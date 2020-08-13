Экспертиза покажет: в Ижевске из-за протечек вскрыли отремонтированную год назад крышу школы

Фото: Екатерина Ардашева

Меньше месяца остается до нового учебного года, и в школах Ижевска продолжаются работы по проекту «Большой ремонт». Прошлым летом погодные условия и недобросовестность некоторых подрядчиков привели к задержке сроков и протечкам в кровлях. К сожалению, избежать проблем в этом году тоже не получилось. Так, во время ливней затопило ремонтируемые школы №49 и №28, а в школе №7 строители отстают от графика. Кроме того, протечки обнаружились в нескольких школах, которые отремонтировали в прошлом году. В одной из них – школе №85 – чтобы понять в чем дело, даже пришлось вскрыть новую кровлю.

Фото: Екатерина Ардашева

Что могло вызвать протечки?

В четверг, 6 августа, представители городской администрации и Общественной палаты Ижевска посетили школу №85. В августе прошлого года здесь полностью демонтировали кровлю — до железобетонных плит перекрытий, после чего крышу буквально возвели заново. Зиму и весну кровля продержалась хорошо, однако с приходом летних ливней вновь протекла.

5 лет составляет гарантия на ремонт всех объектов программы «Большой ремонт»

— Сейчас совместно с Управлением образования и Общественной палатой Ижевска мы совершаем объезд гарантийных школ, — говорит Игорь Сальников, замглавы администрации города Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. — В школе №85 есть микротрещины в верхнем слое материала, который уложен на кровлю, есть протечки по школе. Соответственно, мы привлекли экспертов, для того чтобы оценить, насколько правильно была соблюдена технология производства работ.

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Как отмечает представитель подрядчика, от своих гарантийных обязательств компания не отказывается, однако причину проблем видит не в качестве своих работ, а в качестве материалов. Представители «Горстроя» с данной точкой зрения не согласны, так как упомянутый материал применялся на всех кровлях, однако протечки произошли не везде.

Для чего нужна экспертиза

Чтобы понять причину протечек, городская администрация привлекла экспертов, в том числе и независимых. Кровлю школы вскрыли в двух местах — там, где дождь просочился через гидроизоляцию и там, где она выдержала напор ливня. Теперь задача сравнить эти два участка по всем параметрам. Пока что рассматриваются все версии: нарушения в технологии работ, плохое качество строительных работ, плохое качество материалов, и несоответствие материалов проектному решению. Предварительные результаты будут известны через неделю, а окончательное заключение специалисты передадут «Горстрою» через две недели.

— Нас пригласили для обследования состояния кровли, которая протекает, по жалобам директора школы. <…>Мы проверяем соответствие фактически примененных материалов, толщины, конструкции, технологий укладки, проводим техническую экспертизу. В дальнейшем на основании вскрытых материалов и предоставленной заказчиком исполнительной документации будет проведен анализ, после которого мы сможем сделать вывод о причине возникновения протечек. Предварительной версии пока нет, — говорит Татьяна Верещагина, главный инженер проектной организации «Зодчий».

Успеть до 1 сентября

К сожалению, починить кровлю можно только после того, как пройдет экспертиза. Это юридические нюансы. А пока она проводится, объезд других пострадавших учреждений продолжается. Из 44 объектов прошлого года небольшие протечки выявили на 26, но в большинстве случаев нарушения уже устраняются. Подрядчики в том числе должны обеспечить ремонт помещений, потолки и стены которых пострадали из-за дефектов кровли.

— Есть жалобы еще от нескольких учреждений. Недочеты уже исправляются, чтобы к 1 сентября все протечки были устранены. Но, к сожалению, недостатки устранили уже после ливней, и теперь мы вынуждены ждать очередных осадков, чтобы понять, насколько эффективны были те или иные мероприятия. Все протечки, которые возникли в результате некачественных ремонтов кровель, подрядчики будут устранять, — говорит Игорь Сальников, замглавы администрации города Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Как подчеркнул Игорь Борисович, определенные выводы уже сделаны. Как будет выстраиваться дальнейшая работа с провинившимися подрядчиками, зависит от самих подрядчиков. Так, если организация полностью устранит все дефекты за свой счет, с ней продолжат сотрудничать, если же подрядчик «уйдет в отказ», будут приняты меры для занесения его в реестр недобросовестных поставщиков, что не позволит ему в дальнейшем принимать участие в тендерах.

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Оценка программы со стороны общественников довольно строга. Они призывают городскую администрацию принять меры, чтобы не приходилось переделывать уже сданные объекты.

11,5 млн рублей составила сумма контракта на ремонт школы №85

— Школа №85 — не единственный объект с подобными проблемами, — комментирует председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова. — К сожалению, следует признать, что программа «Большой ремонт» в Ижевске идет с большими сложностями: город оказался не готов к таким объемам капитальных ремонтов ни с организационной стороны, ни с точки зрения контроля качества работ. Мы требуем от городской администрации более жестко подходить к выбору подрядчиков и контролю результатов. Считаю, что в условиях, когда вина подрядчика доказана, необходимо не только устранение выявленных проблем по гарантии с их стороны, но и последующее отстранение таких подрядчиков от работ на муниципальных объектах с внесением их в «черный список». При этом отстранять не только фирму, но и выявлять учредителей и бенефициаров, чтобы они не могли выйти на контракты под другими юрлицами. Так хотя бы можно поднять уровень ответственности подрядчиков.

Также Анастасия Власова назвала одним их способов дополнительного контроля за деятельностью подрядчика подключение активов родителей и общественников. Такой положительный опыт уже имеется в школе №27 и в школе на улице Берша. Со своей стороны, Общественная палата Ижевска, как и в прошлом году, будет отслеживать весь процесс «Большого ремонта» и оперативно реагировать на обращения.

Всего в 2020 году в проекте «Большой ремонт» участвуют 25 объектов, еще 18 объектов перешли с 2019 года, за который в общей сложности отремонтировали 41 объект. Объекты, где произошли протечки, находятся на контроле муниципалитета, чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда дети не успели вернуться в свои классы к 1 сентября.