2020-08-03T14:59:18+03:00
Недвижимость

Как ижевчанам узнать, сколько денег накопилось на капремонт дома

И увидеть отчеты по проделанным или планируемым работам
Кристина Касумова
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Как ижевчанам узнать, сколько денег накопилось на капремонт домаКак ижевчанам узнать, сколько денег накопилось на капремонт домаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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С февраля 2015 года собственники жилья в Удмуртии вносят взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (не менее 8 руб. с 1 кв. м в домах без лифтов и не менее 8,70 руб. с кв. м в домах с лифтами). Но не все знают, сколько накоплено средств и на что они расходуются.

Общий котел

В 30% домов Удмуртии средства направляют на счет Регионального оператора. Фонд капитального ремонта на своем сайте публикует сведения о взносах на капремонт, начисленных и уплаченных собственниками помещений, а также о задолженности и пенях.

Как их найти:

1. Зайти во вкладку «Отчет регионального оператора в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 30 декабря 2015 года №965ПР», расположенную на главной странице сайта справа, под логотипом Минстроя России.

Фото: скриншот с сайта kapremont18.ru

Фото: скриншот с сайта kapremont18.ru

2. В разделе «Документы» открыть отчет – четвертый сверху. В выпадающем меню можно выбрать интересующий город или район республики и скачать документ.

Фото: скриншот с сайта kapremont18.ru

Фото: скриншот с сайта kapremont18.ru

3. В скачанной папке, например, «Город Ижевск», находятся 3104 файла Excel, названных по адресу дома (улица и номер). В каждом файле четыре вкладки.

В первой:

а. информация о сумме общего накопления, о том, сколько средств поступило в отчетном периоде (взносов, пеней, доходов от передачи в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме, средств товариществ собственников жилья, кооператива, иных не запрещенных законом средств);

б. сколько средств использовано;

в. сколько осталось на конец отчетного периода.

Во второй вкладке:

а. информация о размере средств, направленных на капитальный ремонт;

б. о видах работ и услуг, их стоимости.

В третьей вкладке:

а. о привлеченных кредитах, займах, средствах фондов капитального ремонта других многоквартирных домов;

б. сведения о задолженностях по видам: возврат кредита, уплата процентов по кредиту, заем, уплата процентов по займу, возврат средств фондов капитального ремонта других многоквартирных домов.

Четвертая вкладка информирует о взносах, начисленных и уплаченных собственниками, задолженности по их оплате, об уплаченных пенях.

Спецсчет

В 70% многоквартирных домов средства копятся на спецсчете. Это позволяет собственникам планировать проведение работ в любое время. Но нужно соблюдать требования: иметь источники финансирования и не срывать сроки, установленные для дома в Региональной программе капремонта.

Всю информацию жители могут получить в банке, в котором открыт счет (часть 7 статьи 177 Жилищного кодекса РФ). Банк обязан предоставить сведения:

Такую же информацию собственники могут запросить и у владельца спецсчета – как правило, это управляющая компания или ТСЖ. Сделать это может не только председатель совета дома, но и любой жилец. Главное, иметь документ, подтверждающий его право собственности на помещение (выписка из ЕГРН).

Как узнать способ формирования фонда капремонта дома

Все сведения есть на сайте Жилищной инспекции Удмуртии. Вам нужно будет скачать файл, найти адрес своего дома и определить способ, выбранный собственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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