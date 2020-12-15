«Папа, мы с тобой будем жить»: в Удмуртии мужчина-инвалид один воспитывает четырех детей

Костя и его сыновья. самый старший Вадим - в школе. Фото: Амир Закиров

Деревня Постол находится в часе езды от Ижевска. Здесь, в небольшом старом доме на 2 хозяев, живет 35-летний Константин. У него парализована левая часть тела. Несмотря на это, он один воспитывает четырех сыновей. Почему дети остались без мамы и как семья живет в старом доме, расскажет журналист «Комсомолки» Ксения Аксенова.

Мы приехали к Косте в субботу. Ворота нам открыл самый младший из ребят, 6-летний голубоглазый Игорек - в шапчонке и больших, не по размеру, вязаных варежках на резинке. Следом вышел, прихрамывая на одну ногу, сам Костя. Придержал собаку - пес Мишка пытался сорваться с цепи и громко лаял на незнакомцев. Заходим в дом. Покосившиеся ступеньки, старая дорожка, полуразвалившаяся тумбочка, на стене - оборванные обои и макраме. Что на улице, что в сенях температура почти одинаковая. Толкаю дверь и… натыкаюсь на ярко-бордовое одеяло, подвешенное к дверному проему. Оно висит здесь для тепла.

Дому, где живет семья Кости, более 30 лет Фото: Амир Закиров

Раздеваемся и проходим дальше в дом. Старший сын Кости, 13-летний Вадим, в это время учится школе. Нас встречают остальные мальчишки - уже знакомый Игорь, 10-летний Рома и 8-летний Максим. Разглядывают нас с любопытством - глазищи у всех большие, добрые. Стесняются.

Вместе с Костей садимся на диван. Я поджимаю ноги - пол просто ледяной, хоть на нем и лежит ковер…

Хозяин дома начинает рассказывать свою историю.

Жизнь под откос из-за 50 тысяч

В 14 лет Костя попал в аварию: около школы его сбила машина, а после еще и проехалась по нему. Травмы удалось залечить, мальчик восстановился. Но на этом его злоключения не кончились - через шесть лет юноша попал в тюрьму.

(На наш прямой вопрос - за что, собственно, его наказали, Костя не ответил. Честно сказал, что вспоминать об этом не хочет - дескать, другой был человек).

- У меня своя история из 90-х - сами же помните то время, когда видишь, что плохо лежит и берешь, - лишь пояснил он.

Тогда-то и начались проблемы со здоровьем. У Кости нашли опухоль в голове, экстренно положили в больницу. Но врач попросил у молодого парня 50 тысяч рублей за хорошо проведенную операцию, рассказывает Костя.

- А я только освободился, ни денег, ничего за душой.

Помогли тетя и мать - последняя как раз работала в больнице. Они сумели добиться того, чтобы операцию сделали бесплатно. Вот только в процессе, рассказывает Костя, что-то пошло не так - ему задели мозжечок. Через некоторое время у него в голове начала скапливаться жидкость. Так он снова оказался на столе у хирургов. Ему поставили шунты, чтобы эта самая жидкость уходила в мочевой пузырь. Но тяжелых последствий избежать все равно не удалось.

В 14 лет Костя попал под машину Фото: Амир Закиров

- У меня отнялась вся левая сторона тела. Видите, я даже окосел. 50 тысяч, и в 24 года жизнь под откос, - рассказывает наш герой.

Мне все говорили: «Держи ты с этой Галей ухо востро»

Выписываясь из больницы, Костя услышал: «Ты не проживешь и месяца».

- Я уж ни на что не надеялся. Но через какое-то время встретил Галю. Одинокую с ребенком. И подумал, да, будь что будет…

Они стали жить вместе: женщина родила ему 4 детей. Все мальчишки. Почти футбольная команда. Казалось, что все хорошо - дети были с матерью. Костя работал, старался для семьи. Через знакомого он устроился на работу строителем - у него и профессия была соответствующая: каменщик, штукатур-маляр.

- В Москву ездил, на юг. Работал ночью - так мы договорились, меня ж никуда такого не брали. Никто из начальства не знал, что я там работаю. Ночью пахал, днем отсыпался. Залезал на верхотуру, красил там балки. Еще обустраивал дом, быт. Телевизор купил, скважину сделал, чтоб хорошо все было.

Вот только родные Кости почему-то тревожились - им совсем не нравилась его спутница жизни.

