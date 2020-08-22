В Ижевске прошел велопробег в честь Дня государственного флага

Фото: Администрация Ижевска

22 августа в Ижевске прошел велопробег. Он состоялся в рамках празднования Дня Государственного Флага Российской Федерации. Велосипедисты проехали по маршруту от Центральной площади до парка им. Кирова. В пробеге участвовало более 100 участников.

Фото: Администрация Ижевска

И это не удивительно - в Ижевске немало велосипедистов. Поэтому вопрос велоинфраструктуры очень актуален.

Фото: Администрация Ижевска

- Те 30 км велодорожек, которые когда-то появились в нашем городе, несколько лет не прирастали дополнительными километрами. В этом году впервые за 5 лет протяженность велодорожек в городе увеличится на 6,7 км. До 30 октября вместе с ремонтом тротуаров завершится оформление 8 участков велодорожек. К примеру, на улице Автозаводской объект уже готов. Обновили также уже существующую велоразметку. Включая новые участки, мы не просто увеличиваем километраж, но стараемся сделать маршрут велодорожек непрерывным, - рассказал о планах Олег Бекмеметьев.

Фото: Администрация Ижевска

Также в работе учитываются пожелания и комментарии велосипедистов. Работы по улучшению проводятся на уже существующих участках: обновление разметки, уборка смёта и мусора, начали обращать внимание на занижение бордюров на съездах.

Фото: Администрация Ижевска

На перекрестке улиц М. Горького и Кирова недавно восстановили наземный пешеходный переход, так как ижевчане неоднократно обращались к главе с этой просьбой - пользоваться подземным крайне неудобно.