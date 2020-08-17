Удмуртский «бермудский треугольник», «мыс любви» и мемориал в честь воинов: 3 причины побывать в Каракулинском районе

Фото: Алена Селезнева
На этот раз журналисты «Комсомолки» отправились в Каракулинский район. Добираться до него порядка 2-2,5 часов, в зависимости от ситуации на дорогах.
УВИДЕТЬ МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ
Один из объектов, вошедших в ТОП-100 достопримечательностей Удмуртии на сайте даур.рф. Считается, что это крупнейший в Приволжском федеральном округе мемориал в честь воинов-земляков. В народе его называют «Крылья», он символизирует души жителей района, невинно убитых во время Великой Отечественной войны. Это место очень популярно у молодоженов – они приезжают сюда в день свадьбы, чтобы возложить цветы.
Мемориал «Крылья над Камой»
Фото: Алена Селезнева
Еще одна достопримечательность, которую можно увидеть в Каракулинском районе - Храм Целителя Пантелеимона
Фото: Алена Селезнева
ПОГУЛЯТЬ ПО ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
На территории Каракулинского района находится природный парк «Усть-Бельск». Его называют местным «бермудским треугольником» - все потому, что он находится на границе трех республик: Удмуртии, Башкирии и Татарстана. По словам работников парка, здесь можно оставить весь свой негатив и выйти абсолютно счастливым человеком.
Природный парк «Усть-Бельск»
Фото: Алена Селезнева
Вход на территорию парка свободный. Тут есть смотровая площадка и экотропа, около которой стоит деревянная статуя Лесного царя и ворота совести. Существует легенда, что, проходя сквозь них первый раз, можно очиститься от всех своих грехов и неправильных поступков.
Вход на экотропу украшен деревянной статуей Лесного царя и воротами совести.
Фото: Алена Селезнева
Протяженность экотропы – 6 километров. Рядом со сходом есть беседка, здесь можно попить чай или пожарить шашлыки.
ПОСЕТИТЬ МЫС ЛЮБВИ
Мыс любви
Фото: Алена Селезнева
Еще одна достопримечательность, попавшая в ТОП-100 проекта «ДаУР!». Название свое этот мыс получил не зря - это место любят парочки и молодожены. Особых легенд, связанных с ним нет, но приехать сюда определенно стоит – отсюда открываются живописные виды на Каму.
Фото: Алена Селезнева
Одно из излюбленных мест для парочек и молодоженов
Фото: Алена Селезнева
Еще больше достопримечательностей Удмуртии можно найти на сайте даур.рф
Фото: Алена Селезнева