К 1 сентября готовы: глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил две школы в Устиновском районе

Фото: Анастасия Михайлова

Приемка школ к учебному году стартовала 28 июля. 59 образовательных учреждений уже прошли проверку. Сейчас комиссия проверяет школы в Устиновском и в Индустриальном районах. 4 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал в школах №78 и №53.

Бассейн закрыт с 2011 года

Школа №78 участвует в инициативном бюджетировании с проектом «Ремонт школьного бассейна».

- Очень проблематично найти средства, - делится директор школы Ирина Фефилова. - Нам нужно около трех миллионов. Инициативное бюджетирование - очень хорошее подспорье в этом. Мы поучаствовали и выиграли 1 650 000 рублей. Полтора миллиона еще дало Управление образования города. Чашу бассейна и стены укрепят и отремонтируют. Заменят трубы, очистительное сооружение, проложат теплый пол.

Открыть бассейн обещают к ноябрю 2020 года Фото: Анастасия Михайлова

Также 78-й школе перепрофилировали кабинеты. По словам Ирины Александровны, в Устиновском районе есть необходимость в расширении классов. В этом году в школу №78 придет более 100 первоклассников.

Отремонтировали и спортзал школы № 78 в Ижевске Фото: Анастасия Михайлова

Книги по Брайлю и доступная среда

В школе №53 сделали косметический ремонт в кабинетах физики и биологии, а также подготовили их для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Мы сделали стяжку в этих кабинетах, постелили линолеум и расширили дверные проемы. Так мы сможем принять сюда детей-колясочников, - говорит Надежда Збар, директор школы №53.

Кабинеты физики и биологии оснащены методическими комплектами. Часть из них купили, еще часть сотрудники сделали сами.

Отремонтировали и спортзал школы № 78 в Ижевске Фото: Анастасия Михайлова

Из 820 обучающихся здесь 213 - слабовидящие. Для них в кабинет охраны зрения купили оборудование и учебники по Брайлю. Кроме того, школа оборудована специальным помещением - тифлокабинетом. На некоторых этажах есть напольная разметка.

«Мы сами сделали гербарии и другие поделки для детей» Фото: Анастасия Михайлова

Приемка школы - волнительное событие

В Ижевске в этом году для первоклассников выделили 795 новых мест.

- По-моему, это рекорд, - говорит глава Ижевска Олег Бекмеметьев. - Например, в этих двух школах были переоборудованы классы, которые позволят дополнительное количество первоклашек принять.

В прошлом году в первый класс в Ижевске приняли 9845 детей. В этом прием в школы еще идет, поэтому точная цифра будет известна не позднее 15 августа, когда проведут первую сверку. По предварительным данным, ожидается, что в первый класс пойдет почти 11 000 юных ижевчан.

Главное отличие этого года от прошлого - специфические санитарные требования.

- Требования согласованы методическими рекомендациями главного санитарного врача России. Среди них обязательное наличие рециркуляторов, бесконтактных градусников для измерения температуры при приеме детей в школу, и средств индивидуальной защиты. Однако, для детей и учителей на сегодняшний день ношение масок необязательно, - Наталья Гвоздкова, начальник Управления образования Администрации Ижевска.