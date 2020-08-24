Остались лишь обугленные стены: в Удмуртии две семьи лишились жилья из-за пожара

Фото: предоставлено героями публикации

- Я проснулся от непонятного шума и света. Я встал, подошел к окну и увидел, что у соседей горит сарай...

Алексей Пчельников живет в деревне Удмуртский Тоймобаш Алнашского района. Ночью 7 августа его дом полностью сгорел, а сам мужчина едва не погиб. Подробности выяснила «Комсомолка».

Фото: предоставлено героями публикации

«ВНУТРИ БЫЛО МНОГО ДЫМА»

В тот злополучный вечер в доме было трое: Алексей и его родители. Жена и дети по счастливому стечению обстоятельств остались у тещи. Мужчина спал на мансардном этаже, но посреди ночи его разбудили странные звуки и свет.

- Я встал, подошел к окну и увидел, что у соседей горит сарай, - вспоминает мужчина. - Быстро спустился вниз, взял ключи от машины, выгнал ее на улицу из гаража.

Фото: предоставлено героями публикации

Ветер дул как раз в сторону дома Пчельниковых. Пламя быстро перекинулось от соседей на крышу двухэтажного гаража Алексея и охватило окно мансарды, в которой буквально час назад мирно спал мужчина.

- Ворота закрыл, чтобы туда не поступал кислород, - продолжает Алексей. - Родители с документами выбежали, прихватив первую попавшуюся одежду. Я еще раз забежал в дом, взять хоть какую-то одежду. Внутри дома было уже много дыма. Смог взять только штаны и свитер.

Фото: предоставлено героями публикации

СПАСТИ НИЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ

- Сараи и другие постройки находились чуть дальше от дома. По улице все эти постройки находились близко друг к другу. Всего пострадало шесть хозяйств, в основном сараи. У нас – сарай, дом, гараж, коровник, баня, и другие придомовые постройки, - рассказывает Алексей. - 31 июля была у меня свадьба. В этом месяце еще собирались венчаться. Все свадебные вещи и подарки находились в нашей спальне на мансардном этаже. Ничего спасти не удалось.

Погибли все куры - и у соседа, и у Алексея. Соседям удалось спасти только корову и теленка у Пчельниковых.

Фото: предоставлено героями публикации

По предварительной версии, у соседей произошло короткое замыкание, официального заключения еще нет, в лаборатории проверяют образцы проводки.

Фото: предоставлено героями публикации

Как помочь?

Алексей с женой сейчас живут у его тещи. А родители у брата матери. Пчельниковы уже начали восстанавливать дом и сейчас им важна любая помощь. Если вы можете помочь или у вас есть вещи, то можно позвонить Алексею по номеру телефона: 89512040346

А еще вы можете выручить семью деньгами, отправив их на карту:

4276 1609 8589 8635 Пчельников Алексей В. (карта «Сбербанк») или по номеру телефона: 89512040346.