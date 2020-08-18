Сердце и печень могут отказать в любой момент: жительница Удмуртии похудела до 27 кило и довела себя до анорексии

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О том, что такое диеты, жительница Удмуртии Елизавета узнала, когда училась в школе. Сейчас девушке 23 года и при росте 163 см она весит всего 27 кило. Лиза находится в московском диагностическом центре, из-за сильного истощения ее сердце и печень могут перестать работать буквально в любой момент. Историю болезни Лизы расскажет журналист «Комсомолки» Мария Шилова.

Так уж получилось, что мы с Лизой знакомы со школы – учились вместе в Воткинском лицее, гуляли в одной компании. Для меня она всегда была «девчонкой из Березовки» (район в Воткинске – прим. ред.), которая может заступиться и за себя, и за тех, кого обижают. Настойчивая, открытая, талантливая.

После школы мы потеряли контакт. Лишь спустя пару лет я наткнулась на ее Инстаграм и увидела, что Лизе срочно нужна помощь – ее направили в Клинико-диагностический центр изучения расстройств пищевого поведения в Москве. У нее была выявлена нервная анорексия с булимическими расстройствами.

РЕШИЛА ПОХУДЕТЬ К ВЫПУСКНОМУ

Найти время для разговора было трудно – у Лизы плотный график: занятия с группой, разговоры с психиатром, капельницы…

- В детстве у меня никогда не было комплексов из-за внешности. Может, иногда казалось, что есть складка или ноги пухлые, но всерьез я об это не думала. Впервые «немного похудеть» решила в девятом классе – выпускной год все-таки. Ничего серьезного не планировала – сократить калории, убрать мучное и сладкое. Результат был, но небольшой… - вспоминает Лиза.

Десятый и одиннадцатый классы выдались непростыми – репетиторы, подготовка к экзаменам, стресс. Лиза частенько переедала, вес начал расти. За три месяца до выпускного девушка решилась на отчаянные меры. Она попробовала слабительный чай для похудения – нашла его у мамы, которой его выписал врач.

Начала с одного пакетика в день, но после – увеличила до двух, трех… тогда же девушка узнала об «очищении» рвотой. Как именно – не помнит и сама.

- Слабительный чай я начала пить по 1-15 пакетиков в день, к рвоте прибегала один-два раза в месяц, - рассказывает Лиза. – Начались проблемы с родителями – у нас и раньше были напряженные отношения. Всю жизнь с садика я пыталась обратить на себя внимание, чтобы меня похвалили, сказали, что я молодец и обняли. Поэтому я всегда старалась принимать участие во всех конкурсах, концертах, соревнованиях… Но мама обратила внимание лишь на пропажу чая. Накричала.

По словам психиатра, ссоры с родителями могли стать одним из факторов, провоцирующих осложнение заболевания

О диете Лизы по-прежнему никто не знал. Однако ее состояние становилось все хуже и хуже – выпитый чай давал о себе знать. Несмотря на это, девочка продолжала «худеть». На встречах с друзьями Лиза отказывалась от еды. Отшучивалась, что съела не то, и пила заранее заваренный в термосе слабительный напиток.

- Булимия и ложь вообще неразрывно связанные вещи. Я врала друзьям и родителям постоянно, - делится героиня.

«ВЫПАДАЛА ИЗ ЖИЗНИ НА НЕДЕЛЮ»

Закончив школу, Лиза поступила в университет и переехала в Москву. Теперь она могла спокойно «чиститься», не слушай криков родителей. Ограничения в еде стали еще серьезнее: девушка строго делила продукты на «полезные» и «вредные», ограничивала количество еды, которую ела, литрами пила слабительный чай и практически после каждого приема пищи вызывала рвоту.

- Я только о еде и думала – например, как хочется съесть 25 шоколадов, а нельзя… На втором курсе я начала буквально «выпадать» из жизни – целую неделю могла ничем не заниматься, лишь обжираться и «чиститься» после этого. Срыв – очищение – срыв – очищение – диета. Такое «колесо фортуны». Ни на что другое просто не хватало сил, - рассказывает девушка.

По словам психиатра, расстройства пищевого поведения это не недостаток силы воли, а серьезная проблема, которая не связана с физическим чувством голода и практически не поддается контролю

- Мне нравилось видеть худой живот по утрам, словно вчерашнего обжорства, как и не бывало, - вспоминает Лиза. – Но очень скоро мне стало не хватать результата. Ненавижу Интернет. Ненавижу тот день, когда узнала про таблетки. Я тогда подумала, что они – быстрый способ вывести все съеденное из организма и похудеть.

