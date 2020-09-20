Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе?

Тепло вернется в Удмуртию в середине следующей недели Фото: Амир Закиров

К середине следующей недели в Удмуртию придет небольшое потепление. В среднем температура повысится до +16-18 градусов. Подробный прогноз в обзоре «Комсомолки».

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 21 сентября, днем ожидается +8…+9 градусов, ночью +7 градусов, целый день дождь.

22 сентября, во вторник, днем будет +11…+12 градусов, ночью +10…+13 градусов, целый день небольшой дождь.

В среду, 23 сентября, днем +12…+13 градусов, ночью +4…+5 градусов, ясно.

24 сентября, в четверг, днем ожидается +14…+15 градусов, ночью +3…+4 градуса, ясно.

25 сентября, в пятницу, днем +16 градусов, ночью +4…+6 градусов, ясно.

В субботу, 26 сентября, днем будет +16…+17 градусов, ночью +5…+7 градусов, ясно.

В воскресенье, 27 сентября, днем ожидается +16…+18 градусов, ночью +5…+7 градусов, ясно.