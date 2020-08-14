Кому поможет апитерапия и остеопатия: врач из Ижевска рассказал об особенностях этих процедур

Фото: Раиса Ибрагимова

«Обратился ко мне мужчина с резкими болями в левом плече. Приступы будили ночью, он не мог уснуть. Обычные лекарства не помогали. После третьего сеанса апитерапии и остеопатии ему стало лучше. Он даже курить бросил».

Вячеслав Комиссаров работает мануальным терапевтом, рефлексотерапевтом, специалистом по остеопатии, апитерапии и гирудотерапии более 18 лет. За плечами огромный стаж работы и множество благодарных пациентов.

– Не всегда здоровье находится на конце иглы или в виде таблетки. Есть и другие способы подкорректировать состояние человека, – объяснил врач. – За один сеанс я нахожу в мышечно-связочном аппарате места, где случился зажим, и расслабляю их по собственной методике. Подобное лечение – альтернатива традиционному медицинскому лечению.

Вячеслав Комиссаров, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, специалист по остеопатии, апитерапии и гирудотерапии. Фото: личный архив

Коротко о показаниях

Остеопатия – эффективный метод альтернативной медицины. Он используется для восстановления работоспособности внутренних органов, исправления тонуса и возврата на правильное место.

Процедура подходит и для взрослых, и для детей. Так, к Вячеславу Комиссарову часто обращаются молодые родители. Необходимость показать младенцев врачу бывает чаще, чем кажется – у многих малышей первая травма возникает прямо во время родов. У кого-то может выскочить атлант, у кого-то – появиться спазм. К сожалению, повреждения не всегда заметны мамам, однако опытный врач может увидеть их на первом же осмотре. И если откорректировать травму еще в раннем возрасте, то многие болезни не проявятся в дальнейшем.

Кроме того, показаниями к остеопатии у детей являются последствия родовых травм и оперативного вмешательства, энурез (недержание мочи), энцефалопатия, косоглазие, возникновение судорог и синдрома эпилепсии, нарушение внимания, нервные расстройства, задержка психомоторики и речи, проблема с интеллектуальным дозреванием, неврологические недуги, головные боли, гипертензионно-гидроцефальный синдром, ЛОР-заболевания, нарушение опорно-двигательного аппарата (кривошея, нарушенная осанка, плоскостопие и прочее), болезни желудочно-кишечного тракта.

Факторы для лечения у взрослых проявляются в послетравматическом синдроме, последствиях хирургических операций, болевых спазмах в голове и мигренях, головокружениях и нарушениях мозгового кровотока, высоком внутричерепном давлении, недугах опорно-двигательного аппарата (межреберная невралгия, радикулит, болевые ощущения в суставах и в области позвоночника, остеохондроз), хронических гинекологических болезнях (воспаление придатков, образование спаек в малом тазу, гормональные сбои, половой инфантилизм, нарушение цикла и болевой дискомфорт во время менструаций, некоторые разновидности бесплодия), ЛОР-заболеваниях (бронхит, синусит, ринит, проблемы со слухом, заложенность ушей).

Процедура подходит и для взрослых, и для детей. Фото: Архив «КП» в Ижевске»

Также показания обозначены различными заболеваниями разных систем внутренних органов, дистонией, хронической усталостью и истощенностью организма, импотенцией и фригидностью.

Важно! Остеопатическое лечение не рекомендуется при:

- узком круге органических или психических заболеваний;

- перенесении тяжелых инфекций;

- опухолевых образованиях;

- тромбозах.

Что происходит во время сеанса?

Сеанс длится от 30 минут и более. Сначала диагностика: врач изучает зажимы, которые он видит. Лечение заключается в воздействии на организм движением рук, чтобы исправить возникшие изъяны анатомической структуры тела.

Начиная с первой консультации, остеопат в обязательном порядке проследит за тем:

- как пациент держит свою голову;

- как садится на кушетку или стул;

- как держит осанку.

Затем врач корректирует с помощью статического массажа спазм.

– Многие рассуждают, спорят, какой метод консервативного лечения лучше. Я просто изучил все методы и использую в своей практике комплексный подход. Применяю лучшие, эффективные схемы лечения и индивидуально подхожу к каждому пациенту, – рассказывает доктор.

Лечение пчелами – польза или вред?

Вячеслав Комиссаров также практикует апитерапию – самодостаточный метод оздоровления и лечения организма, в котором используются продукты пчеловодства.

Вячеслав Комиссаров также практикует апитерапию – самодостаточный метод оздоровления и лечения организма, в котором используются продукты пчеловодства. Фото: личный архив

О полезных свойствах продуктов пчелиной жизнедеятельности известно всем. Наиболее распространенным и популярным среди потребителей является мед. Он наполняет организм глюкозой и фруктозой.

– Перга дает человеку все незаменимые аминокислоты, витамины и микро- и макроэлементы. Комплексное апитерапевтическое воздействие положительно влияет на состояние организма.

– Пчелиный яд великолепно лечит суставы и позвоночник, является средством профилактики инсультов, инфарктов и онкологии.

По словам врача, вся концепция оздоровления укусами насекомых базируется на полезном влиянии их яда на организм человека.

Чаще всего к апитерапии обращаются для улучшения опорно-двигательного аппарата, аутоиммунных заболеваний, нервной системы.

Но есть и противопоказания. Например, ослабленный организм или иммунитет после вспышек хронических заболеваний, туберкулез, злокачественные опухоли, нарушенная работа поджелудочной железы и почек, болезни кровеносной системы, инфекции, болезнь Аддисона и период беременности или кормления грудью.

Фото: Ксения Аксенова

Досье «КП»

Вячеслав Комиссаров, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, специалист по остеопатии, апитерапии и гирудотерапии

Фото: личный архив

Мужчина прошел огромный путь в медицинской сфере деятельности. В 1994-1995 годах учился Ижевском медицинском колледже, а с 1995 по 2002 числился в Ижевской государственной медицинской академии.

В 1998 году освоил технику медицинского массажа в ИГМА. А в 2000-х поступил в Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России на специальность «Прикладная кинезиология».

Позже, в 2002-2003, прошел Интернатуру в Завьяловской ЦРБ.

В 2004 году – Организация здравоохранения и общественное здоровье (ИГМА), Ижевск.

2005 год – Клиническая апитерапия (Челябинский НИИ клинической апитерапии), Челябинск.

2008 год – Общие и частные вопросы гирудотерапии (ИГМА), Ижевск. 2008 – Актуальные вопросы терапии (ИГМА), Ижевск.

2013 год – Мануальная терапия (ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России), Москва.

2016 год – поступил в АНО «Международный Университет Восстановительной медицины», Москва по специальности «Рефлексотерапия».

2016 год – учился в ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА» на курсе «Актуальные вопросы гомеопатии», Москва.

2017 год – изучил курс «Реабилитация детей грудного и младшего возраста. Моторные, когнитивные и психосоциальные аспекты, европейский подход. Целенаправленные лечебные тактики, основанные на принципах Бобат-терапии». Ему преподавала Эльке Вилицки из Германии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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