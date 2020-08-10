Навестить Тол Бабая, подняться на священную Кагору и побывать в «Удмуртской Швейцарии»: 3 причины посетить Шарканский район

Фото: Алена Селезнева

Этой весной жители Удмуртии выбрали 100 лучших достопримечательностей республики. Все они попали на интерактивную карту проекта даур.рф. «Комсомолка» решила посетить некоторые из них. Сегодня мы расскажем вам, что интересного можно увидеть в Шарканском районе.

Фото: Сергей Грачев

ПОБЫВАТЬ В УСАДЬБЕ ТОЛ БАБАЯ

Усадьба Тол Бабая - удмуртского Дедушки Мороза - находится в старинном селе Шаркан, в 85 километрах от Ижевска. Здесь можно найти много интересных развлечений даже летом.

Например, бесплатно прогуляться по живописной территории или покататься на лошадях, отправиться на экскурсию в дом Тол Бабая или Обыда-Кар (удмуртской Бабы Яги), заказать мастер-классы по созданию сувениров и росписи пряников и, конечно же, перекусить горячими табанями и перепечами в местном кафе.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

ПОДНЯТЬСЯ НА СВЯЩЕННУЮ КАРГОРУ

Каргора находится в 12 километрах от Шаркана. Добраться до нее можно через деревню Пислегово.

Фото: Алена Селезнева

Высота горы - 274 метра. С ее появлением связано несколько легенд. Первая - языческая. Согласно легенде, раньше здесь жили великаны Алангасары. Когда на этой земле появились люди, великаны испугались их ума и решили спрятаться. На этом месте открылся кратер, куда Алангасары спрыгнули. Но один из них не успел скрыться - кратер закрылся, а великан остался с людьми, подружился с ними и сейчас известен нам как Тол Бабай. Еще одна легенда связана со старообрядцами. Мол они закидали свою церковь землей, и на этом месте появилась Каргора.

Фото: Сергей Грачев

Вид с Каргоры Фото: Алена Селезнева

ПОБЫВАТЬ В «УДМУРТСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ»

Более 25 лет назад в окрестностях деревни Мувыр Шарканского района снимали фильм «Тень Алангасара» (12+). С тех пор здесь сохранилась часть деревянных декораций, которые очень эффектно смотрятся на фоне шарканской природы, которую недаром окрестили «удмуртской Швейцарией».

Фото: Сергей Грачев

Кстати, говорят, что во время съемок фильма здесь дважды видели НЛО. К сожалению, все попытки заснять это на видео провалились - пленки оказались пустыми. Несмотря на это, местные до сих пор обходят площадку стороной - говорят, тут постоянно пропадает скотина.

Фото: Сергей Грачев

А ЕЩЕ!

Портал IZHLIFE (18+) подготовил программу «Путешествуем за 1000 рублей» с экскурсией по Шарканскому району.

Выражаем благодарность за помощь в съемках усадьбе Тол Бабая природному парку «Шаркан» и правительству Удмуртской Республики.