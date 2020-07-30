Живая музыка и авторская кухня: ресторан «ЯР» ждет ижевчан в гости

В феврале 2020 года на карте заведений Ижевска засияла новая звезда – ресторан «ЯР». В концептуальном пространстве можно провести деловую встречу, свидание, День рождения или даже свадьбу! А можно – прийти на завтрак, обед или ужин в компании самых близких друзей. Это то место, куда хочется вернуться снова. Рассказываем, почему.

Здесь всегда солнечно

Ресторан получил свое название в честь славянского Бога солнца Ярило, поэтому в зале много света, но не яркого, раздражающего, а рассеянного, умиротворяющего: уютный камин, современные светильники и дизайнерские лампы… Независимо от погоды, в «Яре» всегда солнечно.

В залах ресторана много света. Но не яркого, раздражающего, а рассеянного, умиротворяющего. Фото: Амир Закиров

- Нам хочется согревать и радовать каждого гостя, - прокомментировала владелец и директор ресторана Марина Серова. – Наш интерьер – это сдержанные цвета, мягкие диваны и кресла… Здесь не будет дыма от кальянов и клубной грохочущей музыки. Здесь проходят изысканные вечера в атмосфере уюта и спокойствия. Мы постарались создать место высокого европейского уровня. И думаю, у нас это получилось.

Здесь найдется место для каждого гостя

В ресторане три зала – основной, пространство с открытой кухней и зал для деловых встреч. Расположиться гость может в любом, в зависимости от цели визита. Например, если в его планах презентовать новую услугу перед заграничными заказчиками, в ресторане предложат пройти в конференц-зал.

Пространство с открытой кухней подойдет для больших компаний – за столом могут расположиться 8-10 человек. Неоспоримым плюсом станет и то, что зал скрыт от любопытных глаз плотной шторой.

Гости могут наблюдать, как готовится их блюдо. Фото: Амир Закиров

Основной зал – для тех, кто хочет провести уютный вечер под живую музыку. Столики здесь рассчитаны на 2-6 гостей. Важно, что громкость звука можно регулировать: ничто не помешает важному разговору.

Отдельное пространство в ресторане «Яр» открыто для самых маленьких гостей – это игровая комната с нянечкой. И дети заняты, и родители могут отдохнуть, не беспокоясь за своих непосед.

В «Яре» будут рады даже самым маленьким гостям. Фото: Амир Закиров

Здесь представлена авторская кухня

Каждое блюдо, представленное в меню, (а их, к слову, около 60!) - это отдельный вид гастрономического удовольствия. Пикантный вкус и неповторимая подача – результат долгих авторских поисков и бережного отношения к традициям.

Шеф-повар ресторана Евгений Миронов вместе со своей командой тщательно продумывает блюда. Казалось бы, что особенного в супе-пюре, которое предлагает любое заведение города! Однако такого вкуса, как в «Яре», гости не смогут найти ни в Ижевске, ни в России и даже за границей! Все дело – в авторской рецептуре.

На кухне происходит настоящее волшебство! Ингредиенты в умелых руках превращаются в нечто особенное – будь то свежий хрустящий хлеб, изысканный десерт, легкий салат или «венский суп», ставший визитной карточкой заведения.

На фото – венский суп – визитная карточка ресторана «Яр». Фото: Амир Закиров

Каждый месяц в ресторане презентуется новое меню, посвященное одной из национальных кухонь мира. Июль – месяц Испании, поэтому можно попробовать гаспачо или паэлью.

Здесь живой вокал

По пятницам и субботам для гостей ресторана поют: в основном зале можно найти сцену и самый большой в городе LED-экран. Здесь можно проводить творческие вечера, устраивать просмотр кино или премьер мировых спектаклей.

В пятницу и субботу гости ресторана могут услышать живую музыку. Фото: Амир Закиров

Это интересно!

Для тех, кто планирует отпраздновать в ресторане особенный день – свадьбу или юбилей, выпускной или корпоративный вечер, - есть гримерка. Поправить макияж, передохнуть от шумной вечеринки или переодеться – комната в распоряжении гостей!