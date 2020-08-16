«К Новому году объект будет сдан»: в Ижевске продолжается капитальный ремонт больницы №6 на Ленина

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С осени прошлого года в Ижевске по проекту «Большой ремонт» обновляют первый корпус городской клинической больницы №6 на улице Ленина. Работы идут не так быстро, как хотелось бы: объект слишком большой и сложный, к тому же продолжает работать, ведь за поликлиникой, находящейся в этом здании, закреплено 16 тысяч жителей, а в стационаре, рассчитанном более чем на сотню мест, всегда находятся пациенты.

12 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил стройплощадку и проверил, как движется ремонт.

Что уже успели сделать?

Возведенный в 1965 году больничный комплекс № 1 давно нуждался в комплексном ремонте. Ранее здание подновляли по мере возможности, но из-за сильной изношенности кровли и коммуникаций ремонт не приносил должного эффекта. Как признается главный врач ГКБ № 6 Инна Грачева, постоянные неполадки с системами отопления, водоснабжения и водоотведения приводили к тому, что после каждого порыва косметический ремонт приходилось делать заново.

В больничном комплексе на улице Ленина расположены поликлиника, дневной стационар на 150 коек и четыре круглосуточных отделения на 110 коек

— С сентября-октября прошлого года на этой площадке произведено утепление крыши, заменены все оконные конструкции в поликлинике и стационаре, облицован фасад, заканчивается ремонт входной группы, идет ремонт лестничных пролетов, — рассказывает главврач.

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Также в здании меняются все коммуникации и ведется внутренняя отделка — перекрашиваются стены, меняются двери.

— Мы меняем абсолютно все инженерные системы, в том числе систему отопления, —рассказывает Иван Ястреб, генеральный директор ТПО ЖКХ Удмуртии, подрядчика ремонтных работ. — К отопительному периоду мы со своей задачей справимся. По всему объекту заменены окна, отремонтирована кровля, здание стало более энергоэффективным, что позволит сократить затраты на энергоресурсы.

Иван Ястреб, генеральный директор ТПО ЖКХ Удмуртии, подрядчик, объясняет:

— Здание достаточно старое, соответственно мы сталкивались с проблемами. Нужно было усилить конструкции, перепроверить несущую способность перекрытий. Но в целом здание неплохое – в 60-е хорошо строили, здесь нужно только привести все в порядок.

Современные стандарты

Больницу ремонтируют частями, чтобы не останавливать прием больных. Например, к сентябрю подрядчик обещает сдать очередные 2700 метров в дневном и круглосуточном стационаре – тогда врачи и пациенты переберутся на отремонтированные площади, а строители возьмутся за следующие участки. Такой подход сопряжен с рядом неудобств, но людям необходимо оказывать помощь, поэтому и медперсонал, и пациенты относятся с пониманием. А еще все с нетерпением ждут преображения клиники.

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Как отмечает главный врач клиники, здание не только обновляется, но и «подгоняется» под современные стандарты – для этого была проделана огромная подготовительная работа.

Инна Грачева, главный врач ГКБ № 6 утверждает:

— Электрика уже рассчитывается под новую технику, для каждого оборудования выделено свое место, соответствующее технике безопасности. Нам больше не придется тянуть лишние провода и переживать, выдержат ли старые розетки мощность новых приборов.

Преобразятся и сами помещения. Так, на каждом этаже появятся душевые и палаты с отдельным санузлом, кроме того, в новой планировке непременно учтут элементы доступной среды и современные нормы пожарной безопасности.

Скрытые проблемы

Первоначально ремонт ГКБ №6 планировали закончить в начале сентября 2020 года, однако вмешались обстоятельства. Дело в том, что дефектовки, которые составлялись перед началом ремонта, не учитывали состояние инженерных коммуникаций, так как в тот момент стены еще не были вскрыты. В процессе демонтажа строители обнаружили ряд ранее скрытых проблем, решение которых требовало времени, дополнительных усилий, а главное, дополнительных средств. Тем не менее, сейчас большая часть этих проблем уже решена.

Более 150 млн рублей – общая стоимость работ в ГКБ №6

— Мы идем, к сожалению, уже за пределами графика, — констатирует глава Ижевска Олег Бекмеметьев. — Это не может меня устраивать. Задержка была вызвана проблемами с инженерными коммуникациями — речь идет о силовом электроснабжении, водоснабжении, водоотведении, системе вентиляции и отопления. На текущий момент все комплектующие поставлены, замена коммуникаций идет необходимым темпом, но пока график мы не нагнали. Подрядчики полностью контролируют ситуацию; обращаясь к ним, я требую, чтобы они контролировали график работ, и если есть возможность двигаться опережающими темпами, непременно использовали эту возможность.

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Как утверждают подрядчики, к новому году объект будет сдан. Сейчас его готовность составляет около 50%.

СПРАВКА КП

В рамках проекта «Большой ремонт» в Ижевске ремонтируют более 30 корпусов девяти учреждений здравоохранения. Ни в одном из учреждений ремонт еще не завершен на 100%, однако в Республиканской детской клинической больнице, госпитале ветеранов, и городской клинической больнице №1 работы близятся к завершению.

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