Погода на неделю: дожди и потепление в Ижевске Фото: Архив КП

Дожди и пасмурная погода на этой неделе напомнила осень. Вернется ли лето в течении следующих семи дней? Ответ читайте в нашем прогнозе.

В понедельник, 17 августа, будет дождливо. Воздух прогреется только до +17 днем, а ночью – до +13. Ветер западный, 3 м/с.

Вторник сильно не отличится. Ожидаются дожди. Температура достигнет +15 градусов днем и +10 ночью. Ветер северо-западный, до 5,1 м/с.

19 августа, в среду, будет пасмурно, но к вечеру погода прояснится. Днем столбик термометра поднимется до +16 градусов, а ночью – до +10. Северо-западный ветер со скоростью 4,2 м/с.

В четверг, 20 августа, погода облачная с прояснениями. Температура днем поднимется до +16 и ночью – до +11. Скорость ветра стихнет. Ее максимальное значение – 2,8 м/с.

Пятница порадует нас солнечной погодой. Будет тепло – +20 градусов днем и +12 – ночью. Скорость северо-западного ветра – 1,1 м/с.

В выходные тоже будет солнечно и тепло. Дневная температура прогреется до +22 градусов, а ночная – до +14. Ветер подует с юго-запада. Его скорость достигнет 1,5 м/с.

Кстати, следующая неделя будет теплой не только в Ижевске - как сообщает RT на русском, потепление придет и в Москву.