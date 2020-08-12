Понять, где прячется боль: врач из Ижевска рассказал о пользе иглорефлексотерапии

Фото: Архив "КП" в Ижевске"

«Моя профессия – это лечить людей. Чаще всего ко мне приходят пациенты, которые уже обошли многих врачей, отчаялись и не знают, к кому обратиться».

Вот уже многие годы Дмитрий Тепляков практикует иглорефлексотерапию. На его «счету» множество благодарных пациентов. Кого-то он спас от мигрени, кого-то поставил на ноги после тяжелой болезни, а кому-то помог бросить курить и избавиться от лишнего веса.

Что такое иглорефлексотерапия и кому она может быть полезна, разбиралась «Комсомолка».

ПОМОЩЬ ИЗ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Рефлексотерапия или, иначе, акупунктура – один из самых древних методов лечения. Он зародился еще пять тысяч лет назад в Древнем Китае и активно используется в наши дни опытными специалистами. Метод основан на том, что на теле человека есть зоны и точки, которые связаны с внутренними органами и системами тела.

– Воздействуя на них, специалисты помогают улучшить работу организма и излечить серьезные заболевания. Сама процедура безмедикаментозная и проводится при помощи акупунктурных игл, – рассказывает Дмитрий Тепляков.

Во время процедуры используются одноразовые стерильные иглы

У рефлексотерапии есть три метода воздействия.

- Локальный – воздействие оказывается непосредственно на триггерные (болевые) точки;

- Сегментарный – воздействие оказывается на Шу-точки спины – проекции выходов спинальных нервов спинного мозга, которые воздействуют на внутренние органы;

- Энергетический – работа идет по корпоральным меридианам и зонам, на которые проецируются акупунктурные точки, которые в свою очередь тоже воздействуют на внутренние органы человека и тем самым могут производить лечебное действие.

Выбрав правильное сочетание акупунктурных точек (акупунктурный рецепт), опытный врач-рефлексотерапевт может излечить пациента, например, избавить его от головной боли.

– Когда читаю лекции, я всегда говорю слушателям, что головная боль по своей природе – это следствие определенного заболевания. Нужно понять, где локализуется боль, в какой части головы, какая по характеру (острая или тупая, давящая или как «обруч» во круг головы и т. п.) и чем сопровождается (например горьким привкусом во рту или тошнотой и рвотой). От этого и выбирать стратегию и тактику лечения.

Например локализация боли в височной области – это проекция меридиана желчного пузыря. Начинаешь воздействовать на точки этого меридиана, и боли как правило проходят и больше не беспокоят больного, – рассказывает Дмитрий Тепляков.

Хочу поделиться своим наблюдением с уважаемыми читателями: подойдите к зеркалу и посмотрите на свои глаза, если вы увидите мелкие красные сосуды на белковой оболочке глаза – это один из сигналов, чтобы обратиться к специалисту.

Если вы также испытываете хроническую усталость, постоянный дискомфорт в животе, изжогу, горький привкус во рту или постоянные тревожные мысли и бессонницу, шум в ушах и головокружение или иные посторонние ощущения, которые раньше не испытывали, то это тоже является поводом обращения к врачу.

Как говорят коллеги из Поднебесной, «еще не поздно рыть колодец, когда падаешь с ног от жажды».

В современном Китае, как и во многих западных странах, очень ценится специалист, знающий традиционную китайскую и западную медицины.

- Если еда за обеденным столом оказалась не приемлема, а отказаться нельзя, то наделите эту еду лучшим качеством и она окажет благотворный эффект для организма, - говорит врач

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Однако головная боль не единственное показание к иглорефлексотерапии. С ее помощью можно избавиться от множества проблем, и это не пустые слова.

– Однажды в командировку в наш славный город Ижевск приехал мужчина из Москвы, и на работе у него случилась резкая боль в пояснице, так называемый «прострел», он даже не мог разогнуться. Уже после первого сеанса по меридианам и триггерным зонам он смог разогнуть спину и спокойно продолжить свою работу. Для закрепления положительного результата ему потребовалось еще несколько акупунктурных сеансов.

– Иглорефлексотерапия может помочь как взрослым, так и детям, например, к Дмитрию Теплякову часто обращаются матери, которые хотят справиться с аллергией у ребенка без лекарств.

6 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ ОБ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Это больно?

Нет. В процедуре используются очень тонкие иголки – большинство пациентов не испытывает никакого дискомфорта. А некоторые и вовсе расслабляются настолько, что засыпают.

Как долго длится терапия?

Чтобы справиться с острым заболеванием, например, болью в спине, понадобится 1-3 сеанса. Положительный эффект будет уже после первого проведения. А вот чтобы побороть хронический недуг, потребуется больше времени, 10-15 сеансов, а то и больше.

Какие показания есть к терапии?

Область применения рефлексотерапии очень широка. С помощью рефлексотерапии можно вылечить невралгию тройничного нерва, патологию нервной системы, болезни органов дыхания, нарушения работы сердечно сосудистой системы, мочевого пузыря, печени и желчевыводящих путей, эндокринные заболевания.

Например: сахарный диабет (Сяо Кэ) первого типа в китайской медицине называется «Истощающая жажда», а второго «Голод среди изобилия», и самое интересное, что под этими словами кроется как диагноз, так и тактика лечения.

Также эта процедура подойдет для тех, кто мучается заболеванием почек, глаз, аллергическими реакциями, хронической усталостью, отечностью, нарушением сна, болью в суставах, радикулитом, артрозом, артритом и даже никотиновой зависимостью.

Хотелось бы еще остановиться на лечении никотиновой зависимости. Термин «никотиновая зависимость» двоякий, на самом деле наибольший вред при курении приносят смолы, которые в ходят в состав табачного дыма. Они встраиваются в обмен веществ, тем самым вызывая привыкание и абстинентный синдром, то есть тот дискомфорт, который испытывает человек, когда бросает курить. И лечение здесь требует воздействия на несколько корпоральных меридианов и точки ушной раковины. Как правило, избавление происходит за три сеанса, но иногда требуются дополнительные сеансы иглотерапии, так как пациенты имеют сопутствующие заболевания.

Есть ли готовая «схема» лечения с каждым больным?

Конечно нет, я веду индивидуальную работу с каждым пациентом. А индивидуальность, как известно, повторить дважды нельзя. Перед процедурой опытный специалист общается с пациентом, настраивается на него, тщательно расспрашивает его о тех ощущениях , которые испытывает человек во время обострения болезни или когда болезнь ушла в стадию ремиссии и пока не беспокоит больного.

Опять же приведу опыт коллег из Китая: «избыточная масса тела – это конечный итог. А пути к нему различны, и когда мы лечим эти пути, тогда человек и худеет».

Есть ли противопоказания?

Есть, но их немного. Процедуру рефлексотерапии нельзя проводить при онкологических, кожных гнойничковых заболеваниях и психических расстройствах.

Как попасть к рефлексотерапевту?

Дмитрий Тепляков консультирует и проводит лечение в Ижевске по улице Ленина, 132, санаторий «Сосновый». При этом он оказывает и экстренную помощь на дому – например, при боли в спине, выезжает на дом при постинсультных состояниях.

- В заключении очень хотелось бы пожелать нашим читателя крепкого Здоровья, силы духа и устойчивости, как к внешним, так и внутренним патогенным факторам, - говорит врач

Дни приема: пн-пт с 8:00 до 19:00, сб с 9:00 до 15:00.

По всем вопросам звоните по номеру 8-912-742-28-92.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

На правах рекламы