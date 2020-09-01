Участники из России, Уганды и Узбекистана: как прошел V Международный Фестиваль северной ходьбы в Ижевске

Фото: предоставлено федерацией скандинавской (северной) ходьбы Удмуртии

В субботу, 29 августа, в парке им. Кирова в Ижевске прошел V Международный Фестиваль северной (скандинавской) ходьбы. На старт вышли более 200 спортсменов из Удмуртии, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Кировской области, Пермского края, Алтайского края. Были и представители других стран - Узбекистан, Уганда, Гамбия, Нигерия.

Фото: предоставлено федерацией скандинавской (северной) ходьбы Удмуртии

- В этот непростой год мы столкнулись с большим количеством сложностей, связанных с обеспечением безопасности на фестивале из-за риска распространения COVID-19. Но в результате все-таки смогли провести праздник для всех, кто выбирает здоровый образ жизни и занимается северной (скандинавской) ходьбой! Все, кто пришел, получили мощный заряд эмоций, а также возможность освоить правильную технику ходьбы и получить максимальный эффект для улучшения самочувствия и достижения спортивных результатов, - говорит Президент федерации скандинавской ходьбы Удмуртии Григорий Ушаков.

Фото: предоставлено федерацией скандинавской (северной) ходьбы Удмуртии

На дистанциях спортсменов разделили на 2 или 3 возрастные категории, в каждой из которых разыграли три призовых места. Все участники получили памятные медали, а призеры – кубки и ценные подарки.

Фото: предоставлено федерацией скандинавской (северной) ходьбы Удмуртии

Зрители тоже не скучали. Они могли пройти мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе, посмотреть концерт, посетить Аллею здоровья и тематические площадки партнеров фестиваля.

Фото: предоставлено федерацией скандинавской (северной) ходьбы Удмуртии

Только цифры

Больше 100 человек прошло дистанцию 1,2 км.

86 человек преодолели дистанции в 3, 5 и 10 км.

8 человек рискнули пройти марафон ( 42,195 км).

50 кубков и 217 медалей вручили участникам фестиваля.

На всех дистанциях, кроме массового старта для оценки результатов использовалась система «чипирования».

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»

0+