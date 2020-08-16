Коронавирус в Удмуртии за выходные: 57 новых случаев заражения и 21 человек в тяжелом состоянии Фото: Амир Закиров

За 15-16 августа в Удмуртии зарегистрировали 57 новых случая заражения коронавирусом, выписали 21 человека. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики.

По состоянию на 15 августа в Удмуртии диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Можги, 3 жителей Можгинского района, по 2 случая зарегистрировано в Игринском и Кезском районах, по одному случаю — в Балезинском, Глазовском, Дебесском, Вавожском районах.

В воскресенье, 16 августа, в Удмуртии выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие жители Ижевска.

Всего в Удмуртии зарегистрировали 2 792 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 2 282 человека выздоровели. 56 человек скончались. На данный момент 339 заболевших в удовлетворительном состоянии, 104 средней степени тяжести и 11 в тяжелом состоянии.

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