Когда в Удмуртии начнется массовая вакцинация от коронавируса и какая реакция на препарат была у тех, кто привился?

В Удмуртию завезли вакцину против коронавируса Фото: Амир Закиров

Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию. Об этом сообщил Александр Бречалов во время очередного прямого эфира в соцсетях. В первую очередь прививать будут медицинских работников и работников, которые задействованы в жизненно важных отраслях - коммунальщиков, сотрудников МВД и других. Однако уже в 2021 году планируется массовая вакцинация.

О том, как будет организован процесс, как хранится вакцина, есть ли противопоказания к ней, нам рассказала главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике, замглавного врача БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» Елена Александровна Корякина.

Кто будет вакцинирован от коронавируса в первую очередь?

В первую очередь вакцину получат медики, работники красной зоны. Во второй очереди - работники образования, работники служб, которые задействованы в жизненно важных отраслях (коммунальщики, сотрудники МВД и система судебных приставов).

Когда может начаться массовая вакцинация?

- Реально это будет после нового года. Но даже если необходимый объем придет раньше, с учетом количества желающих, вакцинация пойдет полным ходом. Из практики массовой вакцинации от гриппа, можно спрогнозировать, что вся кампания займет один-два месяца.

Насколько Удмуртия готова принять вакцину?

В рамках подготовки к прививочной кампании в регионе создано 60 пункта вакцинации от коронавируса.

Так, препарат доставляют в Удмуртию на специализированном транспорте. Из Центра вакцинации его распределят по 60 точкам – это центральные районные больницы и поликлиники городов республики. Там будет осуществляться хранение примерно месячного запаса вакцины и будет производиться введение препарата.

Как нужно хранить вакцину?

Главное требование – соблюдение температурного режима.

- Мы привыкли работать с вакцинами, требующими температуры -2-8 С°, а температурные требования к хранению коронавирусной вакцины -18 С° и ниже. В этом заключается разница. Для этого необходимо специальное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину, приборы, измеряющие и фиксирующие температуру в устройствах транспортировки и тех мест, где она будет храниться, - объясняет специалист.

На сегодняшний день каждая медорганизация получила комплект оборудования, включающий в себя термоконтейнер, хладоэлементы, термоиндикатор и морозильный ларь (морозильную камеру). Термоиндикатор сохраняет всю информацию о том, как соблюдался температурный режим на протяжении всей цепи.

Как вакцину будут доставлять в другие города Удмуртии?

Доставка до самых отдаленных районов, например, Глазова, может занять несколько часов. Все это время температура внутри контейнера с вакциной должна быть ниже -18 С°.

- Для этого предусмотрены термоконтейнеры, способные поддерживать температуру -18 С° и ниже. Такой контейнер оснащен специальными хладоэлементами, сохраняющими температуру до 8-10 часов. Этого достаточно, чтобы доставить вакцину в любую точку республики.

Как будет проходить вакцинация от ковида?

Процедура вакцинации от коронавирусной инфекции та же самая, что и от любой другой инфекции.

- Вакцинация от коронавируса подчиняется общим стандартам в области вакцинопрофилактики. Вакцинации подлежат люди в возрасте от 18 до 60 лет.

Перед введением вакцины врач проведет опрос и осмотр, соберет анамнез, измерит температуру, чтобы решить, можно ли проводить вакцинацию. После этого пациенту вводится препарат. В течении 30 минут после процедуры пациент должен быть рядом с прививочным кабинетом на случай проявления аллергических реакций. Затем следует двухдневное наблюдение за пациентом. За это время с ним свяжется доктор или медсестра для контроля состояния после введения вакцины.

Есть ли противопоказания?

- Согласно инструкции, которая существует на Гам-ковид-вак, это гиперчувствительность на один из компонентов вакцины, реакция на введение первого компонента, возраст до 18 и старше 60, беременность и период лактации. Это основные противопоказания, - отмечает специалист.

Любые острые состояния являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. В каждом лечебном учреждении есть специально обученные сотрудники, которые получили инструкции о применении Гам-ковид-вак. Вакцинация от коронавируса разрешена через 30 дней после проведения любых других прививок. При этом она не защищает от гриппа, поэтому рекомендуется сделать обе прививки.

Как чувствуют себя те, кто уже привился?

Первая партия вакцины поступила в республику в сентябре 2020 года. Тогда ее получили медицинские сотрудники, пожелавшие сделать прививку.

- В Удмуртии уже привито 42 человека. Вакцинированные перенесли прививку с разной степенью выраженности симптомов. Практически у всех наблюдался гриппоподобный синдром. Был подъем температуры до 37-38С°, наблюдались боль и ломота в теле. Симптомы проходили в течение суток с момента введения вакцины без каких-либо последствий.

В большинстве случаев прививка переносится без осложнений, говорит врач. Если возникло недомогание, волноваться не стоит: это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета.

Вакцинация - дело добровольное?

Многих тревожит вопрос о том, будет ли вакцинация проходить по желанию, или некоторые категории, например, медики и учителя, должны прививаться в обязательном порядке.

- Согласно ст.5 ФЗ№ 57 вакцинация носит добровольный характер. Эта норма не имеет исключений. Главная наша задача - объяснить пациенту, предложить, а прививаться или нет - он решает сам, - отмечает эксперт.

Безусловно, медучреждения будут вести разъяснительную работу, но принуждать сделать прививку никого не будут, потому что это дело добровольное. Прежде всего, вакцинация будет доступна для тех, кто придет в больницы, в которых будет вакцина.