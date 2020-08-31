«Сидоровы горы», конные прогулки и паломничество в храм: 3 причины побывать в Воткинском районе Удмуртии

Фото: Алена Селезнева

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с интересными местами Удмуртии. На этот раз мы расскажем, для чего стоит отправиться в Воткинский район.

ПОБЫВАТЬ НА «СИДОРОВЫХ ГОРАХ»

Отправившись к «Сидоровым горам» вы можете прогуляться вдоль Камы Фото: Алена Селезнева

В Воткинском районе находится одно из самых живописных мест Удмуртии – урочище «Сидоровы горы». Оно входит в топ-100 главных достопримечательностей Удмуртии, выбранных в рамках проекта «ДаУР!». Здесь можно устроить пикник, полюбоваться на Каму и найти редкие краснокнижные растения. Кстати, именно здесь были найдены останки древнего пермского ящера дейноцефала «страшноголового».

Фото: Алена Селезнева

Сидоровы горы Фото: Алена Селезнева

ПОКАТАТЬСЯ НА ЛОШАДЯХ

Помимо лошадей в конном клубе живут кролики Фото: Алена Селезнева

В селе «Светлое» находится конный клуб – здесь живут четыре десятка лошадей, в том числе вятской, русской тяжеловозной и русской рысистой породы. Все лошадки очень красивые и ухоженные. Желающие прокатиться могут записаться на часовую конную прогулку вдоль леса, а могут просто хорошо провести время – например, попариться в бане, пожарить шашлыки, прокатиться на веревочном троллее, искупаться в родниковой купели.

ПОСЕТИТЬ ХРАМ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

монастырь Паздеры церковь Тихвинской иконы Божьей матери и монашеская мужская община религия Кама 2020 Селезнева Фото: Алена Селезнева

Храм, открытый в селе Паздеры в 2012 году, одно из самых любимых мест для паломничества. Здесь можно посетить службу, поставить свечку, посетить источник в честь Святителя Николая, бесплатно набрать воды и окунуться в купель. Она, кстати, построена силами всего одного человека – он приехал сюда во время отпуска, чтобы пожить при монастыре. Мужчина предложил построить купель и буквально за несколько недель сделал ее своими руками.

Кстати, при желании паломники могут остаться жить при монастыре – если в нем есть места и настоятель даст свое благословение.