Первый фестиваль по интерактивному боксу состоялся в Ижевске

Фото: Удмуртская Республиканская федерация бокса

В пятницу, 21 августа, в ижевском спортивном комплексе «Динамо» состоялись необычные соревнования. Фестиваль по интерактивному боксу «Спорт равных возможностей» (18+), проходил в Удмуртии первый раз, но сразу вызвал большой интерес.

Принять участие мог любой желающий от 18 лет, причем здоровье, физическая форма, а также спортивный и игровой опыт не имели никакого значения. Главным критерием для участников были желание участвовать и стремление побеждать.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРАКТИВНЫЙ БОКС?

Организаторами соревнований выступили Республиканская общественная организация «Удмуртская Республиканская федерация бокса» и Региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта Удмуртии», турнир состоялся при поддержке Общественной палаты Ижевска.

Фото: Амир Закиров

Интерактивный бокс - относительно молодая дисциплина, зарегистрированная официально всего лишь два года назад. Первый подобный турнир на уровне России прошел в июне 2018 года.

- Федерация бокса Удмуртии включилась в эту историю потому, что интерактивный бокс - это возможность для каждого, вне зависимости от спортивного и игрового опыта, «выйти на ринг», ощутить азарт соревнования, побороться за титул чемпиона. Прежде всего, речь о людях с ограниченными возможностями здоровья. И мы идем в ногу со временем: мы наблюдаем цифровизацию процессов буквально во всех сферах нашей жизни, спорт не является исключением, - рассказал вице-президент федерации бокса Удмуртии Сергей Стрелков.

Фото:Амир Закиров

СРАЖЕНИЕ КИБЕРБОКСЕРОВ

Несмотря на пасмурную погоду и действующие в связи с пандемией коронавируса ограничения, мероприятие принесло всем участникам массу положительных эмоций. Фестиваль прошел на открытом воздухе почти без зрителей, с соблюдением обязательной социальной дистанции, но это не помешало ни боевому настрою участников, ни задору комментаторов, реплики которых заставляли переживать за виртуальных бойцов не меньше, чем за настоящих боксеров.

Фото: Удмуртская Республиканская федерация бокса

Сражались участники в парах на приставках Xbox 360 и PlayStation 3 с использованием классического симулятора Fight Night Champion*. Именно его выбирает для проведения своих чемпионатов Федерация бокса России - на сегодняшний день это единственный достоверный симулятор бокса. Каждый бой проводился по всем правилам: три раунда по три минуты, нокауты, нокдауны.

Фото: Амир Закиров

Победу и звание «Победитель Первого фестиваля по интерактивному боксу «Спорт равных возможностей» получил Максим Чернышев. Дмитрий Мокрушин занял второе место, а Даниил Созонов взял «бронзу». Кстати, два из трех призовых мест завоевали участники с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Удмуртская Республиканская федерация бокса

Победителя и призеров наградили медалями, дипломами и денежными призами, а остальные участники получили поощрительные призы.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

- Я считаю, что турнир отзовется среди жителей Удмуртии, и у нас есть все шансы сделать мероприятие ежегодным, - говорит вице-президент Федерации бокса Удмуртии Сергей Стрелков. - В следующие годы, надеюсь, сможем регистрировать и участников младше 18 лет. С удовольствием бы зарегистрировал сына. Ему 10 лет, он занимается боксом, и в эту игру меня точно обыгрывает. Думаю, у кибербокса в регионе большие перспективы стать одним из популярных видов спорта. Все в наших руках.

Фото: Удмуртская Республиканская федерация бокса

По мнению организаторов, опыт фестиваля по интерактивному боксу «Спорт равных возможностей» в Удмуртии пригодится для организации соревнований уже на уровне Приволжского федерального округа.

Фото: Удмуртская Республиканская федерация бокса

- Прогнозировать сроки проведения такого чемпионата сложно, будем ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в каждом отдельно взятом субъекте. При идеальном сценарии хотелось бы провести чемпионаты в течение календарного года, и к июлю 2021-го определить чемпиона ПФО по кибербоксу среди победителей от регионов. Он примет участие во всероссийском чемпионате в Москве, все расходы при этом дирекция Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе возьмет на себя, - отметил Сергей Стрелков.

* Иксбокс, Плей стейшн, Файт найт чемпион

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.