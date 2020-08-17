Удмуртский «бермудский треугольник», «мыс любви» и мемориал в честь воинов: 3 причины побывать в Каракулинском районе

Фото: Алена Селезнева

На этот раз журналисты «Комсомолки» отправились в Каракулинский район. Добираться до него порядка 2-2,5 часов, в зависимости от ситуации на дорогах.

УВИДЕТЬ МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ

Один из объектов, вошедших в ТОП-100 достопримечательностей Удмуртии на сайте даур.рф. Считается, что это крупнейший в Приволжском федеральном округе мемориал в честь воинов-земляков. В народе его называют «Крылья», он символизирует души жителей района, невинно убитых во время Великой Отечественной войны. Это место очень популярно у молодоженов – они приезжают сюда в день свадьбы, чтобы возложить цветы.

Мемориал «Крылья над Камой» Фото: Алена Селезнева

Еще одна достопримечательность, которую можно увидеть в Каракулинском районе - Храм Целителя Пантелеимона Фото: Алена Селезнева

ПОГУЛЯТЬ ПО ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

На территории Каракулинского района находится природный парк «Усть-Бельск». Его называют местным «бермудским треугольником» - все потому, что он находится на границе трех республик: Удмуртии, Башкирии и Татарстана. По словам работников парка, здесь можно оставить весь свой негатив и выйти абсолютно счастливым человеком.

Природный парк «Усть-Бельск» Фото: Алена Селезнева

Вход на территорию парка свободный. Тут есть смотровая площадка и экотропа, около которой стоит деревянная статуя Лесного царя и ворота совести. Существует легенда, что, проходя сквозь них первый раз, можно очиститься от всех своих грехов и неправильных поступков.

Вход на экотропу украшен деревянной статуей Лесного царя и воротами совести. Фото: Алена Селезнева

Протяженность экотропы – 6 километров. Рядом со сходом есть беседка, здесь можно попить чай или пожарить шашлыки.

ПОСЕТИТЬ МЫС ЛЮБВИ

Мыс любви Фото: Алена Селезнева

Еще одна достопримечательность, попавшая в ТОП-100 проекта «ДаУР!». Название свое этот мыс получил не зря - это место любят парочки и молодожены. Особых легенд, связанных с ним нет, но приехать сюда определенно стоит – отсюда открываются живописные виды на Каму.

Фото: Алена Селезнева

Одно из излюбленных мест для парочек и молодоженов Фото: Алена Селезнева