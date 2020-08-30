Езда без прав, водитель в реанимации и «Рено» в кювете: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. Сегодня расскажем об аварии из-за мотоциклиста без прав, столкновении двух легковушек и происшествии с «Газелью». Подробнее читайте ниже.

МОТОЦИКЛИСТ БЕЗ ПРАВ УСТРОИЛ ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

21 августа в Удмуртии на 15 километре автодороги «Ижевск - Люк» Завьяловского района мотоциклист без прав управления устроил ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

В результате ДТП травмы различной тяжести получили водитель мотоцикла и его пассажиры – 19-летняя девушка, 28-летний мужчина и 13-летний подросток.

ПЬЯНЫЙ И БЕЗ ПРАВ

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

24 августа на 74 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

В результате ДТП водитель машины получил травмы, его отвезли в больницу.

ПОСТРАДАЛИ ЖЕНЩИНА И ДВОЕ ДЕТЕЙ

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии 25 августа на 131 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» в Малопургинском районе столкнулись две легковушки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

В результате ДТП получили травмы пассажиры машины «Лада Гранта»: 30-летняя женщина и двое детей 7 и 12 лет, а водитель второй машины находится на стационарном лечении.

НЕ ВЫДЕРЖАЛ БОКОВОГО ИНТЕРВАЛА

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

25 августа в Удмуртии на 93 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» Можгинского района произошло ДТП с двумя машинами. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

В результате ДТП водителя «Рено Сандеро» с места происшествия увезли в больницу.

РАЗЛИВШАЯСЯ ДОРОЖНАЯ КРАСКА

Фото: ГГГС "ВКонтакте"

27 августа на трассе Ижевск - Глазов, около деревни Качкашур произошла авария. Пассажирский автобус врезался в автомобиль «Газель», который в это время наносил дорожную разметку. Фото и видео произошедшего опубликовало сообщество «ГГГС» Вконтакте.

По факту дорожно - транспортного происшествия сейчас проводится административное расследование. Все обстоятельства произошедшего и степень вины участников будут установлены в рамках расследования.