Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил дороги и ливневки в Первомайском районе

Фото: Анастасия Михайлова

19 августа комиссия во главе с Олегом Бекмеметьевым отправилась в Первомайский район. В рамках проекта «Пешком по Ижевску» осмотрели ливневки на ул. Карла Маркса и дороги в микрорайоне «Болото».

Недоделанный двор на Пушкинской

Первая точка — двор дома № 65 на ул. Пушкинской. Здесь в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» начали ремонтировать участок дороги у подъезда, засыпали щебнем участок. А в конце сентября-начале октября парковку заасфальтируют. Всего на работы потратят около 700 тысяч рублей. 6% от этой суммы вложили сами жители.

— У нас сформировалась экономия по итогам торгов на работы по благоустройству придомовых территорий, и в случае если собственники готовы к софинансированию ремонта парковки, как того требует программа «Комфортная среда», парковочная площадка может быть отремонтирована, — сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Ощебенили небольшой участок перед подъездами Фото: Анастасия Михайлова

Канавы и строительный мусор

Побывала комиссия и в микрорайоне «Болото». Местные жители жалуются на то, что вода выходит из переполненных канав.

— Как здесь работы ведутся: приезжают рабочие заваливают подход к канаве. А те участки, которые нуждаются в обустройстве, остаются нетронутыми, — посетовали люди.

Глава Ижевска пообещал жителям разобраться с канавами:

— Запланируем эти работы на осень, чтобы к весеннему паводку не было проблем с водоотведением.

Кроме того, некоторые частники заваливают строительным мусором свои участки. Это основная причина засоров водоотводных канав.

Битый асфальт и бетонные плиты среди частных домиков Фото: Анастасия Михайлова

— Это безобразие, — говорит Олег Бекмеметьев. — Надо узнать, кто является собственником участка, и попросить все это убрать.

Водоотвод на Партизанской и щебенение улиц

Переживают за ливневки и жители улицы Партизанской. В этом году заканчивается гарантийный срок обслуживания подрядчиком.

— За этой улицей просто надо следить, чтобы она была как минимум в таком же состоянии, — говорит участник обхода, депутат Городской думы Андрей Батов. — Канава собирает воду с улицы Партизанской, после этого насосами отправляется за железнодорожную линию. Подрядчик в течение гарантийного срока выполнял поддерживающую работу.

Олег Бекмеметьев поручил начальнику МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Сергею Губареву проконтролировать передачу участка для дальнейшего обслуживания.

Также в микрорайоне «Болото» отремонтируют дороги. Ямы на них засыплют щебнем.

Олег Бекмеметьев, глава Ижевска, говорит:

Щебенение в этом году в микрорайоне сделаем на самых плохих участках переулка Революционного, улицы Комбинатной, улицы и проезде Мурмана, улицы и проезда Обнорского, улицы и переулка Торфяных. Больше пока, к сожалению, возможности нет.

К работам приступят в середине сентября.

Тротуар к школе № 65 и ремонт ливневок на Карла Маркса

Комиссия прошлась по ул. Магистральной до школы №65. Жители жаловались на отсутствие тротуаров. Весной и осенью детям приходится ходить в школу в сапогах из-за грунтовой обочины.

Эта обочина – единственное место для пешеходов Фото: Анастасия Михайлова

— Есть вероятность, что дорожку получится сделать уже осенью, — пишет Олег Бекмеметьев на личной странице «Вконтакте». — Дал поручение изыскать такую возможность за счет экономии от торгов. Но! Прошу отнестись с пониманием, если по объективным причинам объект перенесется на следующий строительный сезон.

Еще одно проблемное место — это ливневки на перекрестке Карла Маркса — Чугуевского. Во время сильных дождей здесь появляются большие лужи. Начать ремонт водоотвода планируют к концу сентября.

Здесь установят железобетонный лоток вдоль газона по ул. Чугуевского, проложат трубу диаметром 1 м от Чугуевского до пер. Железнодорожный. Эта труба будет направлять воду в специальные емкости.

Сейчас ливневки работают, но не в полную меру Фото: Анастасия Михайлова

Как сообщает городская администрация, на ремонт наиболее проблемных участков ливневки в 2020 году выделено дополнительно почти 25 миллионов рублей.

— По городу мы обозначили 37 самых критичных точек системы ливневой канализации, — рассказал Олег Бекмеметьев. — На этот год мы запланировали капитально отремонтировать 5 участков, но это не значит, что остальными мы не будем заниматься — дорожные службы ведут здесь работы ежедневно, в плановом режиме. В прошлом году была проведена корректировка проекта ремонта системы ливневой канализации Ижевска в целом, который был сделан в 2015 году. На реконструкцию необходимо более чем 9 млрд рублей — это огромная цифра для бюджета города, поэтому вопросы с ливневками мы решаем поэтапно.

Напомним, что в 2019 году в Ижевске были проведены точечные ремонты по улучшению работы ливневой канализации, были отремонтированы 8 участков общей протяженностью около 1 км. На эти цели из муниципального бюджета были направлены 9,9 млн рублей.

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