Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе?

Фото: Диля Ахмадишина

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о погоде в Удмуртии на предстоящую неделю. Так, синоптики прогнозируют по-летнему теплую и сухую погоду в последнюю неделю августа.

По данным сервиса Яндекс погода, 24 августа, в понедельник, днем ожидается +22…+23 градуса, пасмурно, ночью +14…+15 градусов, пасмурно.

25 августа, во вторник, днем будет +21…+22 градуса, возможен дождь, вечером +13…+15 градусов, ясно.

26 августа, в среду, днем +24 градуса, облачно с прояснениями, ночью +16…+17 градусов, пасмурно.

27 августа, в четверг, днем ожидается +25 градусов, пасмурно, ночью +15…+16 градусов, пасмурно.

28 августа, в пятницу, днем будет +25…+26 градусов, облачно с прояснениями, ночью +16…+18 градусов, облачно с прояснениями.

29 августа, в субботу, днем +23…+24 градуса, ночью +14…+15 градусов, весь день пасмурно.

30 августа, в воскресенье, днем ожидается +21 градус, ночью +14 градусов, облачно с прояснениями.