Любителей грузинской кухни Ижевска объединило долгожданное событие

Фото: Амир Закиров

Встречайте! Хинкальная «Старик Хинкалыч» на выходных распахнула свои двери для всех жителей нашего города!

«Старик Хинкалыч» — это сеть хинкальных с доступными ценами и радушным гостеприимством. «Комсомолке» посчастливилось одними из первых проверить это на себе.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Зайдя внутрь, тут же ощущаешь себя в уютном ресторанчике на окраине Тбилиси. Каждую деталь колоритного интерьера хочется рассматривать поближе: орнаменты на потолке, картины грузинских художников на стенах, стильные плетеные абажуры. Не останется незамеченной и открытая кухня, на которой при вас повара раскатывают тесто, добавляют в будущие хачапури и пироги начинку, а затем отправляют их в печь.

Фото: Амир Закиров

Буквально пару минут, и зал наполняется приятным ароматом горячей выпечки, которая вскоре будет готова оказаться за одним из столиков.

Хинкали здесь тоже лепят и варят сразу, не прибегая к замороженным полуфабрикатам. Особо радует их цена — всего за 35 рублей за штуку! В меню можно найти хинкали со свино-говяжьим фаршем (как с зеленью, так и без нее), с бараниной, с сыром и с грибами. Также в меню есть подробная инструкция, рассказывающая о всех правилах и тонкостях поедания этого знаменитого блюда грузинской кухни. Например, вы могли не знать, что хинкали едят исключительно руками, а хвостики от них съедать запрещено.

Фото: Амир Закиров

Меню хинкальной изобилует и другими популярными национальными блюдами. Здесь вы сможете попробовать наваристый суп харчо, овощную закуску пхали, несколько видов традиционных грузинских хачапури, а также чашушули, чахохбили и ароматный кавказский плов. Если какое-то из названий вам не знакомо, то приветливые сотрудники с радостью подробно расскажут вам о любом блюде!

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Хинкальная «Старик Хинкалыч» — это возможность попасть в гостеприимную Грузию без перелетов и виз. Здесь вы всегда будете чувствовать себя долгожданным гостем!

Адрес хинкальной: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 252.

Телефон: 8 (912) 850-02-98.

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