- Тетя всегда мне говорила, мол, держи ты с этой Галей ухо востро, пожалеешь еще. А я чего? Уперся и все. А потом оказалось, пока я на вахте, гуляла она! Беременной оказалась - родила еще маленького Ваню, уже не от меня. Когда узнал, у меня, конечно, руки опустились. Но Бог ей судья.

«Папа, мы с тобой будем жить»

И через некоторое время Галя, сговорившись со своей матерью, выгнала нерадивого, на ее взгляд, Костю. Он не стал перечить, просто собрал нехитрые пожитки и ушел. Заброшенный дом родителей стал для него сначала временным пристанищем, а потом и постоянным жильем. Это было в ноябре 2017 года.

- Сначала верил, что вернется… Потом понял, что нет. Начал обживаться в доме, обустраивать его. Я тут еще маленький жил, ему уж больше 30 лет. Старые рамы были, щели, все дуло, даже в стеклах дыры были. Все заросло бурьяном - трава выше меня была! 2 раза культиватором пахали, потом трактором.

- А что мальчики? - я не могу уже удержаться от вопросов.

- Вадик, Рома и Максимка сразу сказали: «Папа, мы с тобой будем жить». А я им: «Так трудно будет, плохо». А они мне: «Как с тобой плохо-то? Мы не пойдем к ней, мы тебя не бросим». Они же с самого своего рождения все время около меня. Я им и папа, и мама, куда я, туда и они. Помню, иду в лес, а Вадик берет топор и меня догоняет, со мной хочет.

Сыновья Кости - Игорь, Максим и Рома Фото: Амир Закиров

- А они тогда понимали эту ситуацию?

- Конечно. Вадик в 1 класс тогда ходил. Понимали, что мать ушла. Игорек (младший сын) сначала с Галей жил, а потом как-то к нам тоже пришел и остался. Было нелегко. Дома холодно. Я парней старыми шубами укрывал, чтобы не мерзли. А потом тихонечко, тихонечко. И вот…

«Хочется сделать все аккуратненько»

Вместе со старшим сыном Вадимом построили баню.

- За неделю сделали! Если деньги были, так за 2 дня бы собрали.

Маленькая кухонька в доме Кости Фото: Амир Закиров

Со временем установили теплицу, ворота. Вырыли скважину - а то за водой на соседнюю улицу ходили. А потом печку новую сложили.

- А то не знаю, как бы прожили зиму. Она уж падала. Вот детскую обшили гипсокартоном, - вместе с ним обходим комнату. Незамысловатый стол с учебниками, телевизор, широкий топчан, шкаф с покосившимися дверцами. На кресле пакет с тюлем и нераспечатанный карниз: похоже, что к нашему приезду они успели повесить только штору на 1 окно. За стенкой еще один шкаф и двухъярусная кровать. Замечаю, что даже постельного белья нет.

Потом идем дальше. Костя, показывая на стиральную машину, говорит:

- Колбасу 3 месяца не ел, копил на машину, - смеется. - Вот придумал бочку, сам сделал. Кран в бочку врезал. Наливаешь воду, шланг вставляем сюда. Давления-то нету в доме. Так и стираем! Русский человек на все способен. Конечно, лучше бы сюда воду провести. Но ведь это еще 30 тысяч!

Костя говорит, что, похоже, стиральная машинка скоро сломается: «Это сколько же стирать приходится» Фото: Амир Закиров

Останавливаемся в кухне. Обшарпанный пол. (Ноги жутко мерзнут). Самодельный стул из ящика. На стене много иконок, молитвослов. Умывальник, ведро с водой. Печка теплая. На ней, щурясь, сидит большой кот Рыжик.

- Трудно вам?

- Как сами думаете? Хотите в мою шкуру залезть на 1 день? То одного не хватает, то другого. А хочется сделать все аккуратненько.

Пол в доме очень холодный Фото: Амир Закиров

«Летом сказали мне, чтоб женщину себе нашел»

Летом Костя с ребятами занимаются огородом. Картошка, капуста, помидоры, огурцы. Ягод нет.

- Ребята окучивают поле картошки за раз. Я им говорю, чтоб мне хоть что-то оставили, а они: «Мы сами». Хорошие они у меня.

- Но ведь устают, наверно?

- Летом сказали мне, чтоб женщину себе нашел. Зачем, спрашиваю. Мол, пусть она вместе с нами полет грядки, нам помогает, - Костя смеется. - Спрашивают меня, почему им приходится делать и мужскую и женскую работу. Так для себя же делаем, не для кого-то…

- А на что вы живете?

- У меня пенсия по инвалидности - 17,5 тысячи.

- Подождите, а как вы выживаете?

