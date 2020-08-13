Разворотное кольцо на Шабердинском тракте и новые бордюры на Клубной: мэр Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход ремонта дорог

Фото: https://vk.com/olegbekmemetev

11 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, как идет ремонт дорог и тротуаров по нацпроекту “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Шабердинский тракт - самый большой объект

Шабердинский тракт - самый протяженный ремонтируемый участок этого года (4,5 км). Во время ремонта выяснилось, что из-за постоянного скопления воды дорога разрушалась изнутри. Поэтому здесь заменили основание на трех отрезках, сделали оканавливание и установили бордюрный камень.

Протяженность ремонтируемого участка Шабердинского тракта составила 4,5 км Фото: Мария Шилова

- С каждым годом нарушений при работах мы, общественники, выявляем всё меньше, но изменился и подход к работам: сейчас очень активно взаимодействует сам подрядчик, заказчик и общественные организации. Мы идем в связке и друг друга слышим. Если не учесть требования жителей,заказчик работу не примет, - рассказывает председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

На данный момент работы подходят к финалу: здесь уложили выравнивающее покрытие, два слоя асфальта, провели отсыпку обочины. На конечной остановке общественного транспорта увеличили разворотное кольцо.

На конечной остановке увеличили разворотное кольцо на Шабердинском тракте в Ижевске Фото: Мария Шилова

Помимо этого будет продлен и отремонтирован съезд на улицу Тверская к школе №60. Такое поручение еще в июле 2020 года дал глава города Олег Бекмеметьев в рамках традиционной прогулки «Пешком по Ижевску». Также в скором времени перенесут пешеходный переход ближе к школе №60.

- Поступила масса обращений жителей в социальных сетях с просьбой обустроить пешеходный переход. Дети идут в школу № 60 через дорогу. На этом участке плохая видимость, так как он находится под горкой и создается аварийная обстановка. На данный момент дано техническое задание, подрядчиком работы будут выполнены в полном объеме к 1 сентября 2020 года, - поясняет необходимость перехода депутат Городской думы Ижевска Андрей Зюзин.

Старые бордюры на Клубной и новый тротуар на Саранской

Ремонт Клубной также подходит к финалу. Основной проблемой участка дороги были старые бордюры, которые “утонули” в слоях асфальта. Сейчас их полностью заменили, но жителям кажется, что работы ведутся слишком долго.

- Подрядчик работает строго по графику и от него не отстает. График сформирован так, что дорогу не перекрывают при ремонте, так как это одна из главных магистралей Ленинского района, связывающая микрорайон Строителей с центром города, - поясняет Олег Бекмеметьев.

Кроме замены асфальта здесь отремонтируют часть тротуара.

Ремонт улицы Саранской завершит до 30 сентября Фото: Мария Шилова

Улицу Саранская мэр города назвал многострадальной. Здесь с 60-х годов не было ремонта, а тротуар придется делать с нуля. Работы по графику стартовали с 8 августа. Главная проблема - перекладка коммуникации в низине. Поэтому Саранская станет единственным объектом, ремонт которого будет продлен до 30 сентября в связи с дополнительными работами.

- Надо сказать огромное спасибо нашему подрядчику, который изыскивает возможности и захватывает не только проезжую часть, но и съезды - он это делает за счет сэкономленных средств. При этом не в ущерб качеству основной работы. Тротуары, которые мы делаем параллельно, это тоже благодаря дорожному предприятию, которое ищет резервы, чтобы можно было сделать больше и качественнее, - отметил в завершении объезда глава города Олег Бекмеметьев.