«ЕЩЕ ОДНА ПОСЛЕДНЯЯ ТАБЛЕТКА»

В этот период Лиза нашла высокооплачиваемую работу и смогла съехать из общежития.

- До этого весь день был четко распланирован – мне нужно было подгадать, когда не будет соседок или родителей, чтобы «очиститься», - говорит ижевчанка. – После стало проще. Рвота – после каждого приема пищи, совместно с чаем и таблетками. Страшная «побочка» меня не пугала – мне не хотелось набирать вес, хотелось иметь плоский живот. Иногда таблетки не срабатывали, и я пила по несколько штук в день.

Из-за такого режима девушка начала слабеть и “выпадать” из жизни. Лиза взяла академический отпуск, отдалилась ото всех – к этому моменту она уже понимала, что у нее проблемы. Однако всем говорила, что все под контролем, все хорошо.

- Приезжая домой, я могла просто запереться в комнате, крикнуть родителям «Отстань» и нагрубить, - говорит Лиза. – Я понимала, что это неправильно, каждый день обещала себе выбросить таблетки, закончить с этим, начать нормально питаться. Но не получалось. За помощью я не обращалась – думала, что справлюсь сама, говорила себе, что я сильная. Обещала себе «еще одну последнюю таблетку, последнее обжорство – и начну нормально питаться». И я правда старалась, но меня хватало буквально на два-три дня. И «колесо фортуны» запускалось снова.

Анорексия - такая же болезнь, как и другие. Она требует лечения, - говорят родители Лизы

«ТУР» ПО БОЛЬНИЦАМ

Увидев в очередной раз свою дочь летом 2019 года, родители Лизы немедленно повезли её по врачам. Девушка согласилась лечь в республиканскую психиатрическую больницу в Ижевске.

- Я была в таком отчаянии. Я просыпалась по ночам и думала о дочери, как нам быть. Мне мерещились страшные картины, что с ней может стать, - делится мама Лизы, Татьяна Васильевна. По словам женщины, санитарки рассказали, что по ночам в отделении «шатают» душевно больные. – Боялась, что после лечения дочка останется недееспособной.

Спустя сутки со слезами девочка выписалась.

- Я думала, буду читать книги, ходить на терапию, принимать лекарства. Но у меня всё забрали, сняли даже крест. А я верующая, для меня он много значит. Рядом со мной, на соседней кровати, лежала женщина, которая убила человека, напротив – пациенты, которые резали вены. Было тяжело все это принять. Да и условия жизни там…

В тот же период Лиза рассказала о своей болезни друзьям. До этого она не признавалась в проблеме и врала о своем состоянии. Тот разговор она вспоминает со слезами.

- Когда я рассказала о диагнозе, подруги начали искать информацию о болезни, изучать ее. Но чем они могли помочь?

Семья решила обратиться в частную клинику. Однако Лиза находилась в таком критическом состоянии, что врач вызвал скорую, девушку срочно госпитализировали в Первую РКБ. Там ей сделали УЗИ, взяли кровь, а после – вновь отправили в психиатрию. Правда, принять ее там не смогли – коронавирус.

- Врач при нас открыл справочник, чтобы прочитать о заболевании, с которым мы приехали, - вспоминает мама Лизы.

К этому моменту девушка достигла веса в 26 кило. Органы отказывались работать – без помощи таблеток Лиза не могла даже сходить в туалет. Сердце ослабло, сил не хватало ни на что.

СТАЛА ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки, когда Лиза с родителями поехали за ее вещами в Москву. Семья обратилась в частную клинику. Там у девочки сразу взяли анализы, поставили диагноз и рассказали о необходимом лечении.

- Знаешь, что самое ужасное? – говорит Лиза. - Врач мне говорит, что сейчас я должна прийти домой и выкинуть все препараты, которые у меня есть. Я соглашаюсь, да, обещаю выкинуть. А сама планирую, как пойду объедаться в KFC и снова за таблетками.

Несмотря на это, ситуация начала меняться к лучшему – сейчас девушка находится под контролем врачей и медленно набирает вес.

