения по времени;

Прокат коньков (вход оплачивается отдельно): 100 руб.

Парк Космонавтов

Прямоугольный каток 100*20 метров на улице, с буфетом в помещении и теплой раздевалкой.

Телефон: 44-05-22

Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 21:00

Цены:

• Со своими коньками: 50 руб./30 минут и 70 руб./1 час в выходные, 70 руб. без ограничения времени в будни;

Ледовый каток «Динамо»

Это один из самых больших катков в городе, стадион полностью покрыт льдом. 2 большие теплые раздевалки, где можно с комфортом переодеться. Для безопасного хранения вещей по традиции работает гардероб. Вход на каток осуществляется по карте клиента.

Где: ул. Свободы, 202

Телефон: 419-513

Режим работы: будние дни –с 17:00 до 22:00. В выходные и праздничные – с 12:00 до 22:00.

Цены:

• В будни - 100 рублей. В выходные и праздничные дни – 150 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.

• Прокат коньков: 150 рублей.

• Заточка своих коньков: 150 рублей.

ТРЦ «Омега»

Крытый каток, оборудованный гардеробом, раздевалками с индивидуальными шкафчиками, пунктом выдачи инвентаря и заточки коньков. Каждую субботу и воскресенье с 11:00 до 12:00 для детей и взрослых проходит бесплатное обучение с профессиональным тренером. Кроме 2 и 3 января.

Где: ТРЦ «Омега» (ул. 10 лет Октября, 32), 3 этаж

Телефон: 912-653

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00; 31 декабря до 19:00 , 1 января - выходной; 2-7 января с 10:00 до 04:00

Цены:

• Со своими коньками: 220 рублей \час , с прокатом коньков: 320 рублей\час

• Безлимитное катание: 250 рублей со своими коньками, 350 рублей с прокатом.

«Кеч-парк» в Козьем парке (Березовая роща)

Освещенный каток размером с футбольное поле. Рядом есть буфет с выпечкой и чаем, а также теплая раздевалка. Недели через 2 начнет свою работу.

Где: Козий парк (район между ул. Авангардной, ул. 8 Марта, пер. Парковым и р. Карлуткой)

Телефон: 57-64-55

Режим работы: будни с 12:00 до 22:00; выходные с 10:00 до 22:00

Цены: Установят в течение 2 недель.