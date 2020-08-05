Границы открыты: какие зарубежные страны могут посетить ижевчане?

По решению правительства России, с 1 августа желающие снова могут поехать в другую страну. До этой даты можно было уехать только с видом на жительство. В качестве туристов можно посетить Турцию, Танзанию и Великобританию.

Поедут ли ижевчане за границу?

Несмотря на то, что по России количество бронирований в Турцию на неделе с 20 по 26 июля выросло в 5 раз, в Великобританию — в 2 раза, жители Удмуртии пока не рвутся покупать путевки на эти направления.

- Этим летом были продажи в основные направления - это Сочи и Крым, - сообщает Мария Хатыпова, директор ижевского турагенства “Зима-лето”. - Эти курорты уже переполнились. На российских пляжах ограничение по дистанции, которое нам выдал Роспотребнадзор, не работает. Наши туристы ездили в Коктебель. Там было проще.

Чем дальше от центра пляжных направлений, тем спокойнееФото: pixabay.com

По словам Марии Хатыповой, не все туристы из Удмуртии остались довольны отдыхом на российских курортах. Причиной послужило низкое качество обслуживания по сравнению с зарубежными. Еще один фактор недовольства - высокие цены.

- Если раньше одна семья летала в Турцию за 150 тысяч, то сейчас столько же стоил отпуск в Крыму, - рассказала Мария Хатыпова. - Наши направления пока оставляют желать лучшего. Нет сервиса, не всегда была хорошая погода, и с питанием у нас пока далеко до “All inclusive”. Цены в столовых и кафе взлетели. Сейчас туристы потратили больше денег, чем они потратили в Турции в прошлом году.

Турагентство «Зима-лето» билеты в Турцию пока не продает. Ждут, когда прилетит первый самолет с туристами, и ситуация прояснится. Тур уже анонсируется, потому что есть желающие полететь на этот курорт.

На сайтах турагентств можно выбрать недельный тур в трехзвездочный отель Турции по цене около 38 000 рублей на одного человека Фото: Антон Обухов

В Танзанию и Великобританию ижевчане не рвутся. Как отметила Мария Хатыпова, лететь в Танзанию дороже, чем в Турцию, а поездка в Великобританию смущает туристов визовым вопросом.

Рейсы могут отменить

Появление расписания авиаперелетов не гарантирует того, что вылет не отменят. Сервис «Туту» предупреждает, что в период с 1 по 24 августа билеты будут стоить дороже. Риск отмены полета высокий.

Это происходит, потому что авиакомпании могут отменять рейсы, если на борт не наберется достаточное количество человек.

По сравнению с 2019 годом в 2020 спрос на авиабилеты упал, как сообщают в едином сервисе путешествий «Туту». Это понятно: пандемия COVID-19 еще не завершилась.

Если вы все-таки решили поехать:

Справки об отсутствии коронавируса в этих трех странах не нужны. Но везде рекомендуют купить медицинскую страховку.

В Турции требуют носить маски в аэропортах, а также на протяжении всего перелета. Нужно быть готовым к тому, что в общественных местах там будут измерять температуру. Безвизовый режим действует в течение 60 дней для российских туристов.

Для посещения Танзании необходима виза. Ее можно оформить в аэропорту после прибытия за 90 евро, или за 60 в Посольстве Танзании в Москве. Там также проводят измерение температуры. Если обнаружат симптомы, поместят на карантин за свой счет.

По прибытии в Великобританию обязательна 14-ти дневная самоизоляция. За ее нарушение могут наказать штрафом в 100 фунтов (около 9 500 рублей). Оштрафуют и за незаполненную форму с контактными данными и информацией о поездке. Виза нужна. С 22 июня консульства и визовые центры этой страны возобновили прием документов и оформление виз для россиян.

В условиях поведения в общественных местах ничего нового: носим защитные маски и соблюдаем дистанцию 2 метра.

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