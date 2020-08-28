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Котенок за 350 тысяч рублей: ижевчанка завела себе сервала

Чем питается малыш и почему для него оборудовали «антивандальную комнату»
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Малышу Лео - всего пять месяцев

Малышу Лео - всего пять месяцев

Фото: личный архив героев

Малышу Лео - всего пять месяцев. Однако уже сейчас он в несколько раз крупнее, чем обычная домашняя кошка. В Ижевск он приехал из Стерлитамака – именно там красавца-сервала заприметила его будущая хозяйка, 20-летняя Дарья Молчанова.

— Мы увидели в ветеринарной клинике котенка саванну ф5 в мае 2020 года, - рассказала ижевчанка. – Нам объяснили, что саванна – это помесь сервалов и домашних кошек. Чем меньше показатель, тем больше дикой крови у котят. Мы долго думали, выбирали и решили взять чистокровного сервала.

Лео очень живой, активный – любит играть, бегать, часто скидывает вещи с полок

Лео очень живой, активный – любит играть, бегать, часто скидывает вещи с полок

Фото: личный архив героев

Средняя стоимость котов 400 тысяч рублей, но хозяевам удалось забрать его за 350 тысяч. Малыша назвали Лео.

- Это имя ассоциируется с леопардом, - объяснила девушка. - К тому же в Африке сервалов называют baby leopard.

Средняя стоимость котов 400 тысяч рублей, но хозяевам удалось забрать его за 350 тысяч

Средняя стоимость котов 400 тысяч рублей, но хозяевам удалось забрать его за 350 тысяч

Фото: личный архив героев

К своей новой семье малыш привык быстро, буквально за один день. Сложно не привыкнуть быстро, когда о тебе заботятся и любят. Конечно, первые два дня котенок прятался под стол и долго не выходил, боялся, плохо ел, шипел на всех.

- В это время был пик пандемии, поэтому мы все были дома, - рассказывают владельцы Лео. – Уделяли ему много внимания. Поэтому он быстро привык.

К своей новой семье малыш привык быстро, буквально за один день

К своей новой семье малыш привык быстро, буквально за один день

Фото: личный архив героев

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОМНАТА ДЛЯ КОТЕНКА

Уже сейчас Лео весит 7 килограммов. Для сервалов это не предел – взрослые особи достигают от 90 до 135 сантиметров в длину и весят до 18 кило. Его кормят 2-3 раза в день – котенок питается мясом (взрослые особи в день съедают до 2 кило!)

Лео очень живой, активный – любит играть, бегать, часто скидывает вещи с полок. Не успокаивается даже ночью – сервалы сумеречные животные и активизируются после заката.

- Мебель он не портил, но со стола сносил все. Так что мы очень быстро поняли, что за ним нужен глаз да глаз. Теперь у него есть своя антивандальная комната, где он ничего не испортит – под нее мы переоборудовали один из туалетов: обставили лотком, лежанкой, домиком, когтеточкой, ковриком и всякими игрушками. А еще пришлось перекрыть воду, потому что что он открывал кран. Обычно он сидит там, а выпускаем по всему дому только когда мы дома, - рассказывает Дарья. - Обычно за Лео присматриваем мы, а во время отъезда оставляем его с родителями или бабушкой.

Сервалы сильно привязываются к своим хозяевам, потом не могут без них, скучают, когда нет рядом

Сервалы сильно привязываются к своим хозяевам, потом не могут без них, скучают, когда нет рядом

Фото: личный архив героев

«МОЖЕТ ЗАЛИЗАТЬ ДО СМЕРТИ»

Как и маленькие собаки, сервалы могут ходить в туалет как на улице, так и в лоток, однако выгуливать их все равно нужно. С Лео гуляют 2-3 раза в день, ведут на поводке. Красавец-сервал неизменно собирает вокруг себя людей.

- Стоим мы на Пушкинской, около торгового центра, а вокруг нас - толпа, - улыбается его хозяйка. - Гладят, фотографируются... И тут подходит пожилая женщина и говорит: «Это же сервал, он всех вас сожрет, глупцы». А Лео в ответ невинно мяукает. Он не сожрет – скорее уж залижет до смерти...

Сервалы сильно привязываются к своим хозяевам, потом не могут без них, скучают, когда нет рядом. Чем-то и по характеру напоминает собаку.

– Помимо Лео у нас живут ещё 2 кота: Тишка (кот мужа) и Рыська. Тише 8 лет, Рысе 17 лет, змея, черепахи и перепелки (под корм Лео) – говорит девушка.

Уже сейчас Лео весит 7 килограммов

Уже сейчас Лео весит 7 килограммов

Фото: личный архив героев

Котенок воспринимает кошек и других маленьких собак как еду, даже тех, кто живет с ним, а большие собаки уже воспринимаются, как конкуренты. Поэтому его владельцам приходится стараться, чтобы Лео почти не контактировал с другими питомцами.

- Возможно, в будущем мы подумаем о том, чтобы заниматься разведением сервалом, но решение пока не принято, - улыбаются хозяева.

Лео не успокаивается даже ночью – сервалы сумеречные животные и активизируются после заката

Лео не успокаивается даже ночью – сервалы сумеречные животные и активизируются после заката

Фото: личный архив героев

*бейби лепард

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