- Я очень хочу жить нормально. Не думать о еде, не думать, как спрятаться от родителей и друзей, не придумывать, как и где раздобыть деньги, чтобы сходить в больницу. Сейчас я нахожусь в больнице на стационарном лечении, - рассказывает Лиза. – Деньги на лечение здесь пришлось собирать буквально всем городом.

С девушкой работает психиатр, она питается самостоятельно, без катетеров, но находится в палате с постоянным наблюдением. Ее сердце и почки по-прежнему под угрозой. После 22 дней на лечении, врачи видят положительную динамику, но говорить о серьезных улучшениях ещё рано. На восстановление уйдут годы.

- Лечение идет ей на пользу, - говорит мама девушки. – раньше она была злой и агрессивной. Сидела одна в комнате и не выходила. А сейчас она с радостью звонит и рассказывает о лечении. Лиза стала совсем другим человеком – у нее появилась искра в глазах, она хочет наладить отношения с близкими и даже предлагает темы для обсуждения на сеансе психиатра с родителями.

Лечение Лизы продлится от 6 до 9 недель. Один день госпитализации стоит 15000 рублей. Возможности полностью оплатить лечение у близких Лизы нет. Узнать, как помочь Лизе, можно на странице в Инстаграм.

Чем опасны расстройства пищевого поведения

Семья Лизы убеждена, что рассказывать о таких случаях необходимо. Столкнувшись с этим заболеваниями, они поняли – подобных случаев очень много по всей стране.

- В области психиатрии выделяют несколько расстройств, связанных с питанием. Нервная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание. Общее в этих заболеваниях то, что каждое из них нарушает обычное пищевое поведение, вызывает в пациенте особое отношение к еде и своему внешнему виду, ужасающие мысли об «ожирении», - рассказывает психиатр Мария Вебер.

За четыре года статистика смертности из - за расстройств пищевого поведения увеличилась - по данным исследования Коалиции Расстройств Пищевого Поведения (вашингтонская правозащитная организация, работающая над продвижением федерального признания расстройств пищевого поведения в качестве приоритета общественного здравоохранения – прим. ред.) в 2016 году каждые 62 минуты от них умирал один человек, то сейчас Гарвардский Институт приводит статистику каждые 52 минуты. К сожалению, в России не существует официальной статистики распространения и смертности людей, страдающих от расстройств пищевого поведения.

Это, однако, не значит, что интереса к этой теме нет. Набрав “анорексия” в поисковой строке “ВКонтакте”, вы сможете найти более 7 сотен сообществ. В каждом из них - состоят сотни, а то и тысячи участников (в самом популярном - более 200 тысяч человек!). Большинство из них активно продвигают тему похудения. Создательницы некоторых - и сами активно борются с “лишним весом”.

Одна из них - 21-летняя кировчанка. Она поставила себе цель похудеть до 35 кило - и, добившись цели, умерла во сне. О своей истории она рассказывала в соцсетях, где ее поддерживали худеющие единомышленницы. И она не единственная, кто умер в погоне за красотой.

Так как же защитить своих близких?

-Первое, что нужно помнить - анорексия - это серьезное заболевание, которое требует лечения и наблюдения у специалиста, - говорит психиатр Мария Вебер. - Существуют признаки, по которым можно понять, что близкий вам человек в опасности: отказ от определенных продуктов, подсчет калорий, «наказания» за «плохой» продукт отказом от ужина), чрезмерные физические тренировки для похудения, разговоры о похудении, способах и необходимости сбросить вес.

Проблемы могут начаться после сильного стресса, травли в коллективе, из-за особого отношения родных к внешнему виду человека, говорит специалист. Влияет и наследственность.

- Лечение пищевых расстройств включает в себя работу с психологическими, физическими и ситуационными факторами. Пациент может обратиться за помощью в Республиканскую психиатрическую больницу к психиатру или психотерапевту, либо есть психиатры в частных клиниках. Схема лечения подбирается всегда индивидуально, в зависимости от начального состояния пациента. Лечиться в больнице не обязательно - если пациент готов решать проблему, регулярно посещать психиатра, то он может оставаться дома, - говорит врач. - Главное, ни в коем случае нельзя давить на больного и поощрять самолечение или диету. Лучше предложить свою помощь: вместе сходите к психологу, объясните необходимость лечения, поделитесь переживаниями. И не бросайте его с проблемой один на один.

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