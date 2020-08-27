«Если самолет будет полыхать, я должна покинуть его последняя»: откровения стюардессы из Ижевска

Как выучиться на бортпроводницу и с какими трудностями им приходится сталкиваться в работе Фото: личный архив героев

- Многие бортпроводники почему-то смеются над тем, когда люди после посадки начинают хлопать. А мне, наоборот, это нравится.

Ижевчанка Диана Карнаухова работает стюардессой уже год. В профессию пришла внезапно – выучившись на факультете «Менеджмент и маркетинг» и отработав в офисе два года, она бросила все и решила осуществить свою мечту.

- В 20 лет я впервые летела на самолете и никак не могла оторвать взгляд от стюардесс, - признается Диана Фото: личный архив героев

Оказалось, что выучиться на бортпроводницу можно буквально за четыре месяца. Самое сложное было пройти медосмотр - у бортпроводника не должно быть никаких хронических заболеваний, они должны быть в хорошей физической форме и уметь плавать.

- Я не ожидала, что это будет так серьезно - нас готовили, как в космос! В процессе обучения мы досконально изучали авиационную безопасность, воздушное право, аварийно-спасательные работы, технологию и организацию обслуживания, конструкцию воздушного судна, английский язык и многое другое. Все, чему мы научились, мы отрабатывали на специальных тренажерах, - вспоминает Диана.

Перед тем как впервые самостоятельно выйти на линию, бортпроводники должны «отлетать» 8 стажировочных рейсов, под присмотром опытного инструктора. Диане «повезло»: в один из таких полетов произошло ЧП: на борту оказалась пассажирка в наркотическом опьянении.

- Мы были обязаны ее ссадить с самолета: в таком состоянии она может вести себя неадекватно, угрожать пассажирам. Кроме того, полет - это перегрузка, ей могло стать плохо, а где искать врача в небе? Благо, в этой ситуации все было на нашей стороне, и мы еще не успели закрыть двери. В целях авиационной безопасности пришлось вызывать сотрудников наземной службы и скорую, чтобы девушку забрали. Первый самостоятельный рейс, насколько помню, был у меня на Кипр, там уже все прошло без ЧП, - рассказывает наша героиня.

В месяц стюардессы получают от 70 тысяч рублей Фото: Амир Закиров

80 ЧАСОВ ПОЛЕТА В МЕСЯЦ

За первые же месяцы работы Диана поняла, что реальность очень расходится с ее ожиданиями. Например, девушка была уверена, что будет летать только на моря и оставаться там по несколько дней. Но очень скоро она поняла, что времени на прогулки и отдых в других странах практически не остается.

Количество вылетов в месяц может быть разным.

- Главное, чтобы за месяц мы отлетали 80 часов, не более. Это прописано в законе. И эти часы могут «раскидать» как угодно. Бывало такое, что я один день летала, два отдыхала. А было и так, что вылеты были каждый день, - вспоминает она. - Иногда в день могли сделать 4 вылета: Москва - Ростов, Ростов - Батуми, Батуми - Ростов, Ростов - Москва.

Девушка уже успела побывать в Италии, Черногории, Армении, Грузии, на Кипре и в других странах. В некоторые рейсы было летать тяжелее, чем в другие, признается девушка.

- Мне очень тяжело летать в Махачкалу, Армению, Ингушетию. Многие люди там никогда не летали на самолете, они даже не знают, как пристегнуться. Приходится буквально как детям показывать все и объяснять.

Самое тяжелое в работе - постояннаяусталость в ногах и тяжелое восстановление после ночных рейсов, признается Диана. Зато можно брать авиабилеты с корпоративной скидкой, да и отпуск длится 75 дней в году - делить их можно, как угодно.

В авиакомпании, в которой работает Диана, принимают девушек от 165 см - они должны доставать до верхних полок и иметь достаточно сил, чтобы закрыть дверь в самолете Фото: личный архив героев

ДЕВУШКА НАЧАЛА КРИЧАТЬ «МЫ УМИРАЕМ»

Не обходится и без дебоширов на борту. Например, на чартерных рейсах большинство пассажиров летит на отдых, поэтому не всегда бывают в трезвом состоянии. Выпадает на долю бортпроводника и участь выслушивать жалобы.

- Чаще всего говорят что-то в отношении компании, но высказывают все мне. Например, скандалят из-за того, что более комфортные места у нас идут с доплатой, что нет еды, но я не воспринимаю это на личный счет, - делится героиня. - А однажды я никак не могла уговорить пристегнуться взрослого мужчину, который почему-то возомнил себя умнее всех и долго спорил со мной. Пришлось вызывать старшего бортпроводника, чтобы разрулить ситуацию.

Множество историй у бортпроводников связаны с зонами турбулентности. Все пассажиры реагируют на них по-разному.

- Одна девушка, например, просто начала кричать на весь салон «Умираем!». Пассажиры начали озираться, и я поняла, что если сейчас ее не успокою, то в салоне начнется паника, - рассказывает Диана.

Подпись к фото: В авиакомпании, в которой работает Диана, принимают девушек от 165 см - они должны доставать до верхних полок и иметь достаточно сил, чтобы закрыть дверь в самолете

Чтобы успокоить пассажирку, девушка подошла к ней и, присев рядом, начала ласково с ней разговаривать, объясняя, что в турбулентности нет ничего страшного.

- После посадки девушка ко мне подошла и поблагодарила, что мы все живы, - говорит наша героиня.

По словам Дианы, каждый месяц у нее может быть разное количество вылетов Фото: личный архив героев

Впрочем, благодарят пассажиры и по-другому - например, аплодируют после полета.

- Многие бортпроводники почему-то смеются над тем, когда люди после посадки начинают хлопать. А мне, наоборот, это нравится. Приятно видеть, что люди радостные и благодарят тебя за хорошую работу, за легкий полет. Пилоты, конечно, этого не слышат, но я уверена, что им бы тоже было приятно.

Кстати, Диана старается никогда не делать фото до рейса, только после приземления. А еще никогда не говорит «последний рейс», а заменяет на слово «крайний».

НА МАШИНЕ - СТРАШНЕЕ

Несмотря на все сложности, у девушки еще ни разу не возникла мысль поменять работу. Диану не останавливают даже авиакатастрофы.

- Я знаю, что даже если самолет будет полыхать, я должна буду покинуть борт последней. Несмотря на это, авиакатастроф я не боюсь, - говорит девушка. - И когда родные говорят, что моя работа может быть опасна, я привожу им статистику, что в ДТП каждый день гибнут сотни людей, а авиакатастрофы все же происходят реже. Я вот когда еду на машине даже по трассе, мне страшно, а на самолете - нет, -говорит Диана. - Кроме этого у нас новый парк самолетов, самому старому - 4 года. Поэтому особого страха нет.