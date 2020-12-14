Боксеры из Удмуртии оказались «в ударе»

Фото: Федерации бокса Удмуртской Республики

Боксер из Удмуртии Оганес Снхчян в начале декабря стал бронзовым призером чемпионата России по боксу. Однако эта победа стала не единственной для республики в этом году. Даниил Габов из Глазова одержал победу на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» им. А.К. Хаматова. Кроме того, сборная Приволжского федерального округа заняла первое место на командном Кубке России по боксу. Как отмечает руководитель Федерации бокса России в ПФО, вице-президент Удмуртской Федерации бокса Сергей Стрелков, этот год, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, принес много достижений, но на этом боксеры республики останавливаться не собираются. В следующем году у них не менее грандиозные планы. Подробнее о них рассказал в интервью «Комсомолке» Сергей Стрелков.

– Сергей Станиславович, расскажите подробнее про чемпионат России по боксу, который прошел нынче в Оренбурге. Как прошли соревнования? Каждый ли год спортсменам из Удмуртии удается занять призовые места в соревнованиях такого масштаба?

– Представители Удмуртии принимают участие в каждом чемпионате России, но таких результатов мы не достигали давно. Оганес Снхчян стал бронзовым призером, и для нас это очень знаково, потому что у нас есть молодой прогрессирующий спортсмен, его отметили в сборных и у него большие перспективы. Еще один спортсмен, Альбер Батыргазиев, выступающий за Удмуртию в параллельном зачете, а также за Ханты-Мансийский округ, стал четырехкратным чемпионом России в двух весовых категориях 57 кг и 60 кг. Практически все бои на этом чемпионате он закончил досрочно, это говорит о его высоком уровне подготовки. Когда-то в далеком 2017 году я сразу обратил на него внимание на чемпионате России в Грозном. Мы познакомились с его тренером, обсудили детали и решили, что будем готовить его совместно. Сегодня он выступает за Удмуртию и за Ханты-Мансийский округ. Тогда я не знал, как будут развиваться события, но увидел у спортсмена большой потенциал и не ошибся. Уверен, что если Олимпиада в 2021 году состоится, то он обязательно поедет в Пекин и будет представлять там, в том числе, нашу республику. Для нас это почетно. Кстати, в протоколе командных результатов Удмуртия впервые заняла 10 место. Это очень хороший результат.

Оганес Снхчян стал бронзовым призером чемпионата России 2020. Фото: Федерации бокса Удмуртской Республики

Оганес Снхчян стал бронзовым призером чемпионата России 2020. Фото: Федерации бокса Удмуртской Республики

Оганес Снхчян стал бронзовым призером чемпионата России 2020. Фото: Федерации бокса Удмуртской Республики

– Какие еще соревнования стали для боксеров из Удмуртии знаковыми в этом году? Как повлияла на соревнования ситуация с коронавирусом?

– Сборная ПФО одержала победу на Кубке России, который прошел нынче в Ижевске. Для республики – это третий кубок России, проходящий на нашей территории. Но в этом году он проходил уже совсем на другом уровне. В мероприятии приняло участие много именитых гостей, был увеличен призовой фонд до 15 миллионов рублей, также была организована качественная трансляция в прямом эфире на МАТЧ ТВ. Участниками Кубка России стали спортсмены, входящие в состав двух национальных сборных – молодежная сборная 19-22 года и мужская сборная. Все – действующие чемпионы России, Европы и мира. Я верил в свою команду и говорил, что мы должны выиграть. И поскольку я возглавляю ПФО, для меня это была очень важная победа, венец моей работы.

Вообще, на ПФО в этом году была очень большая нагрузка. В Ульяновске прошел чемпионат России по боксу среди женщин, в Оренбурге – чемпионат России среди мужчин, в Ижевске - Кубок России, то есть все самые знаковые мероприятия прошли у нас в ПФО.

С учетом эпидобстановки мы постоянно получали новые вводные, постоянно что-то менялось. Тот же самый Кубок России, который проводили в Ижевске, – мы до последнего не знали, где мы его будем проводить – на улице или в помещении. И в таком напряженном режиме мы работали весь год. Но все условия Роспотребнадзора мы выполнили.

Возвращаясь к знаковым мероприятиям, стоит отметить победу Даниила Габова из Глазова на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» им. А.К. Хаматова. Турнир прошел в Казани. Наш спортсмен не только занял первое место, но и стал мастером спорта. Для нас это тоже очень знаково, потому что получить такое звание в боксе не так просто. Кроме того, сейчас в Санкт-Петербурге проходит кубок им. Н.А. Никифорова-Денисова. Надеемся, что наш спортсмен там тоже себя хорошо покажет.

Даниил Габов из Глазова одержал победу на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» им. А.К. Хаматова. Фото: Федерации бокса Удмуртской Республики

– Какие у вас планы на следующий год?

– В конце декабря у нас состоится тренерский совет. Мы будем строить план на следующий год и обязательно сделаем корректировку на пандемию, поскольку какие-то мероприятия могут быть отменены или проведены с ограничениями.

В целом, в 2021 году мы хотим сделать акцент на спортивно-воспитательной работе. В этом году наши спортсмены были максимально представлены на всех соревнованиях, получали высшие награды. Мы хотим, чтобы как можно больше детей шли заниматься боксом, ходили в залы, вели активный спортивный образ жизни, чтобы они меньше сидели у компьютеров.

Для этого мы будем стараться приглашать на событийные мероприятия именитых боксеров. Также планируем вести пропаганду в общеобразовательных школах. Вообще, сейчас многие родители начинают понимать, что ребенка надо все-таки отдавать в спортивные секции для физического развития. Если взять тот же комплекс ГТО, то процент детей, допущенных к его сдаче по медицинским показателям, сегодня очень низкий, то есть их очень мало. Это надо исправлять.

– Что можете в целом сказать о развитии бокса в Удмуртии и ПФО? Довольны ли достигнутыми результатами?

В целом я доволен тем, чего мы достигли. Я думаю, что у бокса большие перспективы и в Удмуртии, и в ПФО. Команду Приволжского федерального округа от первого места в протоколе командных результатов по округам отделяет всего лишь одно очко, нам есть еще над чем работать. Нам нравится то, что мы делаем.

Помимо спортивных достижений, в этом году мы работали и с помещениями. Например, отремонтировали в Ижевске на ул. 9 Подлесная клуб «Мастер». Федерация бокса России подарила нам ринг, перчатки и костюмы. Благодаря спонсорской поддержке компании УДС групп, которую возглавляет президент Федерации бокса Удмуртии Алексей Аркадьевич Чулкин, был восстановлен фасад здания, закуплено оборудование и мебель, сделан ремонт душевых, раздевалок и зала.