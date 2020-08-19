Звездное небо: в Удмуртии фотограф заснял метеорный поток Персеиды

Фото: Вячеслав Ложкин

В ночь с 12 на 13 августа жители Удмуртии могли наблюдать метеорный поток Персеиды, или падение звезд. Местному фотографу удалось потребовалось 4,5 часа, чтобы заснять звездопад.

- То, что вы видите на фотографии, результат съемки длительностью 4, 5 часа, за это время удалось поймать 10 крупных метеоров, хотя один под вопросом. (Смущает его траектория, хотя по свечению и отсутствию на соседних кадрах продолжения, что характерно для спутников, он все же метеор). Выбором места наблюдения и фотографии метеоров, стало место под названием Кар Гора, Шарканский район, - написал Вячеслав Ложкин.

Еще один ижевский фотограф опубликовал не менее интересный снимок.

Участок Млечного Пути в районе Осенне-Летнего треугольника Фото: Сергей Алексеев

Если повезет с погодой, то жители Удмуртии еще смогут увидеть легендарный августовский звездопад, так как период Персеиды длится с 17 июля по 24 августа. А пока за окном по-настоящему осенняя погода, «Комсомолка» решила вспомнить, какие природные явления могли наблюдать жители республики в последние несколько лет.

Планетарная туманность Фото: Alexey Bas

Лентикулярные облака-линзы Фото: Алла Шумихина

Фото: Сергей Алексеев

Фото: Alexey Bas

Фото: Егор Авдеев

Мамматусы (вымеобразные облака) Фото: Alexey Bas

Розовое облако Фото: Егор Авдеев