- Да как? Как-то и выживаем. Соседи помогают иногда. Вот есть у них лишние огурцы, спрашивают, нужны или нет. Беру. Переросшие, конечно, уже не закатаешь, зато салаты нормальные получаются.

- А кто вам салаты делает?

- Все делаю сам. И варенье варю.

- Серьезно? А как научились?

- Сам как-то. Захотелось - ведь что-то кушать же надо. Маме звоню - что да как. Сестра у меня повар-кондитер - рецепты отправляет, советует. Я готовлю. У меня 100 с лишним банок в подполье. Понемногу достаем и едим.

Мать приехала всего 1 раз, а ребята встали и ушли

Мать мальчиков Галина живет в Ижевске. У нее новый муж. По рассказам Кости, к мальчишкам она приезжала всего один раз, на день рождения младшенького Игоря. Купила ему велосипед, да и то подержанный.

- Когда она приехала, ребята встали и ушли гулять, даже разговаривать с ней не стали.

- А что, совсем вам не помогает?

- Раньше просил денег, иногда давала. Она мне говорит, мол, получаешь же деньги, купи сам. Теперь я и не прошу, стараюсь все сам, чем на кого-то надеяться.

- Как же так?

- Мне все говорят: «Как так, как?». Значит, такой человек. Решил - да все советовали - в суд подавать, чтобы алименты хоть платила. К нам же еще приходила комиссия (из отдела по делам семьи. - Прим. ред.), смотрели, как мы тут живем. Говорю им: «Что, заберете?». А они говорят: «Ну, так вы справляетесь?». «Да!». «Ну, и живите нормально». Ну, вот и живем, тихонечко, с божьей помощью.

«Я из-за детей даже курить бросил»

Находясь за решеткой, Костя начал верить в Бога.

- Я лежал, тихонько молился под одеялом, просил «Дай, Бог, здоровья», - Костя запинается, глаза предательски наливаются слезами. - Теперь вот в церковь хожу. Матушка там была, она меня научила - читаю 3 часть. Ребята крещенные. И маленькие ходили, и сейчас вместе со мной стоят. Я читаю, а они свечки тушат, зажигают. За всех молюсь.

Костя, как и его сыновья, верит в Бога Фото: Амир Закиров

И молитвы не проходят даром. Летом к Косте приехали волонтеры - два парня Равиль и Руслан. Посмотрели все, сняли небольшой ролик и выложили в интернет. С помощью людей собрали деньги на установку трех пластиковых окон, чтобы зимой в доме было не так холодно.

- Они появились в тот момент, когда уже не знал, что делать. У ребят даже к школе тетрадей не было - смог им только форму в школу купить, там же у всех должна быть одинаковая, - рассказывает Костя. Ребята взяли над ним и мальчишками шефство. Помогают с продуктами, привозят ребятам кое-какую одежду, сладости. Недавно все вместе отмечали день рождения старшего Вадима.

- Я им так благодарен…

- Костя, что сейчас главное, смысл жизни?

- Дети. Только они. Все ведь мы не без греха. И попивал раньше, руки опускались, а сейчас даже по праздникам не пью. Дети помогли. Я из-за них курить бросил. Чтобы они не курили. Чтобы выросли хорошими людьми. Паша всегда помогает, его учительница хвалит, говорит, спокойный. Да, хорошие они у меня…

- А кем хотите, чтобы ребята стали?

- Не знаю. Просто людьми. Добрыми. Отзывчивыми. Чтобы помогали людям. Это их жизнь, сами выберут.

«Хозяйку-то в дом хотелось бы»

Дом на двух хозяев - женщина приезжает во 2 часть только на шашлыки. Поэтому зимой ее часть просто вымерзает. Хозяйка готова продать - но вместо 150 тысяч теперь просит 450 тысяч - из-за новой дороги и школы Фото: Амир Закиров

- А о чем вы мечтаете? - Костя молчит. Спрашиваю еще раз.

- Газ хочу, воду в дом завести…

- А для себя? - Костя молчит. А потом выдает:

- Я хотел попасть в сборную, там, где играют инвалиды. Я ж спортсмен раньше был! Всю комиссию прошел, но один врач отказал. Конечно, хозяйку-то в дом хотелось бы, но кто ж пойдет. С 4 детьми, да еще и к инвалиду. Да нет, никто не пойдет, бросьте. Сколько раз было. В интернете списываюсь, несколько дней проходит и все. Да, у меня и характер-то такой, что… - Костя отмахивается.

- Мне кажется, вы герой!

- Да что вы. Нет! Почему? На моем месте каждый бы так поступил. Я простой. Скромный.