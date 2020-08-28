Котенок за 350 тысяч рублей: ижевчанка завела себе сервала

Малышу Лео - всего пять месяцев Фото: личный архив героев

Малышу Лео - всего пять месяцев. Однако уже сейчас он в несколько раз крупнее, чем обычная домашняя кошка. В Ижевск он приехал из Стерлитамака – именно там красавца-сервала заприметила его будущая хозяйка, 20-летняя Дарья Молчанова.

— Мы увидели в ветеринарной клинике котенка саванну ф5 в мае 2020 года, - рассказала ижевчанка. – Нам объяснили, что саванна – это помесь сервалов и домашних кошек. Чем меньше показатель, тем больше дикой крови у котят. Мы долго думали, выбирали и решили взять чистокровного сервала.

Лео очень живой, активный – любит играть, бегать, часто скидывает вещи с полок Фото: личный архив героев

Средняя стоимость котов 400 тысяч рублей, но хозяевам удалось забрать его за 350 тысяч. Малыша назвали Лео.

- Это имя ассоциируется с леопардом, - объяснила девушка. - К тому же в Африке сервалов называют baby leopard.

Средняя стоимость котов 400 тысяч рублей, но хозяевам удалось забрать его за 350 тысяч Фото: личный архив героев

К своей новой семье малыш привык быстро, буквально за один день. Сложно не привыкнуть быстро, когда о тебе заботятся и любят. Конечно, первые два дня котенок прятался под стол и долго не выходил, боялся, плохо ел, шипел на всех.

- В это время был пик пандемии, поэтому мы все были дома, - рассказывают владельцы Лео. – Уделяли ему много внимания. Поэтому он быстро привык.

К своей новой семье малыш привык быстро, буквально за один день Фото: личный архив героев

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОМНАТА ДЛЯ КОТЕНКА

Уже сейчас Лео весит 7 килограммов. Для сервалов это не предел – взрослые особи достигают от 90 до 135 сантиметров в длину и весят до 18 кило. Его кормят 2-3 раза в день – котенок питается мясом (взрослые особи в день съедают до 2 кило!)

Лео очень живой, активный – любит играть, бегать, часто скидывает вещи с полок. Не успокаивается даже ночью – сервалы сумеречные животные и активизируются после заката.

- Мебель он не портил, но со стола сносил все. Так что мы очень быстро поняли, что за ним нужен глаз да глаз. Теперь у него есть своя антивандальная комната, где он ничего не испортит – под нее мы переоборудовали один из туалетов: обставили лотком, лежанкой, домиком, когтеточкой, ковриком и всякими игрушками. А еще пришлось перекрыть воду, потому что что он открывал кран. Обычно он сидит там, а выпускаем по всему дому только когда мы дома, - рассказывает Дарья. - Обычно за Лео присматриваем мы, а во время отъезда оставляем его с родителями или бабушкой.

Сервалы сильно привязываются к своим хозяевам, потом не могут без них, скучают, когда нет рядом Фото: личный архив героев

«МОЖЕТ ЗАЛИЗАТЬ ДО СМЕРТИ»

Как и маленькие собаки, сервалы могут ходить в туалет как на улице, так и в лоток, однако выгуливать их все равно нужно. С Лео гуляют 2-3 раза в день, ведут на поводке. Красавец-сервал неизменно собирает вокруг себя людей.

- Стоим мы на Пушкинской, около торгового центра, а вокруг нас - толпа, - улыбается его хозяйка. - Гладят, фотографируются... И тут подходит пожилая женщина и говорит: «Это же сервал, он всех вас сожрет, глупцы». А Лео в ответ невинно мяукает. Он не сожрет – скорее уж залижет до смерти...

Сервалы сильно привязываются к своим хозяевам, потом не могут без них, скучают, когда нет рядом. Чем-то и по характеру напоминает собаку.

– Помимо Лео у нас живут ещё 2 кота: Тишка (кот мужа) и Рыська. Тише 8 лет, Рысе 17 лет, змея, черепахи и перепелки (под корм Лео) – говорит девушка.

Уже сейчас Лео весит 7 килограммов Фото: личный архив героев

Котенок воспринимает кошек и других маленьких собак как еду, даже тех, кто живет с ним, а большие собаки уже воспринимаются, как конкуренты. Поэтому его владельцам приходится стараться, чтобы Лео почти не контактировал с другими питомцами.

- Возможно, в будущем мы подумаем о том, чтобы заниматься разведением сервалом, но решение пока не принято, - улыбаются хозяева.

Лео не успокаивается даже ночью – сервалы сумеречные животные и активизируются после заката Фото: личный архив героев

*бейби лепард