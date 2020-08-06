Бесплатные детские сенсорные комнаты в Ижевске: для чего нужны и где они находятся

Фото: БФ «Добро»

В Ижевске больше 5 000 детей с особыми образовательными потребностями. Чтобы они полноценно развивались, нужны регулярные занятия. Но не все семьи могут их себе позволить. Именно поэтому в 2016 году благотворительный фонд «ДОБРО» начал реализовывать программу «Доступная сенсорная комната».

Благодаря ей в каждом районе города открыли сенсорные комнаты, которые дети с особенностями развития могут посещать бесплатно.

Фото: БФ «Добро»

Программу поддержало и Министерство социальной политики и труда Удмуртии. Оно предоставило помещения для оборудования сенсорных комнат в комплексных центрах социального обслуживания населения.

- За 3 года сенсорные комнаты посетили 554 ребенка с особенностями развития (они получили 7031 услугу), - говорит начальник управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания Министерства социальной политики и труда Удмуртии Гульсина Рудина. - Но такие занятия нужны не только детям с ограниченными возможностями и инвалидам. Сенсорные комнаты полезны и для детей, которые, например, долго не начинают говорить. Занятия со специалистами помогают развить мелкую моторику, стабилизировать психоэмоциональное состояние ребенка, снять мышечную напряженность, улучшают адаптацию детей в обществе, помогают развить творческий потенциал и интеллектуальные способности.

Важно и то, что работа в сенсорных группах организуется по режиму: либо малыми группами, либо индивидуально. Это позволяет каждому ребенку пройти все упражнения: заниматься песочной терапией, в сухом бассейне и т. д.

Фото: БФ «Добро»

- В рамках программы скоро мы откроем еще одну сенсорную комнату в Якшур-Бодьинском районе. И надеемся, что наше сотрудничество продолжится и такие комнаты появятся в каждом городе и районе Удмуртии, - добавляет Гульсина Фирдавесовна.

Для чего нужны сенсорные комнаты

Сенсорная комната - игровая комната, оснащенная современным сенсорным оборудованием: стимуляторами, воздействующими на органы зрения, слуха, обоняния, осязания. Дети в игровой форме занимаются со специалистами, познают мир.

Благодаря таким занятиям:

- Улучшается работа органов чувств ребенка, развивается память, мышление, внимание и речь.

- Стимулируются чувствительность и зрительно-моторная координация.

- Уравновешивается психика: восстанавливается внутреннее равновесие, исчезает страх, переживания, апатия и агрессия.

- Улучшается работа зрительных рецепторов, глазных мышц и нервных окончаний.

В сенсорной комнате ребенок чувствует себя безопасно и комфортно. Это способствует быстрому восстановлению сил и работоспособности.

Фото: БФ «Добро»

Где находятся бесплатные сенсорные комнаты:

1. Комплексный центр социального обслуживания населения Устиновского района Ижевска, ул. Барышникова, 35, тел. (3412) 20-57-11.

2. Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района Ижевска, ул. Удмуртская, 173, тел. (3412) 68-19-86.

3. Дворец детского (юношеского) творчества, ул. Кирова, 17, тел. 43-03-08.

4. Республиканский центр адаптации, пос. Машиностроителей, 107, тел. (3412) 71-53-04.

5. Комплексный центр социального обслуживания населения Индустриального района Ижевска, ул. Парковая, 13, тел. (3412) 68-20-16.

6. Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Ижевска, ул. Холмогорова, 37В, тел. (3412) 72-03-01

7. Село Сигаево Сарапульского района Удмуртии.

Фото: БФ «Добро»

Фото: БФ «Добро»

Фото: БФ «Добро»

Фото: БФ «Добро»

Кстати

Помочь может любой желающий

Благотворительная программа «Доступная сенсорная комната» направлена на Благотворителей – юридических лиц, представителей социально-ответственного бизнеса, депутатов, заинтересованных в социальном развитии Ижевска.

Вы тоже можете поддержать ее и пожертвовать деньги на приобретение специализированного оборудования, которое будет передано на баланс Комплексных Центров Социального обслуживания населения с последующей их обязанностью по осуществлению эксплуатационных расходов.

Подробности на сайте Благотворительного фонда «ДОБРО» и по тел. 8 (919) 913 55 52, 8 (912) 856 73 87

